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iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı

Longbow Research tarafından yapılan araştırma, Çinli arama motoru Baidu üzerindeki iPhone aramalarının neredeyse yüzde 50 oranında düştüğünü gösteriyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı
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Apple’ın, Çin’deki kullanıcılarını kaybettiği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Hatta birkaç defa Çin’e özel fiyat indirimleri yapılarak iPhone satışlarının artırılması amaçlandı. Bugün yayınlanan bir rapor ise bu fiyat düşüşlerinin de yeterince işe yaramadığına işaret ediyor.

Baidu arama verileri kullanıldı

Longbow Research tarafından paylaşılan araştırma Çin’in arama motoru Baidu’daki veriler kullanılarak hazırlandı. Bu verilere göre iPhone aramaları Şubat ayında yüzde 48 oranında azalmış. Yani Çin’in iPhone’a olan ilgisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu düşüş oranı Ocak ayında yüzde 50 olduğu için bir miktar iyileşme olduğundan bahsedilebilir.

Araştırma firmasının belirttiğine göre Baidu üzerindeki iPhone arama trendleri satışları da gösterebiliyor. Longbow’un açıklamasında ek olarak Apple’ın iPhone satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerken, Ocak ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadığı söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak"

Kısacası Apple’ın Çinli müşterileri kaybettiği arama trendleri üzerinden de net bir şekilde fark edildi. Bu durumu düzeltmek için de farklı önlemler alması gerekecek. Son olarak Apple’ın 25 Mart tarihinde video akış servisi odağında bir etkinlik düzenleyeceğini hatırlatalım.


https://www.cnbc.com/2019/03/12/search-trends-in-china-show-interest-in-iphone-down-nearly-50percent.html Yorum Yaz
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Nike 2 ay en beğenilen
Apple artık öncü bir firma değil Çin şirketleri bile daha fazla inovasyon yapıyor sonuç normal.
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WB 2 ay
Apple adim adim sona...
Halbuki 2010’lar ne guzeldi her apple etkinligi cok buyuk heyecanla beklenir cihaz gene cikar cikmaz bulunmayacak diye hayiflanilirdi..
Son 5 yildir ayni kasayi cilalayip cilalayip cikarmaktan baska yaptiklari bir is yok, ios desen hakeza..
Apple adim adim sona...Halbuki 2010’lar ne guzeldi her apple etkinligi cok buyuk heyecanla beklenir cihaz gene cikar cikmaz bulunmayacak diye hayiflanilirdi...
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joven 2 ay
Apple adına sadece Çin’de değil dünyanın genelinde bu
düşüş var bunun bence başlıca nedenleri Apple yenilikçi
anlayışı ve her sene artan fiyatlar örtüşmüyor diğer
markalar hem daha yenilikçi hemde daha ucuza kaliteli
ürünleri tanıtıp çok hızlı bir şekilde satışa hazır hale getirmeleri
Apple adına sadece Çin’de değil dünyanın genelinde budüşüş var bunun bence başlıca nedenleri Apple yenilikçianlayışı ve her sene artan fiyatlar örtüşm...
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xml-arif 2 ay
son zamanlarda apple ile ilgili hep olumsuz haberler okuyorum. Suyu ısınıyor heralde
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740turbowagon 2 ay
Çinliler, Apple'a ilham verecek işler yapıyor artık. Eskiden tam tersiydi. Neden ilgi duysunlar? :D
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Tolgá 2 ay
ee fiyat bu kadar yüksek olursa normal.
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TheFormul 2 ay
Sorun şu ki iPhone'lar çok pahalı. Bizim ülkemizde resmen milleti dolandırıyorlar onu geçtim de Dünya fiyatlarına baktığımızda da 1000 euronun üstüne çıkıyor..
E bakıyor insanlar bunun Samsung'u hep vardı ama artık Huawei'si var Xiaomi'si var Oppo'su var OnePlus'ı var bilmem nesi var hepsi de mis gibi iş görebiliyor..
Ha nedir kamera konusunda Apple'ı hiçbir zaman kimseye değişmedim.. S10+ XS Max karşılaştırması izledim yine Apple daha iyi.. Tabii kimse de bir kamera için o kadar parayı vermiyor..
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apulunas 2 ay
dünyanın kalanında da benzer bir seyir olduğuna şüphem yok. her türlü teknoloji üretmekten uzaklaşan ve laf ebeliği yapıp müşterisini oyalamaya çalışan bir şirket oldu çıktı apple.
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maiterya 2 ay
Elma bir balon,merak için iPhone aldım Android'e döndüm.
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MrKattchup 2 ay
Beyler tamam eleştiriyoruz ediyoruz da eleştirirken de komik duruma düşmeyin, Apple şu kötü gününde bile dünyanın en değerli şirketi konumunda.
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javaprof 2 ay MrKattchup
4. sıraya düştü diye biliyorum. fxssi.com/...
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SEHZADE63 2 ay
Huawei cinde baya regabet gören marka oldu bi haber okumuştum normal calişan gencler apple kullanirken zenginler huawei kullaniyor diye haber yapilmişti applenin bi espirisi kalmadi insanlar daha cok kaliteli kamera ve işlevsel olarak bi cok yenilik barindiran anroid cihazlara yöneldi türkiyede araştirma yapilsin %60-70 apple kullanicisi cikmazsa birşeycik bilmiyorum:))
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baltalı-katil 2 ay
sheeple sürüsü ağıldan kaçmaya başlamış...
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doktor_21 2 ay
bu her yerde öyle sadece çine özgü değil
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baidu, çin ve
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