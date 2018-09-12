iPhone Xs tanıtıldı! İşte özellikleri

Teknoloji devi Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00’da Kaliforniya’da yer alan Steve Jobs Tiyatrosu’nda, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Apple Etkinlikleri’nden bir yenisini daha gerçekleştiriyor. Web sitemiz ve Youtube kanalımız üzerinden simultane çeviri ile canlı olarak sizlere aktardığımız etkinlikte, Apple’ın en yeni ve en gelişmiş işletim sistemi iOS 12’nin, merakla beklenen üç yeni iPhone modelinin ve yeni Apple ürünlerinin lansmanları gerçekleştirilecek.

Apple, etkinlik kapsamında merakla beklenen üç yeni iPhone modelinden biri olan iPhone Xs'in tanıtımını gerçekleştirdi. Gelmiş geçmiş en gelişmiş iPhone modeli olduğuna dikkat çekilen iPhone Xs, oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip, 3D Touch özelliğine sahip ve 625 cd/m2 maksimum parlaklık seviyesine sahip bir ekranla geliyor. Ayrıca paslanmaz çelik gövdesi ile darbelere ve çizilmelere karşı üst düzey bir dayanıklılığa sahip olan cihaz sahip olduğu IP68 sertifikası ile 30 dakika boyunca 1,5 metre basınçlı su altında kalabiliyor.

Cihazın teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak, cihaz, kullanıcılarına rakiplerinin çok ötesinde bir multimedya deneyimi vaat ediyor. 5,8 inç genişliğinde 2688x1242 çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan iPhone Xs, 3.3 milyon piksellik olağanüstü bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihaz, 64GB, 256GB ve 512GB’lık üç farklı dahili depolama seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. iPhone Xs, gücünü endüstrinin ilk 7nm üretim süreci ile geliştirilen Apple A12 Bionic işlemcisinden alıyor.

A12, 4 çekirdekli bir GPU ve 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip. A12'nin sekiz çekirdekli yeni nöral işlem motoru sayesinde cihaz, saniyede 5 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Apple, bu yeni nöral motorun gerçek zamanlı makine öğrenimini de mümkün kıldığını söylüyor. Ayrıca nöral bir ağ üzerinde işlenen oldukça gelişmiş bir Face ID deneyimi sunan cihaz, ayrıca iPhone'lar arasında gelmiş geçmiş en güçlü güvenlik sistemine sahip.

Cihazın kamerasından söz edecek olursak, iPhone Xs, 12 MP'lik bir tanesi geniş açılı ve diğeri ise telefotografik olmak üzere 2 adet arka kameraya sahip. Kameralar 2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine ve gelişmiş bokeh efektine sahipler. Ayrıca beş efektli portre ışığına, çift optik görüntü stabilizasyonuna, yavaş senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flasha, arka aydınlatma sensörüne, karma kızılötesi filtresine ve daha pek çok özelliğe sahipler.

Saniyede 24, 30 veya 60 kare, 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilen cihaz, aynı zamanda videolar için optik görüntü stabilizasyonu ve 2 kat optik yakınlaştırma; 6 kata kadar dijital yakınlaştırma sunuyor.

iPhone Xs'in 64 GB dahili depolama alanına sahip seçeneği 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 256GB'lık ve 512GB'lık seçeneklerinin fiyat etiketleri ise henüz açığa çıkmış değil. Ön siparişlerinin alımı 14 Eylül'de başlayacak olan cihaz, 21 Eylül tarihinde 34 ülkede satışa sunulacak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor, bu yüzden Türkiye'de daha geç bir tarihte satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.