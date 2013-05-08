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iFixit ekibinin yeni konuğu Android oyun konsolu Ouya oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin yeni konuğu Android oyun konsolu Ouya oldu

Bir Kickstarter projesi ile hayata geçirilen Android oyun konsolu Ouya, iFixit ekibinin masasına konuk oldu.
Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu Android oyun konsolu Ouya, 15 adımda açılarak 10 üzerinden 9 puan aldı ve kolay tamir edilebilir bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi. iFixit ekibinden standart AA pillerinin kolay çıkartabiliyor ve değiştirilebiliyor olması, standart tornavida modelleri ile kolayca açılabiliyor olması ve genel olarak parçalara ayrılmasının kolay olması nedeniyle yüksek puan alan cihaz, soğutucu sisteminin ve kontrolcüsünün lehim işlemlerine gerek duyması nedeniyle düşük puan aldı. Daha önce de yine bir Kickstarter projesi olan Oculus Rift site üzerinde 9 puan almış ve kolay tamir edilebilir cihazlar arasında yer almıştı. 

iFixit ekibinin Ouya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit ekibinin yeni konuğu Android oyun konsolu Ouya oldu

http://www.ifixit.com/Teardown/Ouya+Teardown/14224/1?singlePage Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
itachi237 6 yıl
O değilde şu oculus Rift müthiş bir olay umarım Türkiye distiribütörü olur biri getirir Türkiye'ye kısa zamanda uygun fiyata.
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