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iPhone 5, değiştirilmiş Samsung Exynos 4 Quad çipsetle gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Dört çekirdekli ilk akıllı telefon HTC'nin One X modeliydi. Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtılan bu cihazı Huawei Ascend D quad, LG Optimus 4X HD, ZTE Era, Meizu MX 4-core ve Samsung Galaxy S III takip etmişti. 
Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; yılın ilk yarısında başlayan dört çekirdekli akıllı telefon rekabeti, 2012 dördüncü çeyreğinde artış gösterecek. Yeni Apple iPhone'da Samsung Exynos 4 Quad'ın kullanılacağı ve Qualcomm'un dört çekirdekli çipsetlerini yıl sonunda piyasaya süreceği bildirilmiş.
Cupertino merkezli üreticinin yeni akıllı telefonuna 32nm'lik bir yonganın güç vereceği önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Yeni çipsetin mühendisler tarafından TSMC'nin fabrikasında test edildiği iddia edilmiş ve son olarak donanımı Samsung'un üreteceği farklı kaynaklar aracılığıyla doğrulanmıştı.
İlk olarak Samsung fabrikalarında kullanılan 32nm HKMG üretim süreci, Apple'ın iPad 2,4 modeline eşlik ediyor. iPhone 5'te yer alması beklenen Exynos 4 Quad da aynı yöntemle üretildi. Apple tarafından tasarlanan değiştirilmiş Exynos 4 Quad, muhtemelen A6 olarak isimlendirilecek. Dört ARM Cortex-A9 işlemcilerin yanı sıra GPU olarak ARM Mali'nin yerine Imagination Technologies firmasının PowerVR 5 veya 6 serisine mensup bir yongasının kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Apple cephesinde durum böyleyken Çinli Huawei ve ZTE, Şubat'ta tanıttığı dört çekirdekli cihazlarını yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerine erteledi. LG, Samsung ve Meizu ilk cihazlarını satışa sundu. Ancak Samsung'un sonbaharda yeni nesil ARM Cortex-A15 işlemci ve Mali-T604 GPU'lu Exynos 5 Dual çipsetiyle donattığı Galaxy Note 2 ile tüketicileri yeni teknolojilerle buluşturarak rekabeti farklı bir boyuta taşıması bekleniyor.
Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bir diğer bilgi ise; Qualcomm'un Snapdragon S4 çipsetleriyle alakalı. ARM Cortex-A15 mimarisini örnek alarak kendi geliştirdiği 28nm Krait işlemcilerinin güç verdiği dört çekirdekli çipsetlerini yılın son çeyreğinde piyasaya sürecek olan San Diego merkezli çip üreticisi, konsol kalitesi vaat eden Adreno 320 grafik işlemcisini kullanacak.
Telefon-tablet melezi HTC One XXL'nin APQ8064 Snapdragon S4 Pro'yu ihtiva edeceği iddia ediliyor. Fakat ne Tayvanlı üreticinin bu modeli ne iPhone 5 ne de Galaxy Note 2'nin teknik detayları henüz kesinleşmedi. Bu aygıtlar hakkında daha fazla detay için yaz döneminin sonunu beklememiz gerekecek. 

http://www.digitimes.com/news/a20120705PD206.html Yorum Yaz
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_turbo_ 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Geçen gün bir rüya gördüm rüyamda apple kullanıcıları androidcilerle savaş halindeydi.
Ben de iphoneyi kullandığımdan apple ordusuna katılmıştım, tim cook yüzünden androidliler tam bizi yenecekken
gökten steve jobs'un ruhu belirdi ve bizlere iphone5 armağan etti. ondan aldığımız güçle androidlileri alt etmeyi başarmıştık.
androidliler sinirden zehir kusup bizlerin ihtişamını kırmızı gözlerle izlerken bizler apple bayrağını ortaya dikmiştik bile.
işte ben de tıpkı burdaki gibi iphone5'in s3 ve one x i bu şekilde altedeceğini düşünüyorum. steve ölse de ruhu kalbimizde yaşıyor.
iphone piyasada tektir bu böyle biline... kim ne derse desin daima apple.

