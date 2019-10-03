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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir

    Son dönemde iPhone satışlarında düşüş yaşayan Apple, iPhone 11 serisinin gidişatına göre bahar aylarında hamle yapabilir. Uzmanlar iPhone SE 2 hamlesi bekliyor.
    1 hf.
    6,7b
    1
    40
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir

    Bu yıl iPhone 11 serisi ile önceki nesle kıyasla biraz daha fazla ilgi gördüğü ifade edilen Apple yine de küçük boyutlu bir iPhone projesinden vazgeçmiş değil. Oldukça başarılı satışlar yapan iPhone SE modelinin devamı halen gündemde.

    iPhone SE 2 neler sunacak?

    Apple’a yakın olmasıyla bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo son açıklamasında iPhone SE 2 ismini alacağı tahmin edilen yeni telefon ile ilgili bazı bilgiler verdi. iPhone SE 2 modelinin Bahar aylarında piyasaya sürüleceğine inanan ünlü isim tasarım olarak da iPhone 8 modelini temel alacağını ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor"

    Bilindiği üzere artık tamamen çentikli yapıya geçiş yapan iPhone serisinin iPhone 6 ile başlayan yeni tasarım dilinin son örneği iPhone 8 olmuştu. Sonrasında da iPhone X tasarımı hâkim unsur haline geldi.

    Kuo hali hazırda 100 milyon civarında kişinin iPhone 6 veya iPhone 6 Plus modelini kullandığını ifade ediyor. Ayrıca iPhone X sonrasında fiyatlar çok yükseldi ve insanlar Face ID gibi maliyetli unsurlardan vazgeçmeye razı. 4.7 inçlik ekran, A13 Bionic işlemci ve 3GB RAM ile tam bir performans canavarı olacak iPhone SE 2 modeli bu sayede geçiş yapmak isteyenleri cezbedecek.

