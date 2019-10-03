iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir

Bu yıl iPhone 11 serisi ile önceki nesle kıyasla biraz daha fazla ilgi gördüğü ifade edilen Apple yine de küçük boyutlu bir iPhone projesinden vazgeçmiş değil. Oldukça başarılı satışlar yapan iPhone SE modelinin devamı halen gündemde.

iPhone SE 2 neler sunacak?

Apple’a yakın olmasıyla bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo son açıklamasında iPhone SE 2 ismini alacağı tahmin edilen yeni telefon ile ilgili bazı bilgiler verdi. iPhone SE 2 modelinin Bahar aylarında piyasaya sürüleceğine inanan ünlü isim tasarım olarak da iPhone 8 modelini temel alacağını ifade ediyor.

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Bilindiği üzere artık tamamen çentikli yapıya geçiş yapan iPhone serisinin iPhone 6 ile başlayan yeni tasarım dilinin son örneği iPhone 8 olmuştu. Sonrasında da iPhone X tasarımı hâkim unsur haline geldi.

Kuo hali hazırda 100 milyon civarında kişinin iPhone 6 veya iPhone 6 Plus modelini kullandığını ifade ediyor. Ayrıca iPhone X sonrasında fiyatlar çok yükseldi ve insanlar Face ID gibi maliyetli unsurlardan vazgeçmeye razı. 4.7 inçlik ekran, A13 Bionic işlemci ve 3GB RAM ile tam bir performans canavarı olacak iPhone SE 2 modeli bu sayede geçiş yapmak isteyenleri cezbedecek.

Tahminler iPhone SE 2 modelinin 2020 yılı içerisinde 40 milyon civarında satış yapacağı yönüne. Bu rakamlar biraz da ilk nesil iPhone SE modelinin elde ettiği başarı göz önüne alınarak ortaya atılıyor. Son dönemde satışlarda düşüş yaşayan Apple için iPhone SE 2 kritik bir destek olabilir.