ITC, S3 Graphics'e ait iki farklı patentin Apple tarafından ihlal edildiğini saptadı

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Masaüstü bilgisayarlara özel ürettiği ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız S3 Graphics firması, 2010 yılının mayıs ayında, Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarları dahil olmak üzere, iPod Touch, iPhone ve iPad'in, sahip olduğu patentleri ihlal ettiğini öne sürerek şikayette bulunmuştu. Aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın S3 Graphics'e ait iki tane patenti ihlal ettiğine kanaat getirdi. 6.683.978 nolu ve 6.658.146 nolu patentler görüntü sıkıştırma, görüntü verisi formatlarıyla ilgili...
Varılan ilk sonuçlar bu şekilde. Ancak 6 üyeden oluşan komisyonun nihai karara kasım ayında varması bekleniyor. Kasım ayında S3 Graphics lehine karara varıldığında, Apple anlaşma masasına oturmak zorunda kalacak. Aksi halde S3 Graphics, Apple ürünlerinin Amerika'daki satışına, ihracatına barikat çekebilir.
http://news.cnet.com/8301-27076_3-20076219-248/itc-ruling-mixed-in-s3-graphics-v-apple/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten bir akıllı sensin herşeyi sen bilirsin,maşallah bilirkişi gibisin.Asıl sen salak saçma yorumlarını kendine sakla.
Ha bu arada dikkat et akım fazla gelirse devrelerin yanar.Voltajı düşük
Apple nin sömürdükleri geri alınıyor. :D
koskoca adamlar takım tutar gibi marka tutuyo ya inan o kadar dalga geçilcek duruma geliolarki.
Apple masaya oturtulacak...
umarım fazlasını wermek zorunda kalır tekelci zihniyet
İPhone adı bile başkasına patentli idi.
Adamlar utanmasa telefonu da biz icad ettik diyecekler. Bir reklamları vardı sanki görüntülü görüşmeyi onlar bulmuş.
Hala da tasarım denir. Bildiğin dikdörtgen. En basit nasıl olur desen herkes aynı şeyi söyler. Gidip sonra yok Samsung un tableti bizimkine benziyor. Bir arkadaşın dediği gibi. Dikdörtgeni Apple İcad etti ise evet Samsung tasarımı çalmış.
Doğruları patentlemek ne zaman akıl karı oldu. Allahtan nefes almanın patentini almak akıllarına gelmemiş yoksa vay halimize yani. Ya da bana X86 patenti de saçma geliyor. 2+2=4 ün neresi patentlenebilir ki yahu.
Bu gün de biri çift mikrofon Apple a patentli dedi. Ama sanmıyorum daha bakmadım hiç ciddiye bile alıp. Ben kaç sene evvel daha renkli ekran telefonlar yeni çıkmışken bu teknoloji üzerinde çalışıyordum. Bir sesin kaynağını tespit etmek için en az iki alıcı gerek. Bunu da insan kulağından öğrenmişizdir ve basitçe pisagor denklemi ile hesaplama yapılabilir. Yine de kesin belirleme için en az 3 alıcı gerekir. Bazen ses nereden geliyor ayırd edemeyiz bunun sebebi de sadece iki kulağımız olmasıdır. 2 kulak yatay düzlemdeki sesi alır.
Yani yüksekliğini ayırd edemeyiz sesin. Ya da 10 metre ilerideki ile 10 metre gerideki ses aynıdır. Gerçi kulak kepçesinin şekli ile bu biraz aşılır ama. Neyse.
Zaten işin iyice cıvkı çıktı. Ota b.ka patent. Elbet biri birinin kuyruğuna basmış oluyor. Mesela Nokia da Apple dan iyi bir para aldı bu pateny davasından dolayı.
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