iFixit, Nexus 5X'i masaya yatırdı

Haber Editörü
Piyasaya sunulan teknolojik cihazların içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler vermeye devam eden iFixit, bu sefer Nexus 5X konuk etti.
LG'nin Google ortaklığında geliştirdiği en yeni akıllı telefonu Nexus 5X (Detaylar için tıklayın), iFixit ekibi tarafından 13 adımda açıldı ve 10 üzerinde 7 puan alarak tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Olumlu olarak birçok parçasının modüler olması ve kolayca değiştirilebilmesi, standart vida kullanılması ve bataryanın çok kolay olmasa da değiştirilebiliyor olmasıyla alan Nexus 5X, olumsuz olaraksa sadece cam ve LCD ekranın birbirlerine yapıştırılması yorumunu aldı. Ekran ya da cam üzerinde oluşan bir sorunda iki parçanın da değişmesi gerekiyor.
iFixit'in konu hakkında hazırladığı sayfaya burada, için açma adımlarına ise aşağıda ulaşabilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+5X+Teardown/51318 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lg kesin gelecek. Huawei daha belli değil.