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iStruct robot modeli hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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iStruct robot modeli hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı
Alman Araştırma Merkezi ve Bremen Üniversitesi tarafından maymunların gövde ve yürüyüş tarzları taklit edilerek geliştirilen iStruct robot modeli hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı.
Üzerinde yer alan farklı elektrik motorları, 48 basınç, üç eksenli ivme, mesafe, sıcaklık, altı eksenli kuvvet / tork ve omurga konum sensörleri sayesinde kendi başına hareket edebilen iStruct, üzerinde yürüdüğü arazinin eğimine bağlı olarak kütle merkezini kaydırabiliyor ve sonuç olarak dengede kalabiliyor. İlk yayınlanan tanıtım videolarında hem ayaklarını hem de kollarını kullanarak hareket eden robot, Yapay Zeka odaklı Alman Araştırma Merkezi'nin yayınladığı son tanıtım videosunda ise tek başına ayakları üzerinde durabiliyor ve başarılı bir şekilde dengesini sağlayabiliyor. Harekete özel olarak iç destek ünitesini de hareket ettirilebilen iStruct, farklı uzay görevlerinde çevre koşullarına uyum sağlayabilen robotlar geliştirmek amacıyla hazırlanıyor.
iStruct'un yapabildiklerini gösteren yeni ve eski videoları aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/video-friday-robot-ape-anki-drive-why-we-love-robots Yorum Yaz
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haqy 6 yıl en beğenilen
Almanlar, japonlar, amerikalılar yapsınlar, biz böyle robotla felan uğraşamayız. Bizim meşgul olduğumuz çok daha önemli sorunlarımız var!
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OverClocK1ng 6 yıl
Aman. Apple bunun başında i harfi var diye dava açıp yasaklatıp teknolojiyi yavaşlatmasın da.
Esasında Apple'dan, bu projeye maddi destek falan beklerdim.
O tip şeyleri de yok ki. Adamların parası gidecek diye akılları gidiyor..
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rCoder 6 yıl
Robot oldukça vasat ve bu modelin ilerisi olmaz, eklem yapası sağlıklı değil.
Güç verimli kullanılamaz bu yapı ile.
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haymatloshan 6 yıl
Robot teknolojisi iyice gelişsin de bizde artık hayatı kısıtlayan,yemek yapma,çamaşır yıkayıp asma,bulaşık makinesine bulaşık dizme gibi gereksiz zamanlardan kurtulsak.İnsanoğluna daha fazla zaman kalacaktır.
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RAN7843 6 yıl
her gecen gun Robot teknolojileri ilerliyor bu iyiye Dogru degil kötüye Dogru ilerleme
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Nokia Specialist 6 yıl
Yine Apple özentiliği bir isim
yakında başına samsung para vererek galaxy koydurtacaklar
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FRoGKaTa 6 yıl
Başlığı görünce apple robot yapmış sandım
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haqy 6 yıl en beğenilen
Almanlar, japonlar, amerikalılar yapsınlar, biz böyle robotla felan uğraşamayız. Bizim meşgul olduğumuz çok daha önemli sorunlarımız var!
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Umutcan 6 yıl haqy
haqy

Almanlar, japonlar, amerikalılar yapsınlar, biz böyle robotla felan uğraşamayız. Bizim meşgul olduğumuz çok daha önemli sorunlarımız var!

Yaptığımız hatayı bir gün askerlerimiz vatanı için hayatını feda ederken, karşıda ise öldürecek "insan" bulamadıklarında anlayacağız.
Şu an için yine günlerce mecliste türban gündemine devam, ülkenin gündemi senelerce dönüp dolaşıp bu olmalı. Bilim, ilerleme ve kalkınma değil.
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artenis 6 yıl haqy
haqy

Almanlar, japonlar, amerikalılar yapsınlar, biz böyle robotla felan uğraşamayız. Bizim meşgul olduğumuz çok daha önemli sorunlarımız var!

Aynen öyle

Daha bugün bir video izledim ODTÜ açılımı nedir ? diyorlar programda, bilen sayısı %10, bitaneside '' önce Allah de, Allah seni affetsin, ben anlamam o dediklerinden '' vs bişilver söylüyor.

Sizinde söylediğiniz bağlamda aslınd ÖNCELİK kavramımız sıkıntılı. . .
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