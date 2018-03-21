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IKEA'nın artırılmış gerçeklik uygulaması Place artık Android'de

IKEA mobilyalarını sanal olarak evinize taşıyarak nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayan artırılmış gerçeklik uygulaması IKEA Place artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, ARKit'i duyurduğunda, iOS cihazlar için "Place" uygulamasını çıkaran IKEA gibi artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları oluşturmak için birkaç şirketle ortaklık kurduğu da gün yüzüne çıktı. Uygulama ilk yayınlandığında iOS cihazlara özeldi ancak artık Android cihazlar için de kullanılabilir durumda.
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Beklenildiği üzere Google’ın ARCore isimli artırılmış gerçeklik platformunu temel alan Android sürümü neredeyse aynı şekilde çalışıyor. Kısaca anlatmak gerekirse, IKEA Place uygulaması kullanıcıların IKEA mobilyalarını sanal olarak evlerinde taşıyarak nasıl duracağını görmelerini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar satın almadan önce kanepe, koltuk ve sehpa gibi eşyaların odalarında nasıl görüneceği hakkında bir fikir sahibi olabiliyorlar.

Android cihazınızın ARCore'u desteklemesi gerekiyor

ABD genelinde 800'den fazla mağazası olan Macy's de mobilya satmak için sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanmayı planladığı için IKEA'nın bu özelliği sunan tek şirket olmayacak. Uygulamayı denemek isteyenlerin öncelikle cihazlarına ARCore'u yüklemeleri gerekiyor. Tabi bunun için cihazınızın bu teknolojiyi desteklemesi şart. Daha sonrasında ise Google Play Store üzerinden IKEA Place uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inter_ikea.place Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkanerd 1 yıl
indirme paralı değil ama içeriğin açılması için para istiyor. Hiçbir özelliğini para ödemeden kullanamıyorsuz IOS da!
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eyoruk 1 yıl
Türkiye için daha gelmemiş.
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ykurtulus 1 yıl
IOS'ta bi uygulama var millet yüklemeyin bir işe yaramıyor demiş.
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