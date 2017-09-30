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iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi

Google Drive artık iOS 11 Dosyalar uygulamasına bağlı çalışıyor. Kullanıcılar sadece Dosyalar uygulamasını açarak Drive'da depolanan doküman ve fotoğraflarına ulaşabilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi
iOS 11'in en çok vurgulanan özelliklerinden biri de dosya yöneticisi olan görev yapan "Dosyalar" uygulaması oldu. Dropbox'un geçtiğimiz haftaki entegrasyon duyurusunun ardından bir destek de Google Drive kanadından geldi. Arama devi Google Drive'ın artık iOS 11 Dosyalar uygulamasına bağlı olarak çalıştığını açıkladı.
 
Ayrıca Bkz. "Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor"
iOS 11'deki Dosyalar uygulaması, kullanıcıların iPhone veya iPad'de depolanan dosyaların yanı sıra iCloud Drive, Dropbox ve Drive gibi bulut depolama hizmetleri üzerindekilere tek bir yerden erişmelerine olanak sağlıyor.
 
Google Drive uygulamasının yeni sürümü, kullanıcıların iOS cihazlarında sadece Dosyalar uygulamasını açarak Drive'da depolanan doküman ve fotoğraflarına erişmesine ve bunları yönetmesine izin verecek. Uygulamanın güncel sürümü şu anda App Store üzerinden indirilebilir durumda. Buraya tıklayarak en son Google Drive uygulamasını iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/09/use-google-drive-and-files-app-to.html Yorum Yaz
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karakabus_ 1 yıl en beğenilen
Uygulamayı yükledikten sonra kullanmanın bir anlamı kalmıyor ki. Önemli olan uygulamayı yüklemeden bağımsız olarak çalısması.
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reiis 1 yıl
İfiles 2 yi tavsiye ederim smb protokolu ile kolayca dosya transferi yapılabiliyor pc ve diger cihazlar vs çok kullanışlıdır
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Vega 1 yıl
Bu Dosyalar uygulaması AppStore'da ki Documents isimli uygulama ile aynı işimi görüyor.
Uygulamaya tarayıcıdan veri alışverişi için Wifi Drive denen özellik varmı Apple'ın dosyalar uygulamasında.
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Vega 1 yıl
Bu Dosyalar uygulaması AppStore'da ki Documents isimli uygulama ile aynı işimi görüyor.
Uygulamaya tarayıcıdan veri alışverişi için Wifi Drive denen özellik varmı Apple'ın dosyalar uygulamasınsa.
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face1tr 1 yıl
bende sandım google drive yüklemeye gerek kalmayacak. nerdeeeee
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karakabus_ 1 yıl en beğenilen
Uygulamayı yükledikten sonra kullanmanın bir anlamı kalmıyor ki. Önemli olan uygulamayı yüklemeden bağımsız olarak çalısması.
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