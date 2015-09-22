iPhone 6S'in ilk test sonucu ortaya çıktı, A9 yüksek performansı ile dikkat çekiyor

Apple kısa bir süre tanıttığı yeni iPhone modelleri için ön siparişleri toplamaya başladı. Siparişlerin ulaşması için henüz erken ancak "Adrienne" adındaki bir Twitter kullanıcısı ön siparişini verdiği yeni iPhone 6S'e biraz erken kavuşmuş. Sevkiyatta yaşanan bu karışıklık da iPhone 6S'in test sonuçlarını erkenden görmemize izin verdi.

Kullanıcının yayınladığı GeekBench sonuçlarına bakarsak Apple A9 işlemcisinin tek çekirdek performansı "2413" seviyelerinde. Bu rakam işlemcinin tek çekirdek performansında Note 5'in Exynos 7420'inden ~ %50, Qualcomm'un Snapdragon 810'undan ~%90 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Macbook'da kullanılan Core M işlemciler ile kıyasladığımızda ise iki platformun kafa kafaya yarıştığını görüyoruz.

Apple, etkinik sırasında yeni nesil yongasetini bir önceki nesle göre kıyasladığında işlemci tarafında %70, grafik birimi tarafında %90'lık bir performans artışından bahsetmişti. iPhone 6'nın GeekBench sonuçlarıyla kıyasladığımızda da bu artışın gerçekten yaşandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 6S modelinin TENAA sayfasında ise işlemcinin çift çekirdekli ve 1.8 GHz frekansında çalıştığı ortaya çıkmıştı. (A8 işlemcilerinin saat hızı 1.4 GHz). Bu bilgilere ve ilk test sonuçlarına bakarsak 14 nm üretim sürecine sahip 64 bitlik A9 yongasetin Apple'ın vaatlerini karşılayacak gibi görünüyor. Akıllı telefonun test örneği ofisimize ulaştığında, tüm detayları bulabileceğiniz incelemeye yine www.donanimhaber.com adresinden ulaşabileceksiniz.

https://twitter.com/MoonshineDesign/status/646158938799378432