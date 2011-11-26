IPCom'un Almanya'da HTC'ye karşı aldığı yürütmeyi durdurma kararı devam ediyor

Son dönemlerde elektronik üreticilerinin en çok başını ağrıtan ve ayrı bir yatırım yapılmasını zorunlu hale getiren konu patent davaları oldu. Apple, Samsung, Microsoft, Motorola, Kodak gibi teknoloji devleri onlarca patent davası açıyor veya karşı karşıya geliyor.





Almanya geçtiğimiz aylarda Apple ile Samsung arasındaki patent davalarının en önemlilerinden birisine sahne olmuştu. Şimdi ise HTC ve IPCom arasındaki patent kavgasına sahne oluyor.





Bir patent portföyü firması olan IPCom 2009 yılında kendisine ait UMTS 3G patentini ihlal ettiği için HTC'ye karşı dava açmış ve tedbiri olarak yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı.





HTC kararın kaldırılması için geçtiğimiz hafta mahkemeye başvurdu ancak mahkeme yürütmenin durdurulması ön kararının devamına karar verdi. Asıl duruşma ise 28 Kasım tarihinde yapılacak. IPCom firması kararı tescil ettirirse HTC'nin 3G UMTS patentini kullanan ürünlerinin üllkeye girişi yasaklanacak. Bu da tatil döneminde yüksek satışlar yapmayı bekleyen firmayı olumsuz etkileyecek.





IPCom daha önce Bosch'un elinde bulunan kablosuz iletişim teknolojileriyle ilgili patentleri satın almış ve bunları izinsiz kullandığını iddia ettiği Nokia ve HTC'ye Avrupa çapında davalar açmaya başlamıştı. Firmalar eğer aralarında bir uzlaşma sağlayamazsa mahkemenin vereceği karar geçerli olacak.