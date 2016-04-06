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IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak

Sanal gerçeklik cihazları çoğunlukla oyunlar için kullanılma amacıyla geliştiriliyor. Buna karşın IKEA gibi firmalar da bu teknolojiyi ürünlerini daha iyi tanıtmakta kullanmak istiyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak
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Sanal gerçeklik cihazları ilk aşamada oyunlar için düşünülse de ileride filmler ve internet sitelerinde gezmek için de bu teknoloji daha sık kullanılacak. Tabi böylesine yenilikçi bir teknoloji hiç kuşkusuz diğer alanlarda da kullanılmak istenecektir. IKEA bu konuda ilk adımı atan firmalardan biri oldu.
Sanal gerçeklik kaskı Vive'ın geliştiricisi Valve ve HTC ile anlaşan IKEA ürünlerini bu teknoloji sayesinde daha detaylı bir şekilde tanıtacak. Örneğin bir IKEA mutfağını sanal ortamda gezebilecek, hatta çekmecelerin kapaklarını açıp içine bakma şansınız olacak.
IKEA VR Experience adlı test halindeki uygulama henüz oldukça sınırlı bir kullanıma sahip. İleride sanal ortamda evimizi tamamen dekore edebileceğimiz söyleniyor. Yani odamıza koltuklar, masalar veya sandalyeler ekleyip bunların yerini ve rengini istediğimiz gibi belirleyebileceğiz.
IKEA VR Experience adlı uygulamayı şu an Steam'den indirip deneyebilirsiniz.

http://bgr.com/2016/04/05/htc-vive-ikea-vr-kitchen-app/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
güzel fikir ve kullanım alanı
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Basteryus 3 yıl
Bence böyle bi iş için Hololens gibi arttırılmış gerçeklik cihazları daha uygun olurmuş, doğrudan kendi evinizde denemek için. Gerçi onun tüketiciye satışı başlamadı henüz
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