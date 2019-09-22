iPhone SE 2 modeli 2020’nin ilk yarısında 5 inç LCD ekranla gelebilir

Apple’ın periyodik olarak geldi gelecek dediğimiz modellerinden bir olan iPhone SE 2, yeni ortaya çıkan sızıntıya göre 2020’nin ilk yarısında tanıtılabilir. Sızıntının kaynağı ise Japon ekran üreticisi Sharp’ın Apple’dan aldığı 5 inçlik panel siparişleri.

Gelirlerinde son dönemde her üretici gibi düşüş yaşayan Apple’ın en son 399 dolardan satışa sunulmuş bir ürünü yenileyip yenilemeyeceği konusunda şüpheli olsak da kullanıcıların böyle bir ürünü istediği son derece açık. Sharp’ın üretime geçtiği panellere baktığımızda 5 inç boyutunda olduklarını ve LCD olduklarını görüyoruz ve bu durum, SE 2 modelinin çıkacağı ihtimalini daha da güçlendiriyor. iPhone 8 modeli, hatırlarsanız 4,7 inçlik bir LCD ekrana sahipti.

Ortaya çıkan raporlara göre akıllı telefon sektöründe meydana gelen duraksama dönemiyle birlikte kaybettiği gelirleri telafi etmeyi hedefleyen Apple, iPhone SE 2 modeliyle bunu gerçekleştirebilir. Küçük ve işlevsel bir akıllı telefon görmeye istekli olan kitle, normalde telefonlarını değiştirmeyi istemezken böyle bir cihaz karşısında alışveriş yapmaya yönelecektir.

https://www.cnbeta.com/articles/tech/888757.htm

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Donanımsal anlamda 5 inçlik LCD ekranın yanındaile son derece güçlü olması beklenen SE 2’nin performans anlamında iPhone 11 serisinden pek de geri kalmayacağını düşünüyoruz. iPhone 11 modellerinin tanıtımıyla şu an fiyatı, yeni iPhone SE 2 modeli tanıtılırsa çekiciliğini bir miktar daha yitirecektir. Bunun yanında, iPhone SE 2 modeli gerçekten satışa sunulursa Apple yüksek ihtimallevemodellerinin satışını durduracaktır. Bu modelleri satın almayı planlayanların biraz acele etmesinde yarar var.