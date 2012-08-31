IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi





CES ve MWC fuarlarında tanıttığı cihazlarla kendinden söz ettirmeyi başaran Huawei, yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerini Almanya'da sergiledi. Bazıları yılın önceki dönemlerinde resmiyet kazanan cihazların çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de paylaşıldı.

Görücüye çıkan ilk telefon Ascend D1 Quad XL, uzak doğulu üreticinin şu sıralar ülkesinde satışa sunduğu yeni amiral gemisinin büyük pilli versiyonu olarak Şubat'ta duyurulmuştu. 4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel HD IPS+ LCD ekran, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Huawei üretimi K3V2 çipset, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, microSD kart slotu ve 2600mAh pilin eşlik ettiği cihaz, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış.

Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi alacağı resmen dile getirilen Ascend D1 Quad XL, Ekim ayı sonunda Asya ve Avrupa pazarına sürülecek. 499€ fiyat etiketiyle gelen akıllı telefonun Huawei tarafından yayınlanan Emotion kullanıcı arayüzü yerine tamamen orijinal Android yazılımını taşıması, ilerleyen dönemlerde güncellemelerin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yine Barcelona'da tanıtılan Huawei'nin üst düzey tablet bilgisayarı MediaPad 10 FHD de üreticinin IFA 2012 standında katılımcıların beğenisine sunuldu. 1.2GHz hızında bir çipsetle duyurulan cihazın artık 1.4GHz'lik K3V2 çipsetten gücünü aldığı görülüyor. Bunun dışında donanımda bir değişiklik yapılmamış.

10.1 inç büyüklüğünde 1920 x 1200 piksel IPS panel, 16 çekirdekli GPU, 2GB RAM, 8MP kamera, Full HD 1080p çekim desteği, 1.3MP ön kamera, Dolby ses teknolojisi ve Android 4.0 ICS sürümünün bulunduğu tablet, 6600mAh'lik pili ile 10 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor. Klavye aksesuarı, MediaPad 10 FHD'nin bir ultrabook gibi kolayca kullanılabilmesini, yardımcı adaptör ile kablolu olarak internete bağlanabilmesini, VGA ve HDMI çıkışlarıyla medya aktarımının basitçe gerçekleştirilebilmesini sağlayacak.

8.8mm kalınlığında bir alüminyum kasanın kullanıldığı MediaPad serisinin üst düzey modeli, yaklaşık 580 gram ağırlığında tasarlanmış. Wi-Fi, 3G ve 4G LTE destekli versiyonları bulunan tablet, şuan Çin'de satılıyor. Almanya, İsveç, Rusya, Belarus, Kore, Bahreyn ve Kuveyt'e Eylül ayında 429€ seviyesinden giriş yapacak. Takip eden haftalarda ülkemizde de satılmaya başlayacaktır.

Orta-üst segmente mensup Ascend G600, amiral geminin düşük konfigürasyonlu ucuz alternatifi olacak. 4.5 inç qHD (960 x 540 piksel) ekran, Corning Gorilla Glass dayanıklı cam, 1.2GHz çift çekirdekli işlemci, 768MB RAM, 4GB dahili hafıza, 8MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, DTS ses teknolojisinin kullanıldığı çift hoparlör, Android 4.0 ICS ve Emotion kullanıcı arayüzünü ihtiva eden Ascend serisi telefon, 134 x 67.5 x 10.5mm ölçülerinde.

İlk olarak Honour modelinde kullanılan Huawei'nin kendi geliştirdiği güç yönetim teknolojisi ve 2000mAh pili sayesinde 380 saat bekleme süresi vaat eden Ascend G600 ile 6 saati aşkın telefon görüşmesi yapmak mümkün. Siyah ve beyaz renklerle Aralık'ta Almanya'ya 299€'dan giriş yapacak. Diğer ülkeler hakkında henüz bilgi verilmedi.

Ürün portföyüne birkaç hafta önce sessiz sedasız dahil olan MediPad 7 Lite, adından da anlaşılacağı üzere Huawei'nin ilk tabletinin ucuz bir versiyonu olarak çıkış yapacak. 7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksel çözünürlüklü IPS ekran, 1.2GHz tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 3.2MP arka, 0.3MP ön kamera, 3G, Wi-Fi, SMS/MMS desteği, sesli görüşme, microSD kart desteği, Bluetooth 3.0, USB 2.0, HDMI portları, Android 4.0 ICS ve 4100mAh pile sahip tabletin 249€ fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor.

Özellikler bakımından Nexus 7 ile rekabet etmesi pek mümkün olmayan 370 gram ağırlığındaki MediaPad 7 Lite, fiyatıyla da pek tüketiciyi etkileyecek gibi görünmüyor. Tek artısı telefon ve mesajlaşma desteği olan cihaz, Güney Afrika, Çin, Tayvan, Rusya ve Filipinler'e dağıtılmaya başladı. Sevkiyatın önümüzdeki ay Malezya ve Endonezya'ya da yayılması bekleniyor.

199 avro civarındaki fiyatıyla Huawei'nin en ekonomik çözümlerinden biri olan Ascend G330, ilk defa Berlin'de boy gösterdi. 4 inç WVGA (800 x 480 piksel) TFT LCD ekran, 1.0GHz çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB ROM, 5MP kamera, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, GPS, 1500mAh pil, Emotion kullanıcı arayüzü ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek.

122.5 x 62.6 x 11.2 mm boyutlarındaki mat siyah akıllı telefon, Kasım ayında yine Almanya'daki teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.

Genç tüketicileri hedef alan Ascend Y201 Pro, 3.5 inç 480 x 320 piksel ekran, 800MHz hızında işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 3.2MP kamera, 1400mAh pil, Android 4.0 ICS, Emotion UI ve serinin diğer üyelerinde de mevcut olan üç kapasitif butonla donatılmış.

129€'luk giriş seviye akıllı telefonu Ekim ayında büyük perakendecilerde bulmak mümkün olacak.