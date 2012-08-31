Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi

6 yıl
3,5b
1
20
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi
Tam Boyutta Gör

CES ve MWC fuarlarında tanıttığı cihazlarla kendinden söz ettirmeyi başaran Huawei, yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerini Almanya'da sergiledi. Bazıları yılın önceki dönemlerinde resmiyet kazanan cihazların çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de paylaşıldı.
Görücüye çıkan ilk telefon Ascend D1 Quad XL, uzak doğulu üreticinin şu sıralar ülkesinde satışa sunduğu yeni amiral gemisinin büyük pilli versiyonu olarak Şubat'ta duyurulmuştu. 4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel HD IPS+ LCD ekran, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Huawei üretimi K3V2 çipset, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, microSD kart slotu ve 2600mAh pilin eşlik ettiği cihaz, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış.
Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi alacağı resmen dile getirilen Ascend D1 Quad XL, Ekim ayı sonunda Asya ve Avrupa pazarına sürülecek. 499€ fiyat etiketiyle gelen akıllı telefonun Huawei tarafından yayınlanan Emotion kullanıcı arayüzü yerine tamamen orijinal Android yazılımını taşıması, ilerleyen dönemlerde güncellemelerin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. 
Yine Barcelona'da tanıtılan Huawei'nin üst düzey tablet bilgisayarı MediaPad 10 FHD de üreticinin IFA 2012 standında katılımcıların beğenisine sunuldu. 1.2GHz hızında bir çipsetle duyurulan cihazın artık 1.4GHz'lik K3V2 çipsetten gücünü aldığı görülüyor. Bunun dışında donanımda bir değişiklik yapılmamış.
10.1 inç büyüklüğünde 1920 x 1200 piksel IPS panel, 16 çekirdekli GPU, 2GB RAM, 8MP kamera, Full HD 1080p çekim desteği, 1.3MP ön kamera, Dolby ses teknolojisi ve Android 4.0 ICS sürümünün bulunduğu tablet, 6600mAh'lik pili ile 10 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor. Klavye aksesuarı, MediaPad 10 FHD'nin bir ultrabook gibi kolayca kullanılabilmesini, yardımcı adaptör ile kablolu olarak internete bağlanabilmesini, VGA ve HDMI çıkışlarıyla medya aktarımının basitçe gerçekleştirilebilmesini sağlayacak. 
8.8mm kalınlığında bir alüminyum kasanın kullanıldığı MediaPad serisinin üst düzey modeli, yaklaşık 580 gram ağırlığında tasarlanmış. Wi-Fi, 3G ve 4G LTE destekli versiyonları bulunan tablet, şuan Çin'de satılıyor. Almanya, İsveç, Rusya, Belarus, Kore, Bahreyn ve Kuveyt'e Eylül ayında 429€ seviyesinden giriş yapacak. Takip eden haftalarda ülkemizde de satılmaya başlayacaktır.
IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi
Tam Boyutta Gör
Orta-üst segmente mensup Ascend G600, amiral geminin düşük konfigürasyonlu ucuz alternatifi olacak. 4.5 inç qHD (960 x 540 piksel) ekran, Corning Gorilla Glass dayanıklı cam, 1.2GHz çift çekirdekli işlemci, 768MB RAM, 4GB dahili hafıza, 8MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, DTS ses teknolojisinin kullanıldığı çift hoparlör, Android 4.0 ICS ve Emotion kullanıcı arayüzünü ihtiva eden Ascend serisi telefon, 134 x 67.5 x 10.5mm ölçülerinde.
İlk olarak Honour modelinde kullanılan Huawei'nin kendi geliştirdiği güç yönetim teknolojisi ve 2000mAh pili sayesinde 380 saat bekleme süresi vaat eden Ascend G600 ile 6 saati aşkın telefon görüşmesi yapmak mümkün. Siyah ve beyaz renklerle Aralık'ta Almanya'ya 299€'dan giriş yapacak. Diğer ülkeler hakkında henüz bilgi verilmedi.
IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi
Tam Boyutta Gör
Ürün portföyüne birkaç hafta önce sessiz sedasız dahil olan MediPad 7 Lite, adından da anlaşılacağı üzere Huawei'nin ilk tabletinin ucuz bir versiyonu olarak çıkış yapacak. 7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksel çözünürlüklü IPS ekran, 1.2GHz tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 3.2MP arka, 0.3MP ön kamera, 3G, Wi-Fi, SMS/MMS desteği, sesli görüşme, microSD kart desteği, Bluetooth 3.0, USB 2.0, HDMI portları, Android 4.0 ICS ve 4100mAh pile sahip tabletin 249€ fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor. 
Özellikler bakımından Nexus 7 ile rekabet etmesi pek mümkün olmayan 370 gram ağırlığındaki MediaPad 7 Lite, fiyatıyla da pek tüketiciyi etkileyecek gibi görünmüyor. Tek artısı telefon ve mesajlaşma desteği olan cihaz, Güney Afrika, Çin, Tayvan, Rusya ve Filipinler'e dağıtılmaya başladı. Sevkiyatın önümüzdeki ay Malezya ve Endonezya'ya da yayılması bekleniyor.
IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi
Tam Boyutta Gör
199 avro civarındaki fiyatıyla Huawei'nin en ekonomik çözümlerinden biri olan Ascend G330, ilk defa Berlin'de boy gösterdi. 4 inç WVGA (800 x 480 piksel) TFT LCD ekran, 1.0GHz çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB ROM, 5MP kamera, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, GPS, 1500mAh pil, Emotion kullanıcı arayüzü ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek. 
122.5 x 62.6 x 11.2 mm boyutlarındaki mat siyah akıllı telefon, Kasım ayında yine Almanya'daki teknoloji mağazalarındaki yerini alacak. 
IFA 2012: Huawei, Ascend D1 Quad XL, MediaPad 10 FHD ve diğer mobil cihazlarını sergiledi
Tam Boyutta Gör
Genç tüketicileri hedef alan Ascend Y201 Pro, 3.5 inç 480 x 320 piksel ekran, 800MHz hızında işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 3.2MP kamera, 1400mAh pil, Android 4.0 ICS, Emotion UI ve serinin diğer üyelerinde de mevcut olan üç kapasitif butonla donatılmış. 
129€'luk giriş seviye akıllı telefonu Ekim ayında büyük perakendecilerde bulmak mümkün olacak.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
depeche35 6 yıl en beğenilen
Huawei
1. Türkiye bazarına Ascend D1 Quad XL için geç kaldın
2. Biz seni f/p olarak sevdik ama anlaşılan 499 Avro ( avrupa fiyatı )
Senin canım ülkemde bu fiyatlarla hiç ama hiç bir geleceğin yok.
Huawei1. Türkiye bazarına Ascend D1 Quad XL için geç kaldın2. Biz seni f/p olarak sevdik ama anlaşılan 499 Avro ( avrupa fiyatı )Senin canım ülk...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dayseeh 6 yıl
huawei nin atağını bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dj_nipo 6 yıl
her zaman f/p önemlidir! örnek Monster bilgisayarlar. Aynı konfigirasyonu başka markalarda 4000tl'ye alabiliyorken adamlar daha ucuza piyasaya girip adından söz ettiriyorlar. Bence Huawei için kendi markasını oturtana kadar en azından bu gerekli. Şahsen 1700 veriyorsam S3 alırım ama aynı/yakın özelliklere sahip huawei için 1500 verirsem tatmin olurum anca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
kımyasal
Huvai bozdu artık.önceden böyle fiyat politikaları yoktu.tabletlerinede tek cekirdek işlemci koymuslar tek + sı telefon gorusmesı yapılabılmesi.merak ettıgım HD IPS + LCD. 2 ayrı seceneklemi geliyor ?

