Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

iPhone 7’de ve 7 Plus’ta en hızlı 4.5G deneyimini Turkcell sunacak

7 Eylül’de tanıtılan iPhone ve iPhone 7 Plus bir aksilik olmadığı takdirde 14 Ekim tarihinde ülkemizde satışa sunulacak. Yeni iPhone’lar ile en hızlı 4.5G deneyimini ise Turkcell yaşatacak.
2 yıl
4,7b
1
34
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Toplamda 100 milyondan fazla satılması hedeflenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kısa bir süre içinde ülkemizde de satışa sunulmuş olacak. Henüz fiyat bilgisi netlik kazanmayan cihazın piyasaya çıkışı ile birlikte operatörlerin en ciddi reklam malzemelerinden biri de muhtemelen sunulacak 4.5G deneyimi olacak.

Piyasadaki akıllı telefonların çok önemli bir bölümü Cat 4 ve Cat 6 modem kullanıyor. Cat 6 modem ile ulaşılabilecek en yüksek teorik indirme hızı ise 300Mbps. iPhone 7 de dahil olmak üzere Galaxy S7, LG G4 ve G5, Sony Xperia X Performance gibi cihazlarda ise Cat 9 modem sayesinde teoride 450Mbps hızlara erişmek mümkün.

iPhone 7 için ülkemizde 4.5G’de Maksimum 375Mbps

4.5G ihalesinde hem aldığı geniş spektrum hem de alt yapı yeterliliği sayesinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde teknik anlamda en yüksek hızı sunabilecek tek operatör Turkcell olacak. Turkcell kullanıcıları şartlar olanak sağladığı takdirde teoride 375Mbps hıza ulaşabilecek.

iPhone 7 Neden 450Mbps Hızları Desteklemiyor?

Ülkemizde satılacak olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde Cat 9 modem olacak ancak bu durum yeni iPhone’lar ile 450Mbps hıza ulaşılabileceği anlamına gelmiyor. Turkcell 1800-2600 ve 800 frekanslarını birlikte kullanarak maksimum 375Mbps hız sunabilecek. iPhone 7, ülkemizde kullanılan 2100 frekansını desteklemediği için 450Mbps teorik hızlara erişebilecek bir yapılandırmaya sahip değil.

DonanımHaber forumlarında kullanıcılar 4.5G’nin kullanılmaya başlandığı 1 Nisan tarihinden bu yana hız testi sonuçlarını paylaşıyor. Ortalama hızlar, operatörlerin bahsettiği rakamların altında olsa da 300Mbps’in üstünde sonuçlara ulaşan kullanıcıların sayısı da hiç de az değil. İlgili konuya buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ugacomtr 2 yıl en beğenilen
hız rekorunu trcell kırdııııııııı.. kotayı tamı tamına 4 dakikada bitirerek süper bir rekor kırdı trcell. bir ay kullanmak için verdigi 1 gb kotayı 4 dakikada bitirecek hızda interneti vererek geri kalan 29 gün 23 saat 56 dk boyunca faturaya kat kat para ekleyeceğini duyurduuuuuuuu... isterse 2 gbps ya da 3200324 gbps versinler. kota olduktan sonra 2 gb 1 gb anca gülerim ben bu işe..!
hız rekorunu trcell kırdııııııııı.. kotayı tamı tamına 4 dakikada bitirerek süper bir rekor kırdı trcell. bir ay kullanmak için verdigi 1 gb kotayı 4 dakikad...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nf 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 2 yıl
Reklam yapmayin 2 saniyeligine o hizi gorsen ne olacak kota finish
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriolet1981 2 yıl
Sunamasaydı ayıp zaten. Trnin ilk operatörü.
Ama hala şunu anlamamakta ısrar ediyorlar, insanların daha fazla hıza değil daha fazla kotaya ihtiyacı var. Neyse yazılıp çizilmiş zaten.
Ayrıca bold yazılardan ilk post'u okuyamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
Su oparatorlere kullanicilarin yuksek hizda internet degil de yuksek kotali internet istediklerini bir anlatamadik.

