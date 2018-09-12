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iPhone Xs tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple geçtiğimiz dakikalarda Apple Etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni iPhone modellerinden Xs'in lansmanını gerçekleştirdi. Cihazın resmi görselleri ve detayları haberimizde.
8 ay
10,4b
1
49
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Teknoloji devi Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00’da Kaliforniya’da yer alan Steve Jobs Tiyatrosu’nda, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Apple Etkinlikleri’nden bir yenisini daha gerçekleştiriyor. Web sitemiz ve Youtube kanalımız üzerinden simultane çeviri ile canlı olarak sizlere aktardığımız etkinlikte, Apple’ın en yeni ve en gelişmiş işletim sistemi iOS 12’nin, merakla beklenen üç yeni iPhone modelinin ve yeni Apple ürünlerinin lansmanları gerçekleştirilecek. 
Apple, etkinlik kapsamında merakla beklenen üç yeni iPhone modelinden biri olan iPhone Xs'in tanıtımını gerçekleştirdi. Gelmiş geçmiş en gelişmiş iPhone modeli olduğuna dikkat çekilen iPhone Xs, oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip, 3D Touch özelliğine sahip ve 625 cd/m2 maksimum parlaklık seviyesine sahip bir ekranla geliyor. Ayrıca paslanmaz çelik  gövdesi ile darbelere ve çizilmelere karşı üst düzey bir dayanıklılığa sahip olan cihaz sahip olduğu IP68 sertifikası ile 30 dakika boyunca 1,5 metre basınçlı su altında kalabiliyor.
Cihazın teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak, cihaz, kullanıcılarına rakiplerinin çok ötesinde bir multimedya deneyimi vaat ediyor. 5,8 inç genişliğinde 2688x1242 çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan iPhone Xs, 3.3 milyon piksellik olağanüstü bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihaz,  64GB, 256GB ve 512GB’lık üç farklı dahili depolama seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. iPhone Xs, gücünü endüstrinin ilk 7nm üretim süreci ile geliştirilen Apple A12 Bionic işlemcisinden alıyor. 
A12, 4 çekirdekli bir GPU ve 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip. A12'nin sekiz çekirdekli yeni nöral işlem motoru sayesinde cihaz, saniyede 5 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Apple, bu yeni nöral motorun gerçek zamanlı makine öğrenimini de mümkün kıldığını söylüyor. Ayrıca nöral bir ağ üzerinde işlenen oldukça gelişmiş bir Face ID deneyimi sunan cihaz, ayrıca iPhone'lar arasında gelmiş geçmiş en güçlü güvenlik sistemine sahip. 
Cihazın kamerasından söz edecek olursak,  iPhone Xs, 12 MP'lik bir tanesi geniş açılı ve diğeri ise telefotografik olmak üzere 2 adet arka kameraya sahip. Kameralar 2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine ve gelişmiş bokeh efektine sahipler. Ayrıca beş efektli portre ışığına, çift optik görüntü stabilizasyonuna,  yavaş senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flasha, arka aydınlatma sensörüne, karma kızılötesi filtresine ve daha pek çok özelliğe sahipler.
Saniyede 24, 30 veya 60 kare, 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilen cihaz, aynı zamanda videolar için optik görüntü stabilizasyonu ve 2 kat optik yakınlaştırma; 6 kata kadar dijital yakınlaştırma sunuyor.
iPhone Xs'in 64 GB dahili depolama alanına sahip seçeneği 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 256GB'lık ve 512GB'lık seçeneklerinin fiyat etiketleri ise henüz açığa çıkmış değil. Ön siparişlerinin alımı 14 Eylül'de başlayacak olan cihaz, 21 Eylül tarihinde 34 ülkede satışa sunulacak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor, bu yüzden Türkiye'de daha geç bir tarihte satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

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ApsinteX 8 ay en beğenilen
''Gelmiş geçmiş en gelişmiş iPhone modeli olduğuna dikkat çekilen cihaz'' Şu cümle 3GS'den bu yana hep yok mu? Bence cihaz hala çok çirkin.. İğrenç bir çentik ve diğer her şey aynı. İnovason namına hiç bir şey yok..
''Gelmiş geçmiş en gelişmiş iPhone modeli olduğuna dikkat çekilen cihaz'' Şu cümle 3GS'den bu yana hep yok mu? Bence cihaz hala çok çirkin.. İğrenç bir çentik v...
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zero fear 8 ay
Elma fanlarının nefret etikleri samsung olmasa apple hala 4 inç telefon üretiyrdu
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Fx_57,5 8 ay
kamerada yenilik ve geliştirme yok,
pilde kayda değer bir geliştirme yok,
tasarımda yenilik yok,
face id de geliştirme yenilik yok.

her zamanki gibi sadece işlemcisi daha hızlandı.

gördüğüm en vasat iphone tanıtımı oldu.