Bu denli yorumlar beni ürkütüyor biri Samsungcu digeri iPhonecu, arkadaslar uyanin bunlar sadece gunluk hayatta kullanilan elektronik esyalar bu kadar derine dalmaya gerek yok. Böyle giderse bu firmalarin fanlari kendilerini Apple veya Samsung milleti diye adlandiracak
. Burasi Türkiye uyanin
DH MisafiriGeçen gün bir rüya gördüm rüyamda apple kullanıcıları androidcilerle savaş halindeydi.Ben de iphoneyi kullandığımdan ap...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Bilal Akgündüz 7 yıl
armanatilgan
mali kullanilmadiktan sonra chipin adi exynos olmuyor ki zaten.. yazidaki mantikla a4 hummingbird a5 ise exynos 4210 diye adlandirilmasi lazim.

Samsung Mali GPU kullandığı için çipsetlerine Exynos demiyor ki. Bu üreticinin geliştirdiği çipsetler bellidir. Apple, sadece GPU'yu değiştirip ve belki benim bilmediğim başka değişikliklerde bulunarak Exynos çipseti kendine göre uyarlıyor. Zaten yazıda da Exynos 4 Quad ile değil değiştirilmiş bir versiyonuyla geleceğini yazdık. Yani A4 Exynos 3 Single, A5 Exynos 4 Dual, A6 ise Exynos 4 Quad'ın değiştirilmiş halidir.
armanatilganmali kullanilmadiktan sonra chipin adi exynos olmuyor ki zaten.. yazidaki mantikla a4 hummingbird a5 ise exynos 4210 diye adlandiri...
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DH Misafiri 7 yıl
sadrazam18
DH MisafiriGeçen gün bir rüya gördüm rüyamda apple kullanıcıları androidcilerle savaş halindeydi.Ben de iphoneyi kullandığımdan apple ordusuna katılmıştım, tim cook yüzünden androidliler tam bizi yenecekkengökten steve jobsun ruhu belirdi ve bizlere iphone5 armağan etti. ondan aldığımız güçle androidlileri alt etmeyi başarmıştık.androidliler sinirden zehir kusup bizlerin ihtişamını kırmızı gözlerle izlerken bizler apple bayrağını ortaya dikmiştik bile.işte ben de tıpkı burdaki gibi iphone5in s3 ve one x i bu şekilde altedeceğini düşünüyorum. steve ölse de ruhu kalbimizde yaşıyor.iphone piyasada tektir bu böyle biline... kim ne derse desin daima apple.
steve jobs senin baban mı? yada sülaleden birimi de ruhu kalbinde yaşıyo? çok duygulandım..

Steve Jobs hepimizin babası... Şu an kullandığımız telefonları ona borçluyuz.
Apple kullancıları olarak anlımız açık bir şekilde ilerleyebiliyorsak, androidcilerle savaşabiliyor, dönüp bakmadan yolumuza devam edebiliyorsak bu sayın Steve sayesindedir. Androidciler de bir gün bunu anlayıp Steve Jobs'un kabrine güller koyacaklar, ama malesef çok geç olacak.
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soulmate 7 yıl
Söyle bir 2007'ye dönüp kim nasıl değişmiş, kimden neler araklanmiş bakarsak Android'in ne olduğunu anlarsınız. multi touch html tabanlı mail - browser, sonrasında AppStore gercekten devrimdi. Samsung şu an oldukça iyi cihazlar yapıyor.Ama bu işe 2007'de Apple girişmeseydi şu an telefon piyasasında gördüğümüz hiç bir telefonu göremeyecektik. Samsung şu an Apple'a üretim yapıyor. Cupertino'da tasarlanan gidiliyor Samsung fabrikasında üretiliyor. Olay bu. Apple'ın P.A Semi'yı alıp tasarımlarını kendımın yaptığını bilmeyen, 2007'de internet kullanmayı bilmeyenler gelip burda Fandroidmiş Apple fan boymuş birbirine laf sokuyor. Cep telefonundan başka hiç bir sıfatı olmayan insanlar, Apple - Samsung- Htc yarıştırıp duruyor. Oturun bu işin geçmişini izleyin araştırın. 2005'den itibaren SmartPhone ve beraberinde Sosyal Ağların ''sosyal medya'' nın nasıl geliştiğine bir bakın Apple bu tarihlerde nerede duruyor, neler oluyor.
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Oziko 7 yıl
Söylentilere dayanmayı kesme vakti geldi. Cihazlar satıldığında kimin tahtta olduğunu DOĞRU değerlendirmelerle göreceğiz.
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DH Misafiri 7 yıl
sadrazam18
DH MisafiriGeçen gün bir rüya gördüm rüyamda apple kullanıcıları androidcilerle savaş halindeydi.Ben de iphoneyi kullandığımdan apple ordusuna katılmıştım, tim cook yüzünden androidliler tam bizi yenecekkengökten steve jobsun ruhu belirdi ve bizlere iphone5 armağan etti. ondan aldığımız güçle androidlileri alt etmeyi başarmıştık.androidliler sinirden zehir kusup bizlerin ihtişamını kırmızı gözlerle izlerken bizler apple bayrağını ortaya dikmiştik bile.işte ben de tıpkı burdaki gibi iphone5in s3 ve one x i bu şekilde altedeceğini düşünüyorum. steve ölse de ruhu kalbimizde yaşıyor.iphone piyasada tektir bu böyle biline... kim ne derse desin daima apple.
steve jobs senin baban mı? yada sülaleden birimi de ruhu kalbinde yaşıyo? çok duygulandım..

