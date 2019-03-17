iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı

Apple’ın, Çin’deki kullanıcılarını kaybettiği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Hatta birkaç defa Çin’e özel fiyat indirimleri yapılarak iPhone satışlarının artırılması amaçlandı. Bugün yayınlanan bir rapor ise bu fiyat düşüşlerinin de yeterince işe yaramadığına işaret ediyor.

Baidu arama verileri kullanıldı

Longbow Research tarafından paylaşılan araştırma Çin’in arama motoru Baidu’daki veriler kullanılarak hazırlandı. Bu verilere göre iPhone aramaları Şubat ayında yüzde 48 oranında azalmış. Yani Çin’in iPhone’a olan ilgisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu düşüş oranı Ocak ayında yüzde 50 olduğu için bir miktar iyileşme olduğundan bahsedilebilir.

Araştırma firmasının belirttiğine göre Baidu üzerindeki iPhone arama trendleri satışları da gösterebiliyor. Longbow’un açıklamasında ek olarak Apple’ın iPhone satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerken, Ocak ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadığı söyleniyor.

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Kısacası Apple’ın Çinli müşterileri kaybettiği arama trendleri üzerinden de net bir şekilde fark edildi. Bu durumu düzeltmek için de farklı önlemler alması gerekecek. Son olarak Apple’ın 25 Mart tarihinde video akış servisi odağında bir etkinlik düzenleyeceğini hatırlatalım.

https://www.cnbc.com/2019/03/12/search-trends-in-china-show-interest-in-iphone-down-nearly-50percent.html