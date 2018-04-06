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iPhone X'e özel geliştirilen Snapchat filtreleri yayınladı

iPhone X tanıtımı sırasında lanse edilen TrueDepth uyumlu Artırılmış Gerçeklik destekli Snapchat filtreleri yayınlandı. Yeni lensleri sadece iPhone X sahipleri kullanabilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Snapchat'in yeni filtreleri Artırılmış Gerçeklik özelliği ve Apple TrueDepth kamerasının güçlerinin birleşiminden oluşuyor. Filtreler de bu sayede yüze tam oturuyor. iPhone X'e özel yapılan Snapchat lensleri aynı zamanda yüz hareketlerinizi de algılayarak yüzünüze tam uyum sağlıyor.

Snapchat yeni lenslerini duyururken etraftaki ışığı daha gerçekçi yansıttığının da üzerini vurguladı. Yeni lensler arasında Ölüler Günü filmi, altın kaplamalı maske ve Mardi Gras yer alıyor.
 
Yeni lensler iPhone X için özel olarak geliştirildiğini tekrar ekleyelim. Android platform kullanıcıları veya diğer iPhone kullanıcıları bu lensleri kullanamayacaklar.

Yeni Snapchat lenslerine iPhone X sahipleri uygulama marketinden Snapchat uygulamasını güncelleyerek sahip olabilirler.
Snapchat uygulamasını buradan güncelleyebilir veya akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. 

https://www.theverge.com/2018/4/6/17203856/snapchat-iphone-x-ar-lense-truedepth-camera Yorum Yaz
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drkengin 1 yıl
snapchatmi kaldı
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JQKER 1 yıl
o ağız ne öyle yahu midem bulandı
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intel7mix 1 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar
Cihaz satmaya yönelik hamleler ve kozlar
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LegendM 1 yıl
Yeni mi yayınlandı! Apple eylülde tanıtmıştı nisan ayına kadar neyi beklediler ki
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muratai 1 yıl LegendM
LegendM
Yeni mi yayınlandı! Apple eylülde tanıtmıştı nisan ayına kadar neyi beklediler ki

Bu kadar dandik programcisi olan snapchat icin nisanda cikarmasi buyuk basari bence.
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