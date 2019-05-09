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IT Chapter Two'nun ilk fragmanı nihayet yayınlandı

Warner Bros, uzun bir bekleyişin ardından It Chapter Two filminin ilk fragmanını bugün yayınladı. İlk filmin 27 yıl sonrasında geçen It Chapter Two'dan ilk görüntüler:
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2019'un en merakla beklenen filmlerinden birisi olan It Chapter Two, önümüzdeki eylül ayında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin ilk fragmanını da bugün nihayet paylaştı. Fragmanda korkunç palyaço Pennywise, yine terör estirmek için hazırlıklarını yapıyor.


2017 yılında vizyona giren It filmi hatırlayacağınız üzere 1989 yılında geçiyordu. It Chapter Two ise ilk filmdeki olaylardan 27 yıl sonrasını ele alacak. "Kaybedenler Kulubü", yeni filmde yetişkin halleriyle karşımıza çıkıyor.

It Chapter Two, Stephen King'in popüler romanının ikinci kısmını beyaz perdeye uyarlayacak. Orijinal hikayenin ilk kısmı 1957, ikinci kısmı ise 1985'de geçiyordu. Sinema uyarlamasında ise zaman çizgisi 1989 ve 2016 olarak değiştirildi.

Andy Muschietti tarafından yönetilen It Chapter Two oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverley), Jay Ryan (Ben), Bill Hader (Richie), Isaiah Mustafa (Mike), James Ransone (Eddie) ve Andy Bean (Stan) gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Ayrıca Bill Skarsgård da Palyaço Pennywise rolüyle geri dönecek.

Serinin ilk filmi It, 35 milyon dolarlık düşük bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen gişede inanılmaz başarılı bir performans göstermiş ve dünya genelinde tam 700 milyon dolar hasılat elde etmişti. It, şu anda tarihin en yüksek hasılat yapan korku filmi konumunda bulunuyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros'un It Chapter Two için de beklentileri yüksek. 

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deniz_sea 1 hf.
Gelsin gelsin evde bluray keyfi için güzel olur, z5500 e böyle filmler lazım :)
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uzish 1 hf.
??????
Sinemada izlemeye deger
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kreat 1 hf.
İlk filmde çok gerildim. İkincisi de güzel olur inş.
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TheLastNinja 1 hf.
Tipine s-tuğumun tövbe tövbe
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Mert GFL 1 hf.
Geliyor... Yaklaşmakta olan... 🎈
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Whippoorwill 1 hf.
Sonunda.
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Eeltorm 1 hf.
Birincisi güzeldi, sevdim, sarar.
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