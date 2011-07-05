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ITC, S3 Graphics'e ait iki farklı patentin Apple tarafından ihlal edildiğini saptadı

7 yıl
9,6b
1
16
iPad
knight
Haber Editörü
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Masaüstü bilgisayarlara özel ürettiği ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız S3 Graphics firması, 2010 yılının mayıs ayında, Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarları dahil olmak üzere, iPod Touch, iPhone ve iPad'in, sahip olduğu patentleri ihlal ettiğini öne sürerek şikayette bulunmuştu. Aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın S3 Graphics'e ait iki tane patenti ihlal ettiğine kanaat getirdi. 6.683.978 nolu ve 6.658.146 nolu patentler görüntü sıkıştırma, görüntü verisi formatlarıyla ilgili...
Varılan ilk sonuçlar bu şekilde. Ancak 6 üyeden oluşan komisyonun nihai karara kasım ayında varması bekleniyor. Kasım ayında S3 Graphics lehine karara varıldığında, Apple anlaşma masasına oturmak zorunda kalacak. Aksi halde S3 Graphics, Apple ürünlerinin Amerika'daki satışına, ihracatına barikat çekebilir.

http://news.cnet.com/8301-27076_3-20076219-248/itc-ruling-mixed-in-s3-graphics-v-apple/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
İyi olmuş. S3 e de üzülüyordum. Eskiden gayet iyiydi. Para da lâzımdır. İyi bari. Apple'ın çok parası var. Hayır yapmış gibi olur. İnşallah S3 kazanır da cebi 3 kuruş para görür. Hem de o kadar emeği boşa gitmez.
İyi olmuş. S3 e de üzülüyordum. Eskiden gayet iyiydi. Para da lâzımdır. İyi bari. Apple'ın çