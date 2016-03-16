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iPhone 7 şimdi de Foxconn fabrikasında göründü

Sızıntılarıyla gündemden düşmeyen Apple iPhone 7 bu kez Foxconn fabrikasında ortaya çıktı. Bir işçi tarafından çekilen fotoğraf öncekilere oranlar daha da gerçekçi duruyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli web sitesi CNBeta'da, Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi tarafından çekildiği söylenen ve iPhone 7'yi gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Görüntüyü doğrulamak imkansız olsa da, işçinin eldiveni ve cihazın kasasının arkasındaki etiket bir iPhone fabrikasında çekildiğini ortaya koyuyor. Bu durum aynı zamanda diğer benzer sızıntılara göre yeni fotoğrafı daha da inandırıcı hale getiriyor.
Yayınlanan görüntüde çok fazla detay göremesek de, iPhone 7 olduğu iddia edilen cihazın arka kısmında iPhone 6S ve 6S Plus modellerinde yer alan belirgin plastik anten bantlarının yer almadığını görüyoruz. iPhone 7'nin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güncel söylentiler donanım ve yazılım üzerinde geniş çaplı bir yenilemeye işaret ediyor.
Apple'ın kulaklık girişini kaldırıp o bölüme ikinci bir hoparlör yerleştirerek stereo ses kalitesi sunmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca diğer olasılıklar arasında geliştirilmiş zoom için çift lensli bir kamera ile donatılmış "pro" modeli var. Şirketin, 21 Mart etkinliğinde yeni ve daha küçük bir iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bu telefon büyük olasılıkla, mevcut iPhone 6S kadar güçlü ancak iPhone 5S boyutlarında olacak.

http://www.cnbeta.com/articles/484141.htm Yorum Yaz
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ankasr13e 3 yıl en beğenilen
samsung apple i iyi tutusturdu, sizintilar simdiden gelmeye basladi. Bunlarin tek amaci, bakin ip7 yi bekleyin. Biz sizi soyacagiz, sizi korelilere yar etmeyiz, dir
samsung apple i iyi tutusturdu, sizintilar simdiden gelmeye basladi. Bunlarin tek amaci, bakin ip7 yi bekleyin. Biz sizi soyacagiz, sizi korelilere yar etmeyiz,...
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4 Yanıt Yanıtla +63
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GreyParrot 3 yıl General.
General.


FLameS.7

Merak ettiğimden soruyorum bu anten çizgileri Samsung da Sony de niye dert olmuyor onlarda yok mu varsa içten mi nasıl oluyor tasarıma dahil olmuyor Samsung ve Sony de? Şimdi de alttan götürmüşler çizgileri yok olmuyor mu bu şeyler?

Bunları yazmak geçti aklımdan,tercümanım oldun.


kasalarının dışı plastik olduğu için, plastik sinyali neredeyse engellemez o yüzden antenleri iç yüzeye koyup saklayabiliyorlar fakat iphone'nun kasası metal alüminyum, sinyal metalden geçerken epey kırılır bu yüzden telefon çekmez tek çare anteni bir şekilde dışarı koymak yada apple'ın yaptığı gibi plastik bir bölüm yapıp o hatta yerleştirmek.
General.FLameS.7Merak ettiğimden soruyorum bu anten çizgileri Samsung da Sony de niye dert olmuyor onl...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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GreyParrot 3 yıl General.
General.


FLameS.7

Merak ettiğimden soruyorum bu anten çizgileri Samsung da Sony de niye dert olmuyor onlarda yok mu varsa içten mi nasıl oluyor tasarıma dahil olmuyor Samsung ve Sony de? Şimdi de alttan götürmüşler çizgileri yok olmuyor mu bu şeyler?

Bunları yazmak geçti aklımdan,tercümanım oldun.


kasalarının dışı plastik olduğu için, plastik sinyali neredeyse engellemez o yüzden antenleri iç yüzeye koyup saklayabiliyorlar fakat iphone'nun kasası metal alüminyum, sinyal metalden geçerken epey kırılır bu yüzden telefon çekmez tek çare anteni bir şekilde dışarı koymak yada apple'ın yaptığı gibi plastik bir bölüm yapıp o hatta yerleştirmek.
General.FLameS.7Merak ettiğimden soruyorum bu anten çizgileri Samsung da Sony de niye dert olmuyor onl...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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drjacob 3 yıl
S7 Edge tasarım olarak beni daha çok çekiyor Apple biraz daha iyi şeyler yapması lazım
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szr1907 3 yıl
Kendi açımdan şu an tasarım olarak S7 edge üzerine telefon yok. Ama çok saçma bir fiyattan satılıyor. İPhone açıkçası heyecanlandırmıyor beni. Tasarımları çok kötü. Bence meizu telefonlar iPhone olarak çıksaydı en az 1.5 kat daha fazla satardı. S7 edge nin fiyatının düşmesini beklemeye devam.
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Çirkinlik abidesi.
Kutu tasarım nerde?
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PomPom 3 yıl
5s den sonra begendigim tek telefon s7 edge oldu iphone tasarim konusunda giderek kötulesiyor bence bir kac ay sonra telefon degisecegim ve tercihim s7 olacak gibi
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hamii61 3 yıl
Kasa 3'te 4'te 5'te 6'da hep değişti . İphone 7'de illa ki farklı birşey gelecektir tasarım olarak 😀
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Face Of Melinda 3 yıl
Bu telefonu bekliyordum ama samsung alacağım gibi.
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kod adı çökertme 3 yıl
fake çıktı ürün meizu pro 6

appleinsider.com/...
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Captain_Ivy 3 yıl
bikaç ay sonra galaxy s8 sızıntıları gelir
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abrenax 3 yıl
Ben şimdiki ile arasında bir fark göremedim. Gerçi her seferinde ufak bir değişiklik olduğu için 0,01mm incelttik derler o da yeterli olur
Samsungun yeni metal kasalı telefonlarını bende beğendim bu arada. Eline alınca bir ağırlığı var çin malı havası vermiyor
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BekirTemel 3 yıl
5s son tasarımlı iPhone idi
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volkan_kolay 3 yıl
coolsten
emir kustirikabunlar hep samsung sayesinde oluyor yoksa hala iphone 4 ayarında cihazlar görürdük
Apple olmasaydı hala samsung star gibi cihazları kullanıyordun.

Ve kulaklık çıkışını iptal ederek size daha ince bir kasa ve stereo hoparlör deneyimi sunacağız aslında bunlar varken bunu yapabilen firmalar var ama biz buna waooww diyeceğiz, aynen yıllardır samsung telefonlarında olan gif çekimini live photo olarak vermemiz gibi, ayrıca 3.5mm kulaklım girişini kaldıracağız ve bunu size harici olarak satın almanızı sağlayacağız hemde tek bir tuşla..
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PathWizard 3 yıl volkan_kolay
Asus virali.
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cem650 3 yıl
6s plus var açıkcası daha 4000 tl bayılmam doydum aynı görevi gören gm one plus var 1000 tl yeter abi foto çekiyor google market var ekranı düzgün.....
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step-team 3 yıl
Bu görsel de fake çıktı :)
Görüntüdeki gerçek cihaz alttaki resimdeki cihazmış.

Kaynak: nowhereelse.fr/...
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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