Steve Jobs hepimizin babası... Şu an kullandığımız telefonları ona borçluyuz.
Apple kullancıları olarak anlımız açık bir şekilde ilerleyebiliyorsak, androidcilerle savaşabiliyor, dönüp bakmadan yolumuza devam edebiliyorsak bu sayın Steve sayesindedir. Androidciler de bir gün bunu anlayıp Steve Jobs'un kabrine güller koyacaklar, ama malesef çok geç olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Apple her zaman SAMSUNG un büyüklügü altinda ezilecek ve ona muhtac kalacak
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DH Misafiri 7 yıl
.TRinTY.
O değilde bu android aşırısevereler ve iphone aşırıseverler sürekli diğer platformun haberlerinde birbirine savaş açmışçasına kötüleme kampanyası yapıyor.Ayrıca android aşırıseverler windows phone cephesiyele de bir savaş halinde.Windows phone cephesinin güçlenmesiyle zorlu bir mücadele bekliyor sizleri arada kalmayın.

Windows'la da savaşırız gerekirse, savaş uzun süredir devam ediyor ve bizim anlımız açık, apple'dan emin bir şekilde ilerliyoruz...
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IgorStravinsky 7 yıl
Yorumlara bak hizaya gel
Format, rom atmayı öğrenen herkes şirketleri yargılıyo


Yukarıda ki arkadaş alnımız açık filan demişsin, fethetmiyorsun bilader altı üstü telefon
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.TRinTY. 7 yıl
O değilde bu android aşırısevereler ve iphone aşırıseverler sürekli diğer platformun haberlerinde birbirine savaş açmışçasına kötüleme kampanyası yapıyor.Ayrıca android aşırıseverler windows phone cephesiyele de bir savaş halinde.Windows phone cephesinin güçlenmesiyle zorlu bir mücadele bekliyor sizleri arada kalmayın.
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aziz77 7 yıl
bla bla bla ....
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KütahyanınPınarları 7 yıl
teşbihde hata olmaz;
ayfon cehenneme gitse, "ben de gitmek isterim" diyecek kafada olanlar var, maazAllah.
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sadrazam18 7 yıl
DH Misafiri
Geçen gün bir rüya gördüm rüyamda apple kullanıcıları androidcilerle savaş halindeydi.Ben de iphoneyi kullandığımdan apple ordusuna katılmıştım, tim cook yüzünden androidliler tam bizi yenecekkengökten steve jobsun ruhu belirdi ve bizlere iphone5 armağan etti. ondan aldığımız güçle androidlileri alt etmeyi başarmıştık.androidliler sinirden zehir kusup bizlerin ihtişamını kırmızı gözlerle izlerken bizler apple bayrağını ortaya dikmiştik bile.işte ben de tıpkı burdaki gibi iphone5in s3 ve one x i bu şekilde altedeceğini düşünüyorum. steve ölse de ruhu kalbimizde yaşıyor.iphone piyasada tektir bu böyle biline... kim ne derse desin daima apple.

steve jobs senin baban mı? yada sülaleden birimi de ruhu kalbinde yaşıyo? çok duygulandım..
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alpa07 7 yıl
Misafirin ip adresinden belirlenmesini istiyorum.Sonra arkadaşa hediyesini verin
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