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IFA 2012: Windows Phone 8'li ilk telefon duyuruldu: Samsung ATIV S

6 yıl
9,7b
1
134
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: Windows Phone 8'li ilk telefon duyuruldu: Samsung ATIV S
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Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefon, Nokia iddialarının aksine Samsung'dan geldi. Kısa süre önce marka başvurusu ortaya çıkan ATIV S ismiyle resmi Windows Phone blogunda görünen ve sonrasında IFA 2012'de kapsamında tanıtılan cihaz, Galaxy ve diğer serilere mensup modellerden daha farklı bir tasarımla donatılmış.
Focus, Focus S, Focus Flash ve Focus 2'nin ardından bu seriye WP8 ile birlikte bir son veren Samsung artık Windows Phone'lu çözümlerini ATIV adı altında tüketiciye sunacak. 4.8 inç HD Super AMOLED ekran ve 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemcinin kullanıldığı telefon, 1GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, microSD kart desteği, 8MP arka, 1.9MP ön kameralar, Bluetooth 3.0, A-GPS, NFC çipi, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Channel Bonding ile 108Mbps kablosuz internet hızı, jiroskop, ivme ölçer, HSPA+ ile 42Mbps desteği ve 2300mAh pille geliyor.
137.2 x 70.5 x 8.7mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındaki ATIV S, Samsung'un ChatOn, Samsung Hub, Music Hub, Media Hub, Windows Store içerisinde Samsung Zone ve Photo Editor gibi hizmetlerini ön yüklü olarak ihtiva ediyor. Çıkışını 2012 dördüncü çeyreğinde yapacak telefonun 550€ civarında fiyatlandırılacağı biliniyor.
Yeni logonun süslediği fiziksel Windows butonu ve arkada konumlanan büyük hoparlör ızgarası gibi farklı tasarım ögelerini yapısında barındıran Samsung ATIV S, IFA 2012'nin başlangıç günü olan 31 Ağustos'tan, kapanışın yapılacağı 5 Eylül'e kadar tüketicilere açık bir şekilde Samsung standında sergilenecek. Satışın 26 Ekim'deki Windows 8 çıkış tarihinden önce başlamayacağı düşünülüyor. 
IFA 2012: Windows Phone 8'li ilk telefon duyuruldu: Samsung ATIV S
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http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/29/ATIV-S Yorum Yaz
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tavernac1 6 yıl en beğenilen
andridi bırakıp windowsa mı geçsek napsak çok kalite duruyor cşhaz.
1 Yanıt Yanıtla +66
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wustti 6 yıl
şimdi yazınca eksiyi basacaksınız ama ışte microsoft farkı bu adamlar malzeme kalitesine kadar karışıyor. Gidin bakın en dandirik microsoft logolu klavye mausun bile malzeme kalitesi standardın üstündedir. microsoft öyle plastiğin içine devre koyup satmalarına izin vermeyecekti tabikide. winphone8 e zaten diyecek yok.
şimdi yazınca eksiyi basacaksınız ama ışte microsoft farkı bu adamlar malzeme kalitesine kadar karışıyor. Gidin bakın en dandirik microsoft logolu klavye mausun...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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alprkrkmz 6 yıl
Bu Microsoft'u anlamıyorum. Pazarda neredeyse sıfırsın. Ama 550 avro fiyat çekiyorsun. Pazarda tek şansın fiyata oynamakken, lisans ücreti alıyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +14
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
harika
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar türkiyede telefonlar pahalı çünkü Euro yüjsek ben arnavutluktayım ve 550 € az bana göre siz 1400 t.lirasına alırken bu telefonu 700 arnavut lek alıyoruz arada yarı yarıya fark var..
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laerrof 6 yıl
arkadaşlar windows phone 8 dalvik sanal makinesini kullanıyor mu ?
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bizimdenizci 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar türkiyede telefonlar pahalı çünkü Euro yüjsek ben arnavutluktayım ve 550 € az bana göre siz 1400 t.lirasına alırken bu telefonu 700 arnavut lek alıyoruz arada yarı yarıya fark var..

bu bizim kaderimiz. biz hep kazıklanmaya mahkumuz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadas tasarimi begenmisler yaw nasi bi goz var sizde...
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inexo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadas tasarimi begenmisler yaw nasi bi goz var sizde...

bende begenmedim galaxy s1 samsung star melezi
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DH Misafiri 6 yıl
samsung haberlerinden bıktık artık offfffffffffffff
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia nın bu pazar da hiç şansı kalmadı.Kamera dışında Nokia nın bu donanım özelliklerini çıkarabilmesi imkansız.Ortalık baya kızışacak gibi gözüküyor.
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lazloo 6 yıl
Cihaz çok güzel ama o arayüz öldürecek beni.
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laerrof 6 yıl
Arkadaşlar dalvik sanal makinesi denen zımbırtı windows 8 de de kullanılıyor mu var mı bu konuda bilgisi olan
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furky86 6 yıl
Wp8 sanırım iFunlarin ve Fandroidlerin ortak buluşma noktası olacak :)
Kisisellestirme + stabilite + hız... İphone 4s sattım beklemeye geçtim ;) yeni İphone eğer ekranı uzamış 4s olursa ve arayüzü değişmezse (ki bunlar olacak) isi cok zor...
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obahadir 6 yıl
harbiden neden en karizma telefonlar wp oluyor microsoft'un bir parmağı var belli ki. htc hd7, htc titan 1-2, şimdi bu cihaz harbiden başka sistemlerde olmayan bi şekil bi kalite var telefonlarda ilginç.
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ama=neden 6 yıl
Gerçekten güzel olmuş, özellikle arka tasarım çok iyi.
Samsung'un windowslu modelleri zaten genelde metal kasa ile geliyor.
Galaxyler plastik, Omnia'lar metal.
Nokia'nın hamlesini bekliyorum bende, ama Samsung cevabı verdi bence :D
Samsung note al Nokia geliyor diye laf atmışlardı
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Moribito 6 yıl
Tasarim hos olmus, sade ve cekici. Elimizde bulunsun almak lazim bir tane.
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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muratkaya 6 yıl
Yakın zaman önce burada windows 8'li bir tabletin video incelemesi yapılmıştı ve samsung'un henüz piyasaya sürmediği bir modeldi. O videoda windows 8'i görünce hayran kalmıştım. nokia'dan sonra androidi görünce hayran kaldığım gibi :)
Merakla bekliyorum.
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