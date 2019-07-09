Android'in paylaş menüsünde Microsoft uygulamalarının reklamı çıkmaya başladı

Teknoloji Editörü
Microsoft, mobil uygulamalarının kullanıcılarını arttırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunların en sonuncusu ise Android kullanıcılarının hoşuna gitmeyebilir. Zira şirketin uygulama reklamları, Android işletim sisteminin paylaş menüsünde çıkmaya başladı.
Android kullanıcılarının tepkisini çekebilir
Hemen hemen hepimiz Android'in paylaş özelliğini sıklıkla kullanıyoruz. Android Police sitesinin haberine göre, bir süredir paylaş menüsündeki seneçeklerin arasında Microsoft uygulamalarının kısayolları yer alıyor. Bu kısayola tıklandığında da ilgili uygulamayı yüklemek için Google Play sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Bu durum zaten ağır olan bu paylaş menüsünü, daha da karmaşık ve kalabalık bir hale getirebilir.Bu noktada endişe verici şey ise Google'ın Microsoft uygulamalarına uygulamakta çekinmediği bu reklam yöntemini, diğer şirketler için de yapıp yapmayacağı konusu. Eğer bu yönde bir karar verilirse, Android kullanıcılarının pek hoşnut olmayacağı bir gerçek. Şimdilik test edildiği düşünülen bu reklamların tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Ayrıca Android'in diğer menülerinde de benzer reklamlar olduğu belirtilmiş. Google'ın böyle bir reklam modelini kabul etmesinin altında ise Android'in geliştirme aşamasında Microsoft teknolojilerini kullanması ve yazılım devine böyle bir ayrıcalık tanıyarak olası problemlerin önüne geçmek istemesi olabilir.
https://www.androidpolice.com/2019/07/08/microsoft-android-share-menu-ads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle