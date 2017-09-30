iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi

iOS 11'in en çok vurgulanan özelliklerinden biri de dosya yöneticisi olan görev yapan "Dosyalar" uygulaması oldu. Dropbox'un geçtiğimiz haftaki entegrasyon duyurusunun ardından bir destek de Google Drive kanadından geldi. Arama devi Google Drive'ın artık iOS 11 Dosyalar uygulamasına bağlı olarak çalıştığını açıkladı.

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iOS 11'deki Dosyalar uygulaması, kullanıcıların iPhone veya iPad'de depolanan dosyaların yanı sıra iCloud Drive, Dropbox ve Drive gibi bulut depolama hizmetleri üzerindekilere tek bir yerden erişmelerine olanak sağlıyor.

yeni sürümü, kullanıcıların iOS cihazlarında sadece Dosyalar uygulamasını açarak Drive'da depolanan doküman ve fotoğraflarına erişmesine ve bunları yönetmesine izin verecek. Uygulamanın güncel sürümü şu anda App Store üzerinden indirilebilir durumda. Buraya Google Drive uygulamasının, kullanıcıların iOS cihazlarındaaçarak Drive'da depolanan doküman ve fotoğraflarına erişmesine ve bunları yönetmesine izin verecek. Uygulamanın güncel sürümü şu andaüzerinden indirilebilir durumda. Buraya tıklayarak en son Google Drive uygulamasını iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/09/use-google-drive-and-files-app-to.html