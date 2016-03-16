iPhone 7 şimdi de Foxconn fabrikasında göründü

Çinli web sitesi CNBeta'da, Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi tarafından çekildiği söylenen ve iPhone 7'yi gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Görüntüyü doğrulamak imkansız olsa da, işçinin eldiveni ve cihazın kasasının arkasındaki etiket bir iPhone fabrikasında çekildiğini ortaya koyuyor. Bu durum aynı zamanda diğer benzer sızıntılara göre yeni fotoğrafı daha da inandırıcı hale getiriyor.

Yayınlanan görüntüde çok fazla detay göremesek de, iPhone 7 olduğu iddia edilen cihazın arka kısmında iPhone 6S ve 6S Plus modellerinde yer alan belirgin plastik anten bantlarının yer almadığını görüyoruz. iPhone 7'nin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güncel söylentiler donanım ve yazılım üzerinde geniş çaplı bir yenilemeye işaret ediyor.

Apple'ın kulaklık girişini kaldırıp o bölüme ikinci bir hoparlör yerleştirerek stereo ses kalitesi sunmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca diğer olasılıklar arasında geliştirilmiş zoom için çift lensli bir kamera ile donatılmış "pro" modeli var. Şirketin, 21 Mart etkinliğinde yeni ve daha küçük bir iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bu telefon büyük olasılıkla, mevcut iPhone 6S kadar güçlü ancak iPhone 5S boyutlarında olacak.

http://www.cnbeta.com/articles/484141.htm