iPhone 8’in kablosuz şarj cihazı ücretli olacak

Tam Boyutta Gör

iPhone başta olmak üzere, Apple’ın birçok ürünüyle ilgili tutarlı tahminlerde bulunarak ün kazanan Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Deneyimli analist, Apple’ın yeni akıllı telefonunun kablosuz şarj cihazının ücretli olacağını duyurdu.

Birkaç gün önce iPhone 8’in tüm modellerinin kablosuz şarj edilebileceğini açıklayan Kuo, Apple’ın bu kullanışlı özelliği ücretsiz olarak sunmayacağını paylaştığı rapor ile duyurdu. Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre Apple, akıllı telefonların kablosuz şarj cihazlarını üretmesi için Luxshare isimli bir firmayla anlaştı. Bu firmanın, Apple Watch’un kablosuz şarj cihazı bobinini üreten firmayla aynı olduğu düşünülüyor.

Rapor, iPhone 8’in kutu içeriğiyle ilgili bir bilgiye de sahipti. Kuo’nun tahminlerine göre iPhone 8’in kutusunda Lightning girişini 3.5mm jack girişine dönüştüren aparat bulunmayacak. Apple, 3.5mm jack girişini kaldırmasının ardından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin kutularında bu aparata yer vermişti.

Ming-Chi Kuo’nun tahminlerine göre iPhone 8; 5.8 inch ekran boyutuna, 4,5 metre uzaklıktan çalışan kablosuz şarja, OLED panele ve kenardan kenara cam yüzeye sahip olacak. Akıllı telefonun 1000 dolardan pahalı olabileceği yönünde söylentiler de mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-8-to-feature-optional-accessory-for-wireless-charging_id90922