Ekranın türü IPS+ LCD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasim33 6 yıl
apple yarın bunada dava açar iphone a çok benziyor :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.H 6 yıl
Sanırım Tasarımı Biraz Daha Geliştirdiler.İncelemekte Fayda Var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WhiteLotus 6 yıl
İdeos kullanıcısı olarak birdaha huawei yazan sakız bile almayı düşünmüyorum hiçbir yazlım desteği sunmuyolar birde fiyatları yukarı çekmişler utanmadan
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl
LG'nin bile 4 çekirdekli amiral gemisi Almanya'da 430€ iken Huawei 500€'ya zor satar D1 Quad modelini.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Huvai bozdu artık.önceden böyle fiyat politikaları yoktu.tabletlerinede tek cekirdek işlemci koymuslar tek + sı telefon gorusmesı yapılabılmesi.merak ettıgım HD IPS + LCD. 2 ayrı seceneklemi geliyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris5834 6 yıl
Sırf yeni diye bedava telefon satıcak değil ya arkadaşlar abartmayın türkiyede en ucuz 4 çekirdekler 1700 civarı zaten one x-galaxy s3-optimus 4x hd.Adamlarda 1500-1600 getirirse gayet normal.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl baris5834
aloneman5

Sırf yeni diye bedava telefon satıcak değil ya arkadaşlar abartmayın türkiyede en ucuz 4 çekirdekler 1700 civarı zaten one x-galaxy s3-optimus 4x hd.Adamlarda 1500-1600 getirirse gayet normal.

Adam olan çok bile o fiyat.


Apple ı mehdi ilan eden üyelerden ne bekliyorsunuz ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Tasarım olarak ilk hallerinden eser yok şimdi:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 6 yıl
Milletde seni şimdi kapış kapış alır dimi huawei ?

Samsung, sony, htc varken sen biraz zor gündemde olursun. Fiyatları düşüresinki bu adamlara yetişebil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxasparagasxxx 6 yıl
xiaomi.com/... burda Xiaomi Mi-Two fiyatı var bide burda vmall.com/... ascend d1 in fiyatı var ikiside çindeki satış fiyatları huawei iyice şımarmış bence :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3535 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia T inceleme "Ailenin En Büyüğü, En Hızlısı" video 6 yıl Samsung Galaxy Note II video inceleme "Yeni Kral Sahnede" 6 yıl Sony Xperia V inceleme "Suya, Toza Dayanıklı! İnce ve Hızlı!" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim