ITC, S3 Graphics'e ait iki farklı patentin Apple tarafından ihlal edildiğini saptadı

Masaüstü bilgisayarlara özel ürettiği ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız S3 Graphics firması, 2010 yılının mayıs ayında, Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarları dahil olmak üzere, iPod Touch, iPhone ve iPad'in, sahip olduğu patentleri ihlal ettiğini öne sürerek şikayette bulunmuştu. Aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın S3 Graphics'e ait iki tane patenti ihlal ettiğine kanaat getirdi. 6.683.978 nolu ve 6.658.146 nolu patentler görüntü sıkıştırma, görüntü verisi formatlarıyla ilgili...



Varılan ilk sonuçlar bu şekilde. Ancak 6 üyeden oluşan komisyonun nihai karara kasım ayında varması bekleniyor. Kasım ayında S3 Graphics lehine karara varıldığında, Apple anlaşma masasına oturmak zorunda kalacak. Aksi halde S3 Graphics, Apple ürünlerinin Amerika'daki satışına, ihracatına barikat çekebilir.



http://news.cnet.com/8301-27076_3-20076219-248/itc-ruling-mixed-in-s3-graphics-v-apple/