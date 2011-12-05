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iPhone 4S'in Türkiye fiyatı yavaş yavaş belli oluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,2b
1
190
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen ve yaklaşık 30 ülkede piyasaya sürülen iPhone 4S modeli iki aylık bir aradan sonra 16 Aralık tarihinde tüm operatörlerimiz tarafından piyasaya sürülecek.

iPhone 4S modelinin fiyatı konusunda sır verilmemesine rağmen bazı bilgiler kamuoyuna sızmaya başladı. Millyet gazetesinin üst düzey operatör yöneticilerinden edindiği bilgiye göre operatörler birbirine çok yakın paketlerle tüketicileri cezbetmeye çalışacak. Paketlerle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kontratsız olarak ise 16GB'lik versiyon 825 Avro yani yaklaşık 2020TL civarında bir fiyatla kullanıcıyla buluşacak. 32GB'lik versiyon 960 Avro yani 2350TL olarak raflara çıkacak. 64GB'lik modeli ise 1100 Avro yani 2700TL olarak son kullanıcıya ulaşacak. Kontratsız fiyatların hemen hemen tüm operatörlerde aynı olacağı belirtiliyor.

Fiyatları yukarıda tutan en önemli faktörler vergilerin yüksekliği ve Avrupa bölgesi olunmasından dolayı fiyatların Avro olarak işlem görmesi. Bu da 650$'lık 16GB modelini 825 Avroya kadar yükseltiyor.

Kontratlı paketlerin ise haftaya belli olacağı belirtiliyor.

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Ekabirr 7 yıl en beğenilen
Oha fiyati gayet uygun diyenler var.2 bin daha ekleyin şahin alin :D
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SiR MaNiaC 7 yıl
Bu apple fanları cidden sıkıntıdalar. Arkadaş yok vergiymiş oymuş buymuş. Diğer telefonlara koyulmuyor mu o vergi. Göstersenize bana 2700 tl olan başka bir telefon. Bu kadarda olmaz artık.aynı özelliklere sahip SG2 1500 lira bu 2700 aradaki 1200 nedir sağlamlık mı? gördük videosunu tek düşmede darmadağın oldu iphone, üzerindeki yazılım mı? bırak iOS u Mac OSX bile 1200 tl değil. Ne çıkıp burada millete laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Pahalı işte arkadaş, gereksiz pahalı.Ederinin neredeyse 3 katı. Ve evet siz buna para verip kazıklanıyorsunuz. Biri kral çıplak desin şunlara artık.
Not: Herhangi bir telefona bu ülkede 600 tl den fazla para vermek gereksizdir.Ne altyapı ne fiyatlar bu cihazları günlük hayatımızda verimli kullanmamızı sağlayacak kalitede değil.
Bu apple fanları cidden sıkıntıdalar. Arkadaş yok vergiymiş oymuş buymuş. Diğer telefonlara koyulmuyor mu o vergi. Göstersenize bana 2700 tl olan başka bir tele...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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bocekgrafik 7 yıl
Bu telefonun fiyatı 5.000 TL olsaydı, yine de fiyatı uygunmuş diyecek Apple fanları çıkacaktı. Ben de mac kullanıyorum ancak ne Apple fanıyım, ne de başka bir markanın pervanesi.
Bu telefonun fiyatı 5.000 TL olsaydı, yine de fiyatı uygunmuş diyecek Apple fanları çıkacaktı. Ben de mac kullanıyorum ancak ne Apple fanıyım, ne de başka bir m...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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AdrianMutu10 7 yıl
vodafone şu fiyatları açıklasada alsak :D
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justreal 7 yıl
yarın akşam açıklanacak bence
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musty.32 7 yıl
bu ne ya sayın yönetim verdiğiniz paylaşımdan bilgi almak için sanıyorum ama alttaki yorumlarda bilgi yerine arkadaşlar birbirlerine hakaret başka birşey yok yav kardeşim daha satışa cıkmamış bir cihazın fiyat araştırması yapılcağına şu cihaz daha uygun bunu al şunu al ben alacam kardeşim bilgi kirliliğine son verelim veya arkadaşlar herkes kendi ilgilendiği bölüme msj yazzın.
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Dark Shade 7 yıl
ederinin çok üzerinde bir telefon... i3gs tam ederi fiyatında 1000 lira fakat i4 bile şu an ederinin çok üzerinde 1900 tl ile... i4s ise 2500 tl ile hala çok pahalı... 1800 civarında olsa normal olurdu... ama pahalı yawww...
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ihtiyarjedi 7 yıl
türk insanına müstehak 5000 lirada olsa gider alırlar
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swat882 7 yıl
şimdi insanlar galaxy s2 galaxy note hatta ve hatta galaxy s3 yerine gider fazla para bayılır bu takozdan alır
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Guest-F8946C419 7 yıl swat882
swat882

şimdi insanlar galaxy s2 galaxy note hatta ve hatta galaxy s3 yerine gider fazla para bayılır bu takozdan alır

Kişilerin ihtiyaç durumuna göre farklılık göstermesi normaldir.

Ben giderim iphone alırım başkası galaxy s alır ama bu senin hakaret hakkına sahip olduğunu göstermez.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar, bence o kadar para verip 4s alacağınza Samsung galaxy Note u bir deneyin derim. fiyat olarak yarısı kadar belki ama özellik olarak 4s ile aynı ayrıca yüzbinlerce uygulama desteklyor olması da cabası.
Teknik özellikleri: mobixir.com/...
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weicell 7 yıl
Turkcell Vodafone avea , bu üçü için fiyatlar belli oldu mu ?
Yani bileniniz var mı arkadaşlar ?

Alanların aklına şaşan insanlar haricindeki arkadaşlara soruyorum
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alemci54 7 yıl
evet 1350 ye iphone 4 u sattigimi hesaba katarsak 100tl uste verip almis oluyorum ki baska hocbor telefonda bu imkan olmuyor. telefon cidden deger kaybetmiyor.
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FRAPS 7 yıl
Jailbreaksız bir iphone , 3310 a eşdeğerdir.

Buna bu kadar para vereceğinize ,gidip bir laptop birde 106 ekran tv alın daha iyi :D
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alemci54 7 yıl
abicim jailbreak var diyorum hala jailbreak diyorsunuz. ipad ve iphone um ikiside 5.0.1 ikiside jailbrekli suan hay allahim ya
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meph 7 yıl
tethered işimi görmüyor be alemci54, untethered da ortaya yok..
weicell jailbreak çıkmazsa bu telefona para vermem dedim gene diyorum hırs yapıp banlar falan yazan ben değildim bu arada, ok?
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alemci54 7 yıl
hollanda apple online storeden aldim demin. 599 euro, 1450 tl ye tekabul ediyor. teslimat 2 hafta suruyor bende zaten 18 inde orda olacam.
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vires 7 yıl
Arkadaşlar iphone fiyatları yurt dışında galaksy 2 den falan düşük. Sadece Türkiye'de fiyatlar böyle yüksek. Türkiye'de ki fiyatlara bakıp iphone telefonunu ayağa düşürmek istemiyor gibi yorumlar yapmayın. Zaten kazıklanıyoruz bari farkındalığımızı kaybedip iyice enayi yerine konulmayalım.
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apoo143 7 yıl

alemci54
hollanda apple online storeden aldim demin. 599 euro, 1450 tl ye tekabul ediyor. teslimat 2 hafta suruyor bende zaten 18 inde orda olacam.

Bi arkadasım yılbaşında Amsterdam'a gidecek bende sipariş vermeyi düşünüyorum 16gb.. Şimdiiii orada kontratsiz satış var mı? Rezervasyon gerekir mi? Diğer ülkelere göre çok fark var mıdır? Vee vergi iadesi ne kadar ödenir?

Gerçi siparişi internetten vermişsiniz ama belki bunları biliyorsunuzdur :)
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alemci54 7 yıl
ayrica 549$ 8gb ucuz mu?
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Centauri 7 yıl alemci54
alemci54

ayrica 549$ 8gb ucuz mu?

$549 Amerikada bayagi pahali.

Amerikada 549 dolara i5 islemcili HP laptop aliniyor.
Ilaveten Android'li telefonlar $200 a filan aliniyor.
Apple amerikada da pahali yani, ama amerika fiyatlarina gore pahali
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