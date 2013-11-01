Alman Araştırma Merkezi ve Bremen Üniversitesi tarafından maymunların gövde ve yürüyüş tarzları taklit edilerek geliştirilen iStruct robot modeli hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Üzerinde yer alan farklı elektrik motorları, 48 basınç, üç eksenli ivme, mesafe, sıcaklık, altı eksenli kuvvet / tork ve omurga konum sensörleri sayesinde kendi başına hareket edebilen iStruct, üzerinde yürüdüğü arazinin eğimine bağlı olarak kütle merkezini kaydırabiliyor ve sonuç olarak dengede kalabiliyor. İlk yayınlanan tanıtım videolarında hem ayaklarını hem de kollarını kullanarak hareket eden robot, Yapay Zeka odaklı Alman Araştırma Merkezi'nin yayınladığı son tanıtım videosunda ise tek başına ayakları üzerinde durabiliyor ve başarılı bir şekilde dengesini sağlayabiliyor. Harekete özel olarak iç destek ünitesini de hareket ettirilebilen iStruct, farklı uzay görevlerinde çevre koşullarına uyum sağlayabilen robotlar geliştirmek amacıyla hazırlanıyor.

iStruct'un yapabildiklerini gösteren yeni ve eski videoları aşağıda izleyebilirsiniz.



