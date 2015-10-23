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iFixit, Nexus 5X'i masaya yatırdı

Elektronik ürünleri parçalarına ayırarak inceleyen iFixit'in yeni konuğu Nexus 5X oldu ve cihaz 10 üzerinden 7 puan alarak, kolay tamir edilebilir ürünler arasında yerleşti.
3 yıl
2,6b
1
8
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, Nexus 5X'i masaya yatırdı
 
Piyasaya sunulan teknolojik cihazların içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler vermeye devam eden iFixit, bu sefer Nexus 5X konuk etti.
LG'nin Google ortaklığında geliştirdiği en yeni akıllı telefonu Nexus 5X (Detaylar için tıklayın), iFixit ekibi tarafından 13 adımda açıldı ve 10 üzerinde 7 puan alarak tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Olumlu olarak birçok parçasının modüler olması ve kolayca değiştirilebilmesi, standart vida kullanılması ve bataryanın çok kolay olmasa da değiştirilebiliyor olmasıyla alan Nexus 5X, olumsuz olaraksa sadece cam ve LCD ekranın birbirlerine yapıştırılması yorumunu aldı. Ekran ya da cam üzerinde oluşan bir sorunda iki parçanın da değişmesi gerekiyor.
iFixit'in konu hakkında hazırladığı sayfaya burada, için açma adımlarına ise aşağıda ulaşabilirsiniz. 
iFixit, Nexus 5X'i masaya yatırdı
 

Nexus 5X Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+5X+Teardown/51318 Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
içinden oyuncak araba çıkmış
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BekirHan 3 yıl
Nexus 4' üm vardı tamir ettim,, çok kolay geri topladım. Nexus 5' im vardı bozuldu, çok kolay tamir ettim. Google' ın telefonlarda yüklenici firmalarda bu konuda bir std oturtuğunu düşünüyorum. Çünkü gertçekten kolay tamir edilebilir cihazlar.
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kadirirdem 3 yıl
İcinden arabami çıkmış yoksa ben mi araba gördüm...
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dranas 3 yıl
Timey
5X ve 6P Türkiye ye gelecek mi?

Lg kesin gelecek. Huawei daha belli değil.
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Timey 3 yıl
5X ve 6P Türkiye ye gelecek mi?
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Qonrul 3 yıl
tamir işi servisin işi. önemli olan kullanıcıyı memnun etmesi
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Patren 3 yıl
koray bozulmasında tamiri beni ilgilendirmiyor
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cosica 3 yıl
lanet ekranla camın birbirine yapıştırılması olayı tüm telefonlarda var sanırım. S4 mini telefonumun dış camı kırıldı komple değiecek dedi servis ve 400 TL fiyat istedi. S4 mini bu ya. gittim tahtakalede sadece dış camı değiştirmek 80-100 TL arası ve adam gibi işçilikleri de yok malesef. bundan sonra başıma dış cam kırılma olayı gelirse kendim değiştireceğim. keşke yapıştırmadan dış camı takmanın bir yolu olsa.
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
içinden oyuncak araba çıkmış
Yanıtla +7
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