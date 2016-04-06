IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak

Sanal gerçeklik cihazları ilk aşamada oyunlar için düşünülse de ileride filmler ve internet sitelerinde gezmek için de bu teknoloji daha sık kullanılacak. Tabi böylesine yenilikçi bir teknoloji hiç kuşkusuz diğer alanlarda da kullanılmak istenecektir. IKEA bu konuda ilk adımı atan firmalardan biri oldu.

Sanal gerçeklik kaskı Vive'ın geliştiricisi Valve ve HTC ile anlaşan IKEA ürünlerini bu teknoloji sayesinde daha detaylı bir şekilde tanıtacak. Örneğin bir IKEA mutfağını sanal ortamda gezebilecek, hatta çekmecelerin kapaklarını açıp içine bakma şansınız olacak.

IKEA VR Experience adlı test halindeki uygulama henüz oldukça sınırlı bir kullanıma sahip. İleride sanal ortamda evimizi tamamen dekore edebileceğimiz söyleniyor. Yani odamıza koltuklar, masalar veya sandalyeler ekleyip bunların yerini ve rengini istediğimiz gibi belirleyebileceğiz.

IKEA VR Experience adlı uygulamayı şu an Steam'den indirip deneyebilirsiniz.

http://bgr.com/2016/04/05/htc-vive-ikea-vr-kitchen-app/