iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı

Baidu arama verileri kullanıldı
Longbow Research tarafından paylaşılan araştırma Çin’in arama motoru Baidu’daki veriler kullanılarak hazırlandı. Bu verilere göre iPhone aramaları Şubat ayında yüzde 48 oranında azalmış. Yani Çin’in iPhone’a olan ilgisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu düşüş oranı Ocak ayında yüzde 50 olduğu için bir miktar iyileşme olduğundan bahsedilebilir.
Araştırma firmasının belirttiğine göre Baidu üzerindeki iPhone arama trendleri satışları da gösterebiliyor. Longbow’un açıklamasında ek olarak Apple’ın iPhone satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerken, Ocak ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadığı söyleniyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak"
Kısacası Apple’ın Çinli müşterileri kaybettiği arama trendleri üzerinden de net bir şekilde fark edildi. Bu durumu düzeltmek için de farklı önlemler alması gerekecek. Son olarak Apple’ın 25 Mart tarihinde video akış servisi odağında bir etkinlik düzenleyeceğini hatırlatalım.
https://www.cnbc.com/2019/03/12/search-trends-in-china-show-interest-in-iphone-down-nearly-50percent.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halbuki 2010’lar ne guzeldi her apple etkinligi cok buyuk heyecanla beklenir cihaz gene cikar cikmaz bulunmayacak diye hayiflanilirdi..
Son 5 yildir ayni kasayi cilalayip cilalayip cikarmaktan baska yaptiklari bir is yok, ios desen hakeza..
düşüş var bunun bence başlıca nedenleri Apple yenilikçi
anlayışı ve her sene artan fiyatlar örtüşmüyor diğer
markalar hem daha yenilikçi hemde daha ucuza kaliteli
ürünleri tanıtıp çok hızlı bir şekilde satışa hazır hale getirmeleri