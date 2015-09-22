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iPhone 6S'in ilk test sonucu ortaya çıktı, A9 yüksek performansı ile dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 6S'in ilk test sonucu ortaya çıktı, A9 yüksek performansı ile dikkat çekiyor
 
Apple kısa bir süre tanıttığı yeni iPhone modelleri için ön siparişleri toplamaya başladı. Siparişlerin ulaşması için henüz erken ancak "Adrienne" adındaki bir Twitter kullanıcısı ön siparişini verdiği yeni iPhone 6S'e biraz erken kavuşmuş. Sevkiyatta yaşanan bu karışıklık da iPhone 6S'in test sonuçlarını erkenden görmemize izin verdi.

Kullanıcının yayınladığı GeekBench sonuçlarına bakarsak Apple A9 işlemcisinin tek çekirdek performansı "2413" seviyelerinde. Bu rakam işlemcinin tek çekirdek performansında Note 5'in Exynos 7420'inden ~ %50, Qualcomm'un Snapdragon 810'undan ~%90 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Macbook'da kullanılan Core M işlemciler ile kıyasladığımızda ise iki platformun kafa kafaya yarıştığını görüyoruz.
iPhone 6S'in ilk test sonucu ortaya çıktı, A9 yüksek performansı ile dikkat çekiyor


Apple, etkinik sırasında yeni nesil yongasetini bir önceki nesle göre kıyasladığında işlemci tarafında %70, grafik birimi tarafında %90'lık bir performans artışından bahsetmişti. iPhone 6'nın GeekBench sonuçlarıyla kıyasladığımızda da bu artışın gerçekten yaşandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde iPhone 6S modelinin TENAA sayfasında ise işlemcinin çift çekirdekli ve 1.8 GHz frekansında çalıştığı ortaya çıkmıştı. (A8 işlemcilerinin saat hızı 1.4 GHz). Bu bilgilere ve ilk test sonuçlarına bakarsak 14 nm üretim sürecine sahip 64 bitlik A9 yongasetin Apple'ın vaatlerini karşılayacak gibi görünüyor. Akıllı telefonun test örneği ofisimize ulaştığında, tüm detayları bulabileceğiniz incelemeye yine www.donanimhaber.com adresinden ulaşabileceksiniz.

https://twitter.com/MoonshineDesign/status/646158938799378432 Yorum Yaz
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fx3169 4 yıl en beğenilen
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5 Yanıt Yanıtla +125
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omerfbc 4 yıl fx3169
+1 Katılıyorum. "Ona okadar para vercenize note 5 alın" diyenleri görelimm...
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deoksiriboz1001 4 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska


deoksiriboz1001

istanbulbirbaska

İnternetten dosya bile indiremediğin ios için tek çekirdek işlemci bile çok


internetten hangi dosyayı indirmek istedin de indiremedin acaba. ios dan haberiniz yok atıp tutmayın şurada.



Örnek olarak şu linkteki rar.lı dosyayı indir ve inmiş halini dosyalarımda göster. SS bekliyorum. rar. dosyasında basit bir bilgisayar programı var korkmana gerek yok örnek diye koydum. Sonra silersin...

www1.zippyshare.com/...

Al kardeş exe yi açamadım ama
çok lazım olursa pc ye de indiririm tel sen pc ye taşıyacak kadar amele değilim

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istanbulbirbaskadeoksiriboz1001istanbulbirbaskaİnternetten dosya bile...
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ANTI- 4 yıl
TR fiyatlari ne zaman belli olucak
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Persistent Stability 4 yıl
Iphone telefonlara Android yüklenebilmesi lazım artık. Meraklı kimselerin farkı görebilmesi için. Hem androidin aslında hızlı olduğu ortaya çıkabilir belki.
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Alpha. 4 yıl
İphone ve Android cihazları karşılaştırmak saçma.


iOs verimlilik konusunda çok çok önde.Neden?Zamanında ekibi işlemci-yazılım uyumuna önem vermiş.Eğer android'de böyle bir olay olsaydı zaten rom kurulmazdı.

Androidde işlem verimi az.
Yani iOs bir işlem için işlemcinin %60ini kullanıyorsa.

Android aynı işlem için %100ye kadar kullanabiliyor.


Apple,Yazılımının gerektirdiği her şeyi en hızlı gerçekleştirmesi için tasarlıyor işlemcisini.


Android cihazlarda işlemcinin çalıştırabileceği bir yazılım yapılıyor.Verim cart curt umursanmaz.

Ama appleın App Store'da,örneğin 4S in stabil çalıştıracağı programlar var sadece.Ve uygulamalar her cihaza göre optimize ediliyor.Bu da hiç bir zaman oyunlar kasmıyor algısı yaratıyor.

Androidde ise adam oyununu çıkarır,örneğin s3 kasar,zenfone 2 kasmaz, donanım ağırlıklı.


