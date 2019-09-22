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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 modeli 2020’nin ilk yarısında 5 inç LCD ekranla gelebilir

    Apple'ın çıktı çıkacak denilen ve çok beklenen akıllı telefonu iPhone SE 2, raporlara göre Sharp üretimi 5 inçlik LCD bir panelle gelecek. Cihazın donanımsal olarak ise iPhone 11'den aşağı kalmayacak.
    2 sa.
    1,6b
    46
    11
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE 2 modeli 2020’nin ilk yarısında 5 inç LCD ekranla gelebilir
    Apple’ın periyodik olarak geldi gelecek dediğimiz modellerinden bir olan iPhone SE 2, yeni ortaya çıkan sızıntıya göre 2020’nin ilk yarısında tanıtılabilir. Sızıntının kaynağı ise Japon ekran üreticisi Sharp’ın Apple’dan aldığı 5 inçlik panel siparişleri.
    Gelirlerinde son dönemde her üretici gibi düşüş yaşayan Apple’ın en son 399 dolardan satışa sunulmuş bir ürünü yenileyip yenilemeyeceği konusunda şüpheli olsak da kullanıcıların böyle bir ürünü istediği son derece açık. Sharp’ın üretime geçtiği panellere baktığımızda 5 inç boyutunda olduklarını ve LCD olduklarını görüyoruz ve bu durum, SE 2 modelinin çıkacağı ihtimalini daha da güçlendiriyor. iPhone 8 modeli, hatırlarsanız 4,7 inçlik bir LCD ekrana sahipti.
    Ortaya çıkan raporlara göre akıllı telefon sektöründe meydana gelen duraksama dönemiyle birlikte kaybettiği gelirleri telafi etmeyi hedefleyen Apple, iPhone SE 2 modeliyle bunu gerçekleştirebilir. Küçük ve işlevsel bir akıllı telefon görmeye istekli olan kitle, normalde telefonlarını değiştirmeyi istemezken böyle bir cihaz karşısında alışveriş yapmaya yönelecektir.
    Donanımsal anlamda 5 inçlik LCD ekranın yanında A13 Bionic ile son derece güçlü olması beklenen SE 2’nin performans anlamında iPhone 11 serisinden pek de geri kalmayacağını düşünüyoruz. iPhone 11 modellerinin tanıtımıyla şu an fiyatı 599 dolara düşen iPhone XR, yeni iPhone SE 2 modeli tanıtılırsa çekiciliğini bir miktar daha yitirecektir. Bunun yanında, iPhone SE 2 modeli gerçekten satışa sunulursa Apple yüksek ihtimalle iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin satışını durduracaktır. Bu modelleri satın almayı planlayanların biraz acele etmesinde yarar var.


    https://www.cnbeta.com/articles/tech/888757.htm Yorum Yaz
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    SaB0 56 dk. en beğenilen
    399 dolarsa kesin 4bin liradan aşağı girmez kodumun vergi ülkesine
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Mr. Jingles 1 sa.
    A13 ve 4 GB RAM ile çıksın 6s’ten sonraki telefonum şimdiden belli olmuş olur. Ekran boyutu faktörünü de hesaba katarsak 5 inçlik ekranıyla XR’den daha ufak olacağı için muhtemelen daha ucuza satılacaktır. XR 599 dolar ise bu modeli 549 ya da 499 dolara satsın piyasayı alt üst eder.
    Apple lütfen böyle bir telefon çıkar.
    A13 ve 4 GB RAM ile çıksın 6s’ten sonraki telefonum şimdiden belli olmuş olur. Ekran boyutu faktörünü de hesaba katarsak 5 inçlik ekranıyla XR’den daha ufak ol...
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    Revolution 12 dk.
    iPhone 4s kasasını güncel donanımla tekrar sürsünler piyasaya gider alırım. Onun üzerine şık tasarım gelmedi daha. Ayrıca bunun ekranı 5 inç ama 5 inç az mı? O bile büyük geliyor bana. En fazla 4.5 falan olmalı çerçevesiz ekranla. Bu modeli tepsi gibi telefon kullanmak istemeyenler için üretmeliler bence. Adı üstünde cep telefonu bu cebe sığmalı.
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    SaB0 56 dk. en beğenilen
    399 dolarsa kesin 4bin liradan aşağı girmez kodumun vergi ülkesine
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Ocitxi5d85fi5x85xit 22 dk. yeni yorumcu SaB0
    Amerikan gavuru alım gücü superciler gelmis gine...... Amerka da bu tel 400 dolar 5.7 desek dolar 2700 birim para ediyor (vergisi dahil deyil!) Adamlar aylik eyalete gore degisir ortalama 1400 birim maas alayor 2700 birim nere 1400 birim nere?! Bem o cok özendiğin almanya gavurunda çalıştım aylik 1720 eruo veriyor markete gidiyossun bir kilo et 30 euro 240 birim ediyor oda 1 kilo et 240 birim para... burda 2000 maaş aliyorsun 30 liraya 1 kilo kıpkırmızı et vallahi. Merkezde kiralar 1500 euro 10000k birimden fazla... Sokaklar homeless kaynıyor merak etme ben us de de kaldım. Hile hizsrizlik gırla zaten alamyada ırkçılık hat safada turkce adinizi duyarlarsa gece insani vururlar oyle tehlikeli sokaklar. Siz yokluk gormemişsiniz vallahi ne diyeyim. Adama bak yahu telefon icin gul gibi ulkesimden vazgeçecek ne diyim ki size. İSLAM olan demoktsrtik tek ulke. Arap ülkeleri islamini ornek alacagimiza bsti pislik gavurunu örnek aliyorlar.... Hey ALLAH ım ....
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    ozansirinn 57 dk.
    5 inç ekran ve kare kasa yapısı ile full ekran gelirse yok satar
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    mkyb 1 sa.
    Tasarım konusunda hiç kasmaya gerek yok. SE kasasını kullanacaklar ama ekran X serisinde olduğu gibi sıfır çerçeve olacak.

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    Mr. Jingles 1 sa.
    A13 ve 4 GB RAM ile çıksın 6s’ten sonraki telefonum şimdiden belli olmuş olur. Ekran boyutu faktörünü de hesaba katarsak 5 inçlik ekranıyla XR’den daha ufak olacağı için muhtemelen daha ucuza satılacaktır. XR 599 dolar ise bu modeli 549 ya da 499 dolara satsın piyasayı alt üst eder.
    Apple lütfen böyle bir telefon çıkar.
    Yanıtla +7
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    MrKattchup 1 sa.
    Türk futbolundaki gibi geldi gelecek denen bir model, artık ümidi kestim şahsen Apple kullanıcıları dinlemeyeceğini açıkça belli etti zaten ayrıca Eylül ayı dışında bir Keynote’da yeni İphone gelmez.
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    teknokaptan 1 sa.
    Basligi gorunce mesut sure in sozu aklima geldi anladin sen onu
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    1BilimAdamı 1 sa.
    Apple'ın 5s teki en büyük yanlışı aşırı küçük ekrandı ama küçük telefonlar seviliyor ve kullanışlı umarım devam eder.
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    Ocitxi5d85fi5x85xit 1 sa. yeni yorumcu
    ALLAH katında tek din islamdır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Extreme Victory 40 dk. Ocitxi5d85fi5x85xit
    konuyla ne alakasi var? yobaz!


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