iPhone 7’de ve 7 Plus’ta en hızlı 4.5G deneyimini Turkcell sunacak





Toplamda 100 milyondan fazla satılması hedeflenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kısa bir süre içinde ülkemizde de satışa sunulmuş olacak. Henüz fiyat bilgisi netlik kazanmayan cihazın piyasaya çıkışı ile birlikte operatörlerin en ciddi reklam malzemelerinden biri de muhtemelen sunulacak 4.5G deneyimi olacak.

Piyasadaki akıllı telefonların çok önemli bir bölümü Cat 4 ve Cat 6 modem kullanıyor. Cat 6 modem ile ulaşılabilecek en yüksek teorik indirme hızı ise 300Mbps. iPhone 7 de dahil olmak üzere Galaxy S7, LG G4 ve G5, Sony Xperia X Performance gibi cihazlarda ise Cat 9 modem sayesinde teoride 450Mbps hızlara erişmek mümkün.

iPhone 7 için ülkemizde 4.5G’de Maksimum 375Mbps

4.5G ihalesinde hem aldığı geniş spektrum hem de alt yapı yeterliliği sayesinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde teknik anlamda en yüksek hızı sunabilecek tek operatör Turkcell olacak. Turkcell kullanıcıları şartlar olanak sağladığı takdirde teoride 375Mbps hıza ulaşabilecek.

iPhone 7 Neden 450Mbps Hızları Desteklemiyor?

Ülkemizde satılacak olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde Cat 9 modem olacak ancak bu durum yeni iPhone’lar ile 450Mbps hıza ulaşılabileceği anlamına gelmiyor. Turkcell 1800-2600 ve 800 frekanslarını birlikte kullanarak maksimum 375Mbps hız sunabilecek. iPhone 7, ülkemizde kullanılan 2100 frekansını desteklemediği için 450Mbps teorik hızlara erişebilecek bir yapılandırmaya sahip değil.

DonanımHaber forumlarında kullanıcılar 4.5G’nin kullanılmaya başlandığı 1 Nisan tarihinden bu yana hız testi sonuçlarını paylaşıyor. Ortalama hızlar, operatörlerin bahsettiği rakamların altında olsa da 300Mbps’in üstünde sonuçlara ulaşan kullanıcıların sayısı da hiç de az değil. İlgili konuya buradan ulaşabilirsiniz.