Bence iCihazlar ve diğer cihazların karşılaştırılması gereken şey donanım yazılım dışındaki her şey .Android,yapısı dolayı karşılaştırılmamalı

(Bir sonraki telefonu Z5 Premium olacak Hard androidci tarafından yazıldı)

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Erasmus78 4 yıl
Burada atlanab nokta su. Elbetteki islemci performansi dediginde toplam paketib verimine bakilmali. Toplamda da exynos 7420 az da olsa hala onde. Ama burada takdir edilen sey Apple in muhendislik basarimi. Yani sadece 2 cekirdekle 8 cekirdekli islemcilere kafa tutabiliyor olmasi.

Bir de isin yazilim boyutu var. Mobil uygulamalarin cok buyuk bir kismi 2 cekirdegin ustune zaten destek vermiyor. Sadece benchmarklar ve bazi ozel is uygulamalari ve de bir kac oyun destekliyor 2 cekirdekten fazlasini.

Hal boyle olunca elinde fazladan ama atil 6 veya 4 cekirdek oluyor. Boyle olunca da tek cekirdek performansi cok onemli hale geliyor.

Yoksa Exynos 7420 paket olarak baktiginda destekleyen uygulamalarda hala en guclu islemci olma konumunda.
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FatihAsl 4 yıl
Vay be bu işlemci ile facebook zevki üst seviyeye çıkar.
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engurlu 4 yıl
MACRUMORS dan aciklama geldi goruntulerin fake oldugu ile ilgili...

Iste gercek test sonucu..
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Serkkan 4 yıl engurlu
Eski test bu...
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celaldk 4 yıl engurlu
Trolleme amacın ne ? iPad Air 2'nin test sonuçları onlar . Basit bir trolleme olsa neyse insanları yanlış yönlendirmeye çalışıyorsun . Şimdi git ve telefonuna root yapmakla rom yüklemekle falan uğraş
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Erasmus78 4 yıl engurlu
engurlu
MACRUMORS dan aciklama geldi goruntulerin fake oldugu ile ilgili...

Iste gercek test sonucu..
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Bu haber iPhone duyurulmadan once yapildi. Zaten alinti yaptigin icerige bir baksaydin, islemcinin 3 cekirdekli, 1.5 ghz hizinda calisan a8x oldugunu anlardin.

A9, 2 cekirdekli 1.82ghz hizinda calisan bir islemci.
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awolfinsky 4 yıl
Başlamış gene ios-android tartışması.Kişiden kişiye değişir ben note 4 kullanıyorum gayet memnunum android gerçekten pc deneyimi yaşatan bir sistem ios ise telefon işletim sistemi.Apple'ın yazılım desteği,siri,parmak izi okuyucusunu gerçekten takdir ediyorum fakat kullanırmısın deseler kullanamam o arayüz beni çok sıkıyor hiç pratik değil ben pc deneyimi yaşamak istiyorum.Birde ioscular android hantal stabil değil diyorsunuz iosu bir serbest bırakın android gibi zibilyon tane fonksiyon koyun görün bakalım o stabilite kalıyormu.Androidi o kadar kısıtla en az ios kadar stabil olur.Dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor ben basitlik istiyorum kısıtlanmayı dert etmem diyorsan al iphone paşa paşa kullan.Birde kedi ciğer demişler piyasayı takip etmiyorsunuz anlaşılan android telefonlarla apple arasında bir fiyat farkı kalmadı :) Şahsen bunlar uçup kaçsada ben bir telefona 2000 liradan bir kuruş fazla vermem ha 2 bin çok değil mi çok ama psikolojik sınır.Hatırlıyorum da amiral gemi telefonlar 2 bin bandında çıkınca yuh demiştik şimdi 2 bine telefon görünce seviniyoruz.
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AhmtMlh 4 yıl
Tasarımda güzel olsa olacak aslında. Ama iphone sevemiyorum be, o arayüz hoşuma gitmiyor. Heralde benim gibi düşünen çok az kişi vardır ama hoşlaşmıyorum be
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agashakur 4 yıl
Cihaz gerçekten güzel ama o kadar para vermem buna. G2 her türlü işimi görüyor zaten, ek olarakta oyun, film ve işimle ilgili dökümanlar için tab s 10.5 var. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
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lido 4 yıl
Elin Amerikalısı elin Korelisine işlemci ürettiriyor ikiside parayı götürüyor bizim whatsapp-facebook-instagram-twitter-periscope-snapchat döngüsündeki "sosyal" gençlerimiz burda birbirini yiyor acaba askeri ücretin 3 katına note5 mi alsam iphone 6s mi alsam sonuçta 3 yıllık telefonum note2 ye göre 0.001 saniye daha erken whatsappa girebilirim

işlemcilerin nanometrelerinin düşüşü enerji tüketiminin azalması ve gücünün artması bunlar mükemmel şeyler de batarya teknolojisini ne zaman geliştireceksiniz be kardeşim ayıptır hayır batarya konusunda da bunların elinde kesin fikir,teknoloji falan varda gıdım gıdım veriyolar telefonun sarjı bittikten sonra öyle boş ekrana bakıp ama içindeki a9 işlemcisi çok iyi diye teselli mi bulunuyor
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kalamar01 4 yıl
Elimdeki telefonun buna gore yapamadigi neyi var ? Bos isler bunlar bu kadar para vermeyin yazik
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