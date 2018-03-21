IKEA'nın artırılmış gerçeklik uygulaması Place artık Android'de

Apple, ARKit'i duyurduğunda, iOS cihazlar için "Place" uygulamasını çıkaran IKEA gibi artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları oluşturmak için birkaç şirketle ortaklık kurduğu da gün yüzüne çıktı. Uygulama ilk yayınlandığında iOS cihazlara özeldi ancak artık Android cihazlar için de kullanılabilir durumda.

Ayrıca Bkz.

"PUBG Mobile versiyonunda Bot oyuncuların olduğu iddia ediliyor"

Beklenildiği üzere Google’ın ARCore isimli artırılmış gerçeklik platformunu temel alan Android sürümü neredeyse aynı şekilde çalışıyor. Kısaca anlatmak gerekirse, IKEA Place uygulaması kullanıcıların IKEA mobilyalarını sanal olarak evlerinde taşıyarak nasıl duracağını görmelerini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar satın almadan önce kanepe, koltuk ve sehpa gibi eşyaların odalarında nasıl görüneceği hakkında bir fikir sahibi olabiliyorlar.

Android cihazınızın ARCore'u desteklemesi gerekiyor

Macy's de mobilya satmak için sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanmayı planladığı için IKEA'nın bu özelliği sunan tek şirket olmayacak. Uygulamayı denemek isteyenlerin öncelikle cihazlarına ARCore'u desteklemesi şart. Daha sonrasında ise Google Play Store üzerinden IKEA Place ABD genelinde 800'den fazla mağazası olande mobilya satmak için(VR) teknolojisini kullanmayı planladığı için IKEA'nın bu özelliği sunanolmayacak. Uygulamayı denemek isteyenlerin öncelikle cihazlarına ARCore'u yüklemeleri gerekiyor. Tabi bunun için cihazınızın bu teknolojiyişart. Daha sonrasında ise Google Play Store üzerinden uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inter_ikea.place