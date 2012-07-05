iPhone 5, değiştirilmiş Samsung Exynos 4 Quad çipsetle gelecek





Dört çekirdekli ilk akıllı telefon HTC'nin One X modeliydi. Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtılan bu cihazı Huawei Ascend D quad, LG Optimus 4X HD, ZTE Era, Meizu MX 4-core ve Samsung Galaxy S III takip etmişti.

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; yılın ilk yarısında başlayan dört çekirdekli akıllı telefon rekabeti, 2012 dördüncü çeyreğinde artış gösterecek. Yeni Apple iPhone'da Samsung Exynos 4 Quad'ın kullanılacağı ve Qualcomm'un dört çekirdekli çipsetlerini yıl sonunda piyasaya süreceği bildirilmiş.

Cupertino merkezli üreticinin yeni akıllı telefonuna 32nm'lik bir yonganın güç vereceği önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Yeni çipsetin mühendisler tarafından TSMC'nin fabrikasında test edildiği iddia edilmiş ve son olarak donanımı Samsung'un üreteceği farklı kaynaklar aracılığıyla doğrulanmıştı.

İlk olarak Samsung fabrikalarında kullanılan 32nm HKMG üretim süreci, Apple'ın iPad 2,4 modeline eşlik ediyor. iPhone 5'te yer alması beklenen Exynos 4 Quad da aynı yöntemle üretildi. Apple tarafından tasarlanan değiştirilmiş Exynos 4 Quad, muhtemelen A6 olarak isimlendirilecek. Dört ARM Cortex-A9 işlemcilerin yanı sıra GPU olarak ARM Mali'nin yerine Imagination Technologies firmasının PowerVR 5 veya 6 serisine mensup bir yongasının kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple cephesinde durum böyleyken Çinli Huawei ve ZTE, Şubat'ta tanıttığı dört çekirdekli cihazlarını yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerine erteledi. LG, Samsung ve Meizu ilk cihazlarını satışa sundu. Ancak Samsung'un sonbaharda yeni nesil ARM Cortex-A15 işlemci ve Mali-T604 GPU'lu Exynos 5 Dual çipsetiyle donattığı Galaxy Note 2 ile tüketicileri yeni teknolojilerle buluşturarak rekabeti farklı bir boyuta taşıması bekleniyor.

Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bir diğer bilgi ise; Qualcomm'un Snapdragon S4 çipsetleriyle alakalı. ARM Cortex-A15 mimarisini örnek alarak kendi geliştirdiği 28nm Krait işlemcilerinin güç verdiği dört çekirdekli çipsetlerini yılın son çeyreğinde piyasaya sürecek olan San Diego merkezli çip üreticisi, konsol kalitesi vaat eden Adreno 320 grafik işlemcisini kullanacak.

Telefon-tablet melezi HTC One XXL'nin APQ8064 Snapdragon S4 Pro'yu ihtiva edeceği iddia ediliyor. Fakat ne Tayvanlı üreticinin bu modeli ne iPhone 5 ne de Galaxy Note 2'nin teknik detayları henüz kesinleşmedi. Bu aygıtlar hakkında daha fazla detay için yaz döneminin sonunu beklememiz gerekecek.

http://www.digitimes.com/news/a20120705PD206.html