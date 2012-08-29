IFA 2012: Windows Phone 8'li ilk telefon duyuruldu: Samsung ATIV S





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefon, Nokia iddialarının aksine Samsung'dan geldi. Kısa süre önce marka başvurusu ortaya çıkan ATIV S ismiyle resmi Windows Phone blogunda görünen ve sonrasında IFA 2012'de kapsamında tanıtılan cihaz, Galaxy ve diğer serilere mensup modellerden daha farklı bir tasarımla donatılmış.

Focus, Focus S, Focus Flash ve Focus 2'nin ardından bu seriye WP8 ile birlikte bir son veren Samsung artık Windows Phone'lu çözümlerini ATIV adı altında tüketiciye sunacak. 4.8 inç HD Super AMOLED ekran ve 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemcinin kullanıldığı telefon, 1GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, microSD kart desteği, 8MP arka, 1.9MP ön kameralar, Bluetooth 3.0, A-GPS, NFC çipi, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Channel Bonding ile 108Mbps kablosuz internet hızı, jiroskop, ivme ölçer, HSPA+ ile 42Mbps desteği ve 2300mAh pille geliyor.

137.2 x 70.5 x 8.7mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındaki ATIV S, Samsung'un ChatOn, Samsung Hub, Music Hub, Media Hub, Windows Store içerisinde Samsung Zone ve Photo Editor gibi hizmetlerini ön yüklü olarak ihtiva ediyor. Çıkışını 2012 dördüncü çeyreğinde yapacak telefonun 550€ civarında fiyatlandırılacağı biliniyor.

Yeni logonun süslediği fiziksel Windows butonu ve arkada konumlanan büyük hoparlör ızgarası gibi farklı tasarım ögelerini yapısında barındıran Samsung ATIV S, IFA 2012'nin başlangıç günü olan 31 Ağustos'tan, kapanışın yapılacağı 5 Eylül'e kadar tüketicilere açık bir şekilde Samsung standında sergilenecek. Satışın 26 Ekim'deki Windows 8 çıkış tarihinden önce başlamayacağı düşünülüyor.

http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/29/ATIV-S