Bir ara Ttnet de vardi 100 mbps 4 gigabyte kotali internet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmandrill 2 yıl
60 saniye yani 1 dakikada 375mbps ile 2gb 812 megabayt harcayıp 29 gun 23 saat 59dk internetsiz kalabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 2 yıl
ABD'den getirdim cihazı, hem tr garantili, hem 1000 tl daha ucuz hem de 2100 frekansını destekliyor. TR'den alanlar derdine yansın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-50E04DCBA 2 yıl Roark
Kardeş anladık Ucuza aldında Nisbetmi yapıyon anlamadım ki
Ne derdine yancak
Senin paran yetmiyor yurt dışından alıyor
Adamın parası var 2binlik cihazı istersen 10binemalır sen fakirsen millet napsın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daedlus 2 yıl
Cep telefonlarından bu hızlara ulaşabilmenin hiçbir fonksiyonel tarafı yok sadece kişisel tatmine yarıyor
375 mbps hızla ne yapılabilir iPhone'da
Netflix filan belki ama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travegostar 2 yıl
Tabi tabi inandık bizde şişlinin göbeğindeyiz 3g hızda 1 megabit hız dahi alamıyoruz kaç kez şikayet maili kaan beye turkcell ceo twit atmamıza rağmen en sonunda mahallede baz isyasyonu olmadığını itiraf ettiler artı bana diyorlar bize baz istasyonu için yer önerirmisiniz yer bulamıyoruz görün turkcell gerçeklerini aralık ayı için bir planlama yaptık bilgisi verdiler en son rezillik tam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 2 yıl
beylikdüzünde evde çekmiyor.. hızlı olmasının ne onemi var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 2 yıl
haber mi yani bu şimdi Allah aşkına biri açıklasın hiç biyerinde reklamdır yazısı görmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusuf Saracen 2 yıl
Yorumların %95 i kota demiş işte sokakta cafede her yerde video filanmı izliyosunız ?
Abi siz çalışmıyomusunuz veya ailenizle vakit geçirmiyomusunız aksamları 2 saat evde nete girerim onun dışında 2gb yetiyor hattıma
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
bırak Allah aşkına türkcellmiş türktelekomda insanlar boşunamı dans etti :)
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4708 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone 7, turkcell ve
7 etiket daha türk telekom 4.5g vodafone iphone 7 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 7 için kulaklık adaptörü ve yedek batarya bir arada 2 yıl iPhone 7 ve Apple Watch, 7 Ekim’den itibaren Turkcell’de ön siparişe çıkıyor 2 yıl iOS 10′un hızlı yükselişi sürüyor: İki hafta içerisinde iOS 9′u geride bıraktı 2 yıl Qualcomm’dan Nesnelerin İnterneti için iki yeni yonga seti 2 yıl Hidrojen ile çalışan ilk yolcu treni Almanya'da tanıtıldı 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser, Birleşmiş Milletler için uçacak 2 yıl Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek 2 yıl Mesajlar uygulaması Apple’ın takibinde 2 yıl Citroen C3 yenilendi 2 yıl Anne babalar dikkat: Yetişkinlere yönelik sitelere giren her 10 kişiden biri 10 yaşın altında 2 yıl Porsche, BMW X6'ya rakip Cayenne Coupe geliştiriyor 2 yıl Twitter Moments kullanıma sunuldu 2 yıl Teknoloji dünyasının 5 büyük şirketi yapay zeka alanında güçlerini birleştirdi 2 yıl Müzik şirketleri YouTube videolarını MP3 formatında indirmeyi sağlayan siteye dava açtı 2 yıl iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Yeni MacBook Pro, Ekim ayında tanıtılabilir 2 yıl Huawei, Tizen işletim sistemine sıcak bakıyor 2 yıl Logitech Connect inceleme "Profesyoneller için video konferans çözümü" 2 yıl Apple ve Deloitte'tan iş dünyasında dönüşümü hızlandıracak önemli anlaşma 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPhone 7’de ve 7 Plus’ta en hızlı 4.5G deneyimini Turkcell sunacak Sonraki Ferrari LaFerrari artık daha çılgın 2 yıl Spotify’dan SoundCloud’u satın alma hamlesi 2 yıl Nvidia'nın yeni nesil otomobil ve yapay zeka platformu: Xavier SoC 2 yıl Nvidia Pascal 2 iddiaları güçleniyor 2 yıl Bu yıl Oscar yarışında Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek 2 yıl Lenovo telefonları ülkemizde yükselişini sürdürüyor 2 yıl Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor 2 yıl İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer 2 yıl Ketchapp ekibi Ubisoft’a katılıyor 2 yıl Windows 10 kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı 2 yıl Artık resmi: BlackBerry akıllı telefon üretmeyecek 2 yıl Canon EOS M5 ön inceleme "Yeni nesil vLOG kamerası ve dahası..." 2 yıl Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7′deki batarya sorunu cihaza olan talebi azaltmadı 2 yıl Twitter, platformun satış süreciyle ilgili Goldman Sachs'la çalışacak 2 yıl Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor 2 yıl Android 7.0 Nougat yüklü olarak satın alabileceğiniz akıllı telefonlar 2 yıl Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı 2 yıl Alcatel Pixi 4 Plus Power da batarya yarışına katılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim