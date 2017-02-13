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iPhone 8’in kablosuz şarj cihazı ücretli olacak

Tutarlı Apple tahminleriyle ün kazanan Ming-Chi Kuo, iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğine sahip olduğunu ancak kablosuz şarj cihazının ücretsiz olmayacağını söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
15
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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iPhone 8’in kablosuz şarj cihazı ücretli olacak
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iPhone başta olmak üzere, Apple’ın birçok ürünüyle ilgili tutarlı tahminlerde bulunarak ün kazanan Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Deneyimli analist, Apple’ın yeni akıllı telefonunun kablosuz şarj cihazının ücretli olacağını duyurdu.

Birkaç gün önce iPhone 8’in tüm modellerinin kablosuz şarj edilebileceğini açıklayan Kuo, Apple’ın bu kullanışlı özelliği ücretsiz olarak sunmayacağını paylaştığı rapor ile duyurdu. Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre Apple, akıllı telefonların kablosuz şarj cihazlarını üretmesi için Luxshare isimli bir firmayla anlaştı. Bu firmanın, Apple Watch’un kablosuz şarj cihazı bobinini üreten firmayla aynı olduğu düşünülüyor.

Rapor, iPhone 8’in kutu içeriğiyle ilgili bir bilgiye de sahipti. Kuo’nun tahminlerine göre iPhone 8’in kutusunda Lightning girişini 3.5mm jack girişine dönüştüren aparat bulunmayacak. Apple, 3.5mm jack girişini kaldırmasının ardından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin kutularında bu aparata yer vermişti.

Ming-Chi Kuo’nun tahminlerine göre iPhone 8; 5.8 inch ekran boyutuna, 4,5 metre uzaklıktan çalışan kablosuz şarja, OLED panele ve kenardan kenara cam yüzeye sahip olacak. Akıllı telefonun 1000 dolardan pahalı olabileceği yönünde söylentiler de mevcut.


http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-8-to-feature-optional-accessory-for-wireless-charging_id90922 Yorum Yaz
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oray 2 yıl en beğenilen
ücretsiz olsaydı asıl o zaman haber değeri olurdu, yoksa herkes biliyor ücretli olacağını
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unununium 2 yıl
Acaba şarj girişi de kalkar mı diye düşünmüyor değilim.
Yanıtla +29
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OLIVERA 2 yıl CoreXXX
CoreXXX
kablosuz sarjı kimse ücretsiz vermedi şimdiye kadar.o niye versin. yiğidi öldür hakkını yeme demişler. kutu içeriğine koysalar araba fiyatındaki iphone c segmet araba fiyatına çıkacak oda olmaz:D
neyse sarj girişi kalsın yeter

samsung tüm modellerinde kablosuz sarjı ücretsiz verdi.
siz gidip samsung'dan değilde teknosa veya farklı sitelerden alırsanız ücretsiz vermememeri normal.
CoreXXXkablosuz sarjı kimse ücretsiz vermedi şimdiye kadar.o niye versin. yiğidi öldür hakkını yeme demişler. kutu içeriğine koysalar araba fi...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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kadirirdem 2 yıl
Şaşırdık mı ?...
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Erasmus78 2 yıl
4.5m den şarj olabilmesi bence bu haberin en can alıcı noktası. İşte ancak bu şekilde kablosuz şarj gerçekten kablosuz sayılır.



Kablosuz şarjı Apple keşfetmemiş olur ama adam gibi işe yarar şekilde halka sunan ilk firma olur. Dokunmatik ekranlar gibi, multi-touch gibi, jiroskop sensörü gibi, parmak izi okuyucusu gibi...
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Amd64x2 2 yıl
Ne kadar kısıtlayıcı ve pahalı olursa talep o kadar artar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 2 yıl
Ne anlamı kaldı
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sniper23 2 yıl
İnovasyon

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oray 2 yıl en beğenilen
ücretsiz olsaydı asıl o zaman haber değeri olurdu, yoksa herkes biliyor ücretli olacağını
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CoreXXX 2 yıl
kablosuz sarjı kimse ücretsiz vermedi şimdiye kadar.o niye versin. yiğidi öldür hakkını yeme demişler. kutu içeriğine koysalar araba fiyatındaki iphone c segmet araba fiyatına çıkacak oda olmaz:D
neyse sarj girişi kalsın yeter
1 Yanıt Yanıtla +1
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OLIVERA 2 yıl CoreXXX
CoreXXX
kablosuz sarjı kimse ücretsiz vermedi şimdiye kadar.o niye versin. yiğidi öldür hakkını yeme demişler. kutu içeriğine koysalar araba fiyatındaki iphone c segmet araba fiyatına çıkacak oda olmaz:D
neyse sarj girişi kalsın yeter

samsung tüm modellerinde kablosuz sarjı ücretsiz verdi.
siz gidip samsung'dan değilde teknosa veya farklı sitelerden alırsanız ücretsiz vermememeri normal.
2 Yanıt Yanıtla +18
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emre1393 2 yıl
Bu sefer usb girişini de kaldıracaklar, aha görürsünüz.
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The Balance 2 yıl emre1393
Kablosuz iletişim var diye kaldırırlar durun siz hele usb girişini ekranı dahi kaldırırlar buna da çözümleri airretina diye kablosuz ekran duyururlar
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Bgrn7 2 yıl emre1393
emre1393

Bu sefer usb girişini de kaldıracaklar, aha görürsünüz.

Zaten usb girişi yok ki.
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unununium 2 yıl
Acaba şarj girişi de kalkar mı diye düşünmüyor değilim.
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Barthemana 2 yıl
349 Lira fiyat çakarlar birde buna
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