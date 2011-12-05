iPhone 4S'in Türkiye fiyatı yavaş yavaş belli oluyor

Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen ve yaklaşık 30 ülkede piyasaya sürülen iPhone 4S modeli iki aylık bir aradan sonra 16 Aralık tarihinde tüm operatörlerimiz tarafından piyasaya sürülecek.





iPhone 4S modelinin fiyatı konusunda sır verilmemesine rağmen bazı bilgiler kamuoyuna sızmaya başladı. Millyet gazetesinin üst düzey operatör yöneticilerinden edindiği bilgiye göre operatörler birbirine çok yakın paketlerle tüketicileri cezbetmeye çalışacak. Paketlerle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.





Kontratsız olarak ise 16GB'lik versiyon 825 Avro yani yaklaşık 2020TL civarında bir fiyatla kullanıcıyla buluşacak. 32GB'lik versiyon 960 Avro yani 2350TL olarak raflara çıkacak. 64GB'lik modeli ise 1100 Avro yani 2700TL olarak son kullanıcıya ulaşacak. Kontratsız fiyatların hemen hemen tüm operatörlerde aynı olacağı belirtiliyor.





Fiyatları yukarıda tutan en önemli faktörler vergilerin yüksekliği ve Avrupa bölgesi olunmasından dolayı fiyatların Avro olarak işlem görmesi. Bu da 650$'lık 16GB modelini 825 Avroya kadar yükseltiyor.





Kontratlı paketlerin ise haftaya belli olacağı belirtiliyor.