    Tahminler iPhone SE 2 modelinin 2020 yılı içerisinde 40 milyon civarında satış yapacağı yönüne. Bu rakamlar biraz da ilk nesil iPhone SE modelinin elde ettiği başarı göz önüne alınarak ortaya atılıyor. Son dönemde satışlarda düşüş yaşayan Apple için iPhone SE 2 kritik bir destek olabilir.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/03/iphone-se-2-not-dead-but-wont-be-the-same-size-as-the-original-says-ming-chi-kuo Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    rylai2113 1 hf. en beğenilen strathmorea
    Benim anlamadığımda şu 4 5 inç ekranda yüksek çözünürlüğü neden istendiği.
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    mck94 1 hf.
    iPhone 5 kasasina tam ekran koysalar bile yeterli olur bence. Centiksiz kucuk guzel bi telefon yok piyasada. Bi de sarji iyi gitse harika olur. Face id touch id hicbirini koymalarina gerek yok tam bir fiyat performans canavari olur
    iPhone 5 kasasina tam ekran koysalar bile yeterli olur bence. Centiksiz kucuk guzel bi telefon yok piyasada. Bi de sarji iyi gitse harika olur. Face id touch i...
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    darkaura 1 hf.
    iphone haberleri eski heyecani, meraki uyarmiyor artik. yeni iphone'larin acip ozelliklerine bile bakmadim.
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    ALAIN DELON 4 gün
    4.7 inc tam ekran çıksın tarihin satışını yapar.
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    quxall 6 gün
    Mevcut x, xs ve 11 pronun ekranı 5.8 inc boyutları 8 den bir miktar büyük. Bu mantıkla 5.5 inc civarı bir retina çentikli ekran 8 kasasına yerleştirilebilir, xr daki tek kamera, faceid alüminyum kasa korunarak güzel satış rakamlarına ulaşılabilir bence. Üretim maliyeti daha düşükse A12 yonga seti de düşünülebilir. Satış olarak 550$ civarı 11 in altına konumlandırılırsa güzel iş yapar ama bir yerde xr ın üretiminin durmasına sebep olur. Şu anda Amerikada xr 600$ 11 ise 700$ dan satılıyor. 500-600-700$ fiyat skalası da denenebilir tabii çıkarsa
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    .Space. 6 gün
    Eskiden olsa bir iphone telefonun kac mm kalınlıkta oldugundan tutun icerisindeki anakart vidalari nereye monte edilmis(sirf meraktan 5S acip bakmisligim var, herseyini ogrendim) onu bile ogrenirdim. Simdi ise hic eski zevki vermiyor Apple. Yapacaklari bu konuda tek bir is var. SE ekranini full ekran yap tasarimi bile degisme, degisceksende ip8 tasarimi yap illa ona mudavim olsun diye. Ama ip8 in kucuk versiyonunu çıkarırlar gibi, tam ekran hayal olur. Apple artık kendi kredisini yiyor, başka birşey değil.
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    Technotronic 6 gün
    Kasa küçük olursa alırım, büyük telefon sevmiyorum kullanamıyorum
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    drjacob 1 hf.
    SE 2 gelmeyecek
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    beter.böcek 1 hf.
    Zamanında 5s kullanırken ceketimin ön mendil cebine koyar keyfime bakardım şimdi kocaman telefonlara esir olduk 😃
    Hedefleri yine mevcut kullanıcı yerine Apple kullanmak isteyenler olacağı için , 40 milyon gibi adetlerde satması muhtemel gibi duruyor tabi ürün gerçekse :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    şu iphone 6 ve sonrasında hala süregelen modelden o kadar bıktırdılar ki. çok güzel bir tasarımı 6 senedir kullanarak nefret ettirdiler artık. iphone x modellerinde 6 kasasına çentik koyup yeni tasarım diye iteledikleri gibi 5-5s kasasını tam ekran yapıp önüne küçük ekranı bölmeyecek kamera sensörünü koyup 3 kasa boyutuyla 5-6-7 inç ekranla sunsunlar ona razıyız. ayrıca telefonun boyutunu büyütüp adını pro max yapınca pro olmuyor xrında adını iphone yapınca iphone olmuyor. samsung iki ayrı kasa iki ayrı telefon çıkartıyor bunlar adına pro max deyince telefonun pro olduğunu sanıyorlar. kendi marka değerlerine kötülük ediyorlar 326 ppi density ekran iphone mu oluyor. bunların samsung gibi adam gibi iki ayrı telefon ve artık 2 senede bir telefonu komple yenilemeleri lazım. bir normal ama galaxy s kalitesinde xrı iphone diye satmadan birde gerçek pro sadece adı pro olmayan note ayarı telefon çıkartmaları lazım 6 senedir aynı telefonu kakalıyorlar. samsung gibi bir mart ayında bir eylül ayında bir iki ayrı tanıtımla bu işi götürebilirler. birde bu laptop konusu macbook prolara para yetişmiyor macbook air desen bir işe yaramıyor vlogger öğrenci laptopu autocad yüklesen bir saatte kendini imha edecek neredeyse o kadar ısınıyor. kaldırdıkları 12 inç macbook gibi ama daha kapasiteli ucuz ve ekranı geniş 14 ve 16 inç pro kadar olmasa da iş gören ucuz herkesin alabileceği model çıkartmaları lazım. prolarında 13 inçi kaldırsınlar yazık o paraya eskiden olan 17 inçlik modeli yeniden gamına ekleyip çerçevesiz daha net ekran 64 gb ram 16 gb ekran kartı konfigürasyonlu modeli çıkartsınlar adına yakışır pro olsun.
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    DH Misafiri 1 hf.
    şu an için iphone dan beklediğim tek şey bu haberin aslının çıkması ama kasa boyutunu değiştirilerse espirisi kalmaz s kasası tam ekran oldumu 10numara 5yıldız olur
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    Start Again 1 hf. yeni yorumcu
    Bu vakitten sonra ufak telefon cidden satmaz.
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