iPad Pro'yu MacBook Pro'ya dönüştüren klavye Libra, RGB ışıklandırmayla geliyor

Libra adlı yeni iPad Pro klavyesi, cihazın iş bilgisayarına dönüşümünü daha da hızlandırıyor. MacBook ile son derece benzer bir tasarıma sahip alüminyum gövdeli yeni iPad Pro klavyesi, iPadOS 13’ün tüm avantajlarını kullanarak trackpad ile geliyor.

Boyut olarak 12,9 inç iPad Pro ile çalışması için tasarlanmış klavye, aynı zamanda 11 inç modelle de kullanılabiliyor fakat kompakt tabletin boyutunu büyütmüş oluyor. Renk seçenekleri ise tabii ki gümüş ve uzay grisi.

İki yanında da birer tane USB-C portuna sahip olan klavye, bir tanesini kendi dâhili pilini şarj etmek için kullanırken diğerini ise Power Delivery destekli olarak sunuyor. Bunun anlamı, klavyedeki portu kullanarak iPad'inizi şarj etmeniz mümkün.

Klavyenin bir diğer güzel yanı olan RGB ışıklandırma, kullanıcıları sadece beyaz aydınlatmaya mecbur bırakmıyor. Firmanın açıklamasına göre en yeni nesil MacBook Pro ile aynı şekillere ve boyuta sahip olan tuşlar, neyse ki makas tipinde anahtarlara sahip. Bu durum, yeni nesil MacBook’ların kelebek tipi anahtarlarının problemlerini taşımayacağını kanıtlıyor.

Libra bunlara ek olarak dünyanın ilk trackpade sahip iPad klavyesi olmakla da övünüyor. iPadOS 13 ile birlikte eklenen mouse desteği sayesinde bu donanım artık işlevsel oldu.

Klavyenin kendisi, iPad Pro’nun arkasına takılan kılıfın devamıyla bağlanıyor ve manyetik olarak sabitleniyor. Batarya kapasitesi 4000mAh olarak belirtilen klavye, firmanın ifadesine göre 200 gün boyunca kullanmaya yetecek enerjiye sahip.

https://www.kickstarter.com/projects/libra-keyboard/libra-turns-your-ipad-pro-into-a-macbook

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Kickstarter üzerindebir hedefe sahip olan fakatLibra,’de sipariş verenlere gönderilecek ve destekçiler için fiyatı