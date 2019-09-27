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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro'yu MacBook Pro'ya dönüştüren klavye Libra, RGB ışıklandırmayla geliyor

    Apple'ın modern iş bilgisayarı olarak adlandırdığı iPad Pro modelleri, iPadOS ile birlikte bu hedefe daha da yaklaşıyor. Kickstarter'da popüler Libra ise yazı deneyimindeki eksikliği gideriyor.
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    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Libra adlı yeni iPad Pro klavyesi, cihazın iş bilgisayarına dönüşümünü daha da hızlandırıyor. MacBook ile son derece benzer bir tasarıma sahip alüminyum gövdeli yeni iPad Pro klavyesi, iPadOS 13’ün tüm avantajlarını kullanarak trackpad ile geliyor.
    Boyut olarak 12,9 inç iPad Pro ile çalışması için tasarlanmış klavye, aynı zamanda 11 inç modelle de kullanılabiliyor fakat kompakt tabletin boyutunu büyütmüş oluyor. Renk seçenekleri ise tabii ki gümüş ve uzay grisi.
    iPad Pro'yu MacBook Pro'ya dönüştüren klavye Libra, RGB ışıklandırmayla geliyor
    İki yanında da birer tane USB-C portuna sahip olan klavye, bir tanesini kendi dâhili pilini şarj etmek için kullanırken diğerini ise Power Delivery destekli olarak sunuyor. Bunun anlamı, klavyedeki portu kullanarak iPad'inizi şarj etmeniz mümkün.
    Klavyenin bir diğer güzel yanı olan RGB ışıklandırma, kullanıcıları sadece beyaz aydınlatmaya mecbur bırakmıyor. Firmanın açıklamasına göre en yeni nesil MacBook Pro ile aynı şekillere ve boyuta sahip olan tuşlar, neyse ki makas tipinde anahtarlara sahip. Bu durum, yeni nesil MacBook’ların kelebek tipi anahtarlarının problemlerini taşımayacağını kanıtlıyor.
    iPad Pro'yu MacBook Pro'ya dönüştüren klavye Libra, RGB ışıklandırmayla geliyor
    Libra bunlara ek olarak dünyanın ilk trackpade sahip iPad klavyesi olmakla da övünüyor. iPadOS 13 ile birlikte eklenen mouse desteği sayesinde bu donanım artık işlevsel oldu.
    Klavyenin kendisi, iPad Pro’nun arkasına takılan kılıfın devamıyla bağlanıyor ve manyetik olarak sabitleniyor. Batarya kapasitesi 4000mAh olarak belirtilen klavye, firmanın ifadesine göre 200 gün boyunca kullanmaya yetecek enerjiye sahip.
    Kickstarter üzerinde 10 bin dolarlık bir hedefe sahip olan fakat 100 bin doları aşan Libra, Ocak 2020’de sipariş verenlere gönderilecek ve destekçiler için fiyatı 109 dolar.


    https://www.kickstarter.com/projects/libra-keyboard/libra-turns-your-ipad-pro-into-a-macbook Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    .Space. 1 sa.
    İlerleyen yıllarda MacBook ekranlarıda böyle olacak zaten.
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    Ussuz 2 sa.
    İyiymiş güzele benziyor
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