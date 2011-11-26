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IPCom'un Almanya'da HTC'ye karşı aldığı yürütmeyi durdurma kararı devam ediyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde elektronik üreticilerinin en çok başını ağrıtan ve ayrı bir yatırım yapılmasını zorunlu hale getiren konu patent davaları oldu. Apple, Samsung, Microsoft, Motorola, Kodak gibi teknoloji devleri onlarca patent davası açıyor veya karşı karşıya geliyor.

Almanya geçtiğimiz aylarda Apple ile Samsung arasındaki patent davalarının en önemlilerinden birisine sahne olmuştu. Şimdi ise HTC ve IPCom arasındaki patent kavgasına sahne oluyor.

Bir patent portföyü firması olan IPCom 2009 yılında kendisine ait UMTS 3G patentini ihlal ettiği için HTC'ye karşı dava açmış ve tedbiri olarak yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı. 

HTC kararın kaldırılması için geçtiğimiz hafta mahkemeye başvurdu ancak mahkeme yürütmenin durdurulması ön kararının devamına karar verdi. Asıl duruşma ise 28 Kasım tarihinde yapılacak. IPCom firması kararı tescil ettirirse HTC'nin 3G UMTS patentini kullanan ürünlerinin üllkeye girişi yasaklanacak. Bu da tatil döneminde yüksek satışlar yapmayı bekleyen firmayı olumsuz etkileyecek.

IPCom daha önce Bosch'un elinde bulunan kablosuz iletişim teknolojileriyle ilgili patentleri satın almış ve bunları izinsiz kullandığını iddia ettiği Nokia ve HTC'ye Avrupa çapında davalar açmaya başlamıştı. Firmalar eğer aralarında bir uzlaşma sağlayamazsa mahkemenin vereceği karar geçerli olacak.

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K_Spartakus 7 yıl
her yasak yada her açılan dava , davalı tarafın reklamını yapmış oluyor ve bu insanlarda dava açan tarafa anti patisi oluşurken diğer tarafa olan ilgi hergeçen gün artıyor .
örnek olarak htc ile apple davası ....htc amerikada birinci marka oldu apple sayesinde .
samsung apple sayesinde galaxy s2 satışlarında rekor kırmaya başladı hatta galaxy tab'ın yasaklanan versiyonu herşeye rağmen değişikliğe uğrasa bile daha çok satıyor .
apple açtığı davalarla konu mankeni olmuşken iphone 4s'teki bariz hatalar mahkemelik olduğu htc ve samsungu yukarıya taşımaya devam edecek .
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darkaura 7 yıl
patent haklarini korunmasi elbette onemli ama tedbir amacli urunu yasaklamak ne oluyor. hem tuketiciye hemde ureticiye zarar veren son derece sacma bir uygulama. sanki firmalarin mahkemenin sonucunda cikacak tazminati odememe gibi bir sanslari varmis gibi. yasaklama olcaksada mahkemenin kesin kararinin sonucunda olmali. suphe uzerine yasaklayip bu kadar maddi zarar acmanin kime ne faydasi var, sayet davayi acanin gercek amaci fikir mulkiyetini korumakdan ziyade rakibinin isini baltalamak degilse.
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ZZ RAT 7 yıl
darkaura

patent haklarini korunmasi elbette onemli ama tedbir amacli urunu yasaklamak ne oluyor. hem tuketiciye hemde ureticiye zarar veren son derece sacma bir uygulama. sanki firmalarin mahkemenin sonucunda cikacak tazminati odememe gibi bir sanslari varmis gibi. yasaklama olcaksada mahkemenin kesin kararinin sonucunda olmali. suphe uzerine yasaklayip bu kadar maddi zarar acmanin kime ne faydasi var, sayet davayi acanin gercek amaci fikir mulkiyetini korumakdan ziyade rakibinin isini baltalamak degilse.

her iki taraf icin de sorun olabilir,
ornegin tedbir karari alinmaz ve mahkeme sureci uzun surerse
urunun omru bittikten sonra verilecek bir karar hic bir ise yaramaz.
Yani iki ucu ... degnek.
En iyisi mahkemenin cok cabuk karar vermesi.
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