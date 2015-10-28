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iOS ve Android için Snapchat yeni filtrelerle güncellendi

iOS ve Android için ilginç sohbet uygulaması Snapchat'e üç yeni filtre seçeneği eklendi. Bu filtreler ile çok daha ilginç içerikler üretmek ve arkadaşlar ile paylaşmak mümkün.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve Android için Snapchat yeni filtrelerle güncellendi
 
Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, hem iOS hem de Android tarafında güncellendi.
Ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Snapchat, kısa süre içerisinde herkes için gelecek olan güncellemesiyle yeni "ağır çekim, hızlı ileri ve geri sarma" olmak üzere üç yeni video filtresi kazandı. Bu filtreleri kayıtlanan videolar üzerine ekleyebilen uygulama, böylece eskisinden daha ilginç içerikler ortaya koyabiliyor ve artık yeni iPhone cihazlarda 3D Touch teknolojisinden aktif olarak yararlanabiliyor. Yani direkt olarak uygulama simgesi üzerinden hızlı içerik girişi yapılabiliyor.
Uygulamanını Android ve iOS sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

http://mashable.com/2015/10/28/snapchat-video-filters/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#jjZk.kztRPqu Yorum Yaz
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