ülen en azından kamera açısı ve diyaframı geliştirin.dinamik diyafram diye yaftaladıkları yazılımsal özellik android markette var muhtemelen daha iyi halidir. birde fullframe makinelere laf ediyorlar...

tam bir komediydi
kamerada yenilik ve geliştirme yok,pilde kayda değer bir geliştirme yok,tasarımda yenilik yok,face id de geliştirme yenilik yok.her...
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er1710 8 ay
Bu iphone iksse olmamış
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yibo90 8 ay
Hem tanıtımda çentigi gizlemek için arka plani ons göre ayarla , hem çentik gizleme seçeneği koyma. Kamera ayrıca çıkıntılı. Çirkin işler
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nevrans 8 ay yibo90
Çentiği bu yıl kaldırırlar diye düşünüyordum ama malesef çentik yerinde duruyor.
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Esteban C 8 ay
Bu mu dünyanın en iyi telefonu ?



Sorsan fanboylar hemen iphone dünyanın en iyisi derler.
Yeni model çıkarıyorsun yenilik ve değişim gerek.
- Tasarım ? aynı
- Gıcık çentik hala var
- Donanım ? işlemci hızı dışında başka değişim yok
- Kamera ? kameranın yeri duruşu bile aynı
Bu mu yeni model ? Bu mu dünyanın en iyi telefonu ?
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Tengrist 8 ay
TRAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ bu markaları savunanların acaba kaç lot hisse senetleri ya da tahvilleri var bu şirketlerde asgari ücretle çalışıyorsun senin neyine 8 bin liralık telefonu savunmak
Herkese benden çayyyyyyyyyyyyyyyyy arap sana yok içince cıvıtıyorsun...............
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starnebula01 8 ay
Valla ne yaptılar anlamadım. Her sene aynı tantana olm ortada özellik yok sürekli daha hızlı işlemci daha iyi kamera başka bir şey yok yıllardan beri.. eee geçen sene çıkardığınız cihaz bk tu o zaman ?
İyice saçmaladılar ya valla almam artık iphone. Yok 7s çıkmadan 8 çıkardılar aynı saçma kasa. 10 çıkardılar.şimdi yok max yok xr bu ne abi.hepsi birbirinden berbat.alırım s10 rahatıma bakarım.
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Bloodin 8 ay
Yapmasam içimde kalırdı

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myigity 8 ay Bloodin
👍🏼👍🏼😁😁
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Dohdor 8 ay
Benim gibi casual adama bile telefon satamıyorlar 2 yıldır aranıyorum parasında da değilim ama aldığıma değmez... en önemli bence face id geliştirdik diyorlar ama 2.0 da yok.
Özel yapım iphone hizmeti şart artık veya bir yerden başlayıp apple ekosisteminden çıkıcam..arkasını cam yapıyorlar, kılıf kullanmayan adama eziyet, kocaman yapıyorlar cebine sığmaz , sığsa hoş durmaz home tuşunu kaldırırlar face id üzerinee odaklanıp hızlı geliştirmek yerine ekran büyütüp oledi sabit yaparlar yok işlemcisi ilk defaymış yok skor çok alacakmış... valla hiç bilemedin şöyle 5Cnin rengarenk X versiyonunu yap ne bileyim videodaki adam da telefon tanıtıyor güya oyun oynuyor kafayı yiyeceğim ben başka bir dünyada yaşıyorum heralde telefonda fps oyun oynamak nedir...
imac, mbp, apple watch kullanıyorum.Ayrıyetten 5s(4sden geçme) telefonum var onu da teknolojik olarak maximum bir pdf , image vs yi airdrop ile mac'a atarak kullanan apple kullanıcısıyım.
5S'e istemeyerek devam gibi...
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Ganara 8 ay
Gelmiş geçmiş en gelişmiş iphone
Gelmiş geçmiş en güvenlik sistemine sahip iphone
Ya ne kadar vasat ne kadar acemice bir cümledir haberciliktir bu ya. Midem bulandı yemin ediyorum.
Bu işi kadınlar yapmasın abi yok yani olmuyor.
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Bloodin 8 ay Ganara
Yazarın hiçbir suçu yok, Apple tanıtımda açık açık bu cümleleri kullandı hiç utanmadan, bir de resmen yalan söyleyerek "ilk 7 nanometre çip" dedi, oysa ki daha önce 7 nanometrelik Huawei Kirin 980 çipi tanıtılmıştı zaten... Şu tanıtımda tek hoşuma giden şey Apple'ın fabrikaları, kampüsü, data merkezi de dahil tüm yapılarının ihtiyacı olan enerjiyi %100 yenilenebilir enerjiden karşılıyor oluşu ki o da ne kadar doğru tartışılır... Ayrıca artık telefonları sürekli hızlandırarak olabildiğince uzun kullanılmasının sağlanmasına çalışılacakmış, böylece daha az telefon değişimi ile daha temiz bir dünya hedefleniyormuş filan falan, umarım yalancı çıkmazlar ama pek ümitli değilim, stratejilerine ters :)
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goenitz117 8 ay
Çentik iğrenç duruyor . Apple çentik inovasyonunu standart hale getirmiş
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sarıkanaryam 8 ay goenitz117
ilk yapan apple evet herkese öncü oldu.
ama diğer bütün marakalar bütün modellerini çentikli yaptı bile.
daha dur iphone 2. çentikli modelini yeni tanıttı.
ordaki kamera ve sensörler için o çentik mecbur.
yoksa kızaklı telefonlar var, onları tercih edersin.
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