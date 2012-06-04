iOS 6, Facebook bütünleşmesi ve yenilenmiş içerik mağazaları ile gelebilir

Son yıllarda gerçekleştirilen önemli yazılım duyuruları sayesinde sektörün en büyük etkinliklerinden biri haline gelen WWDC, bu yıl da teknoloji dünyasını söylenti haberleriyle meşgul etmeyi başardı. Apple'ın mobil cihazlarına güç veren iOS platformu, muhtemelen bu konferansta altıncı versiyonuyla karşımıza çıkacak. Tabiki sürüm hakkında kesinleşmiş hiçbir bilgi yok, fakat açılış tarihine yaklaştıkça sağlam kaynaklardan gelen bilgiler yeni sürümün taşıyacağı bir takım yenilikleri gün yüzüne çıkarmaya başladı.

TechCrunch'a göre; Sundance kod adlı yeni iOS versiyonu Facebook sosyal ağı ile bütünleşmiş olacak. Zaten Apple'ın geçen hafta Facebook kamera uygulamasıyla ilgili başlattığı promosyon, Tim Cook'un katıldığı bilişim zirvelerinde Facebook'u Apple gibi olmaya en yakın şirket olarak nitelendirmesi ve ikili arasındaki ilişkilerin sağlam olduğunu açıklaması Apple-Facebook yakınlaşmasının resmi duyurusu gibiydi. Daha önce başka kaynaklar tarafından da sızdırılan Facebook bütünleşmesini iOS 6'ta görmemiz neredeyse kesinleşmiş oldu.

Facebook ile entegre iOS söylentileri, geçtiğimiz yıl 5. sürüm için de yapılıyordu. Yalnız Cupertino merkezli üretici, bu versiyonda doğrulama ve paylaşım servisi olarak Twitter'ı kullanmıştı. Yeni versiyonda yine Twitter bütünleşmesini göreceğiz, buna ek olarak Facebook da Apple'dan destek alan üçüncü parti uygulamalar arasında yer alacak.

App Store'daki birçok içeriğin Facebook hesabı istemesi, hatta bazılarının sadece Facebook destekli olması Apple'ın da dikkatini çekmiş olmalı ki yeni mobil işletim sisteminde bir milyara yaklaşan bir kitle tarafından kullanılan Facebook sosyal ağı bütünleşmesine yer verecek. Twitter'dan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu için iOS 6'da Facebook'un nasıl kullanılacağı, ne kadar bütünleşmiş olacağı bilinmiyor.

Ortaya atılan bir diğer iddiada ise; Apple'ın üç büyük dijital içerik mağazası iTunes, App Store ve iBookstore'un tamamen yenilenmiş tasarımlarıyla iOS 6'ya eşlik edeceği bildiriliyor. Tasarımsal değişimin mağazalarda alışveriş sırasındaki etkileşime ve sosyal ağlar ile olan bütünleşmeye dayalı olduğu söyleniyor.

9to5mac sitesinin kaynakları, mağazalarda bulunabilirlik üzerine bir değişimin olmayacağını aktarmış. Yakın zamanda uygulamaların keşfedilebilirliğini arttırmak üzere teknolojiler geliştiren Chomp adlı bir şirketi satın alan Apple'ın bu teknikleri iOS 6 ile kullanıcılarına sunacağı varsayılıyordu. Yeni versiyona yetiştirilemediği düşünülen gelişmiş bulunabilirlik teknolojilerini daha sonraki yükseltmelerde görmeyi umuyoruz.

Hayranlarını hem olumlu hem de olumsuz anlamda şaşırtacak duyurular gerçekleştiren Apple, genellikle tanıtacağı ürünleriyle ilgili bilgilerin sızmaması için sıkı önlemler almaktadır. Bunun sonucunda hiç hesapta yokken karşınıza çıkacak yepyeni aygıtlar ya da yazılımsal yenilikler çok daha sevindirici ve etkileyici olabiliyor.

11 Haziran'da başlayacak WWDC 2012'de yeni nesil Apple ürünleri hakkında duyurulara şahit olacağız. Etkinlik hakkındaki gelişmeleri resmi uygulamasından takip edebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2012/06/01/facebook-ios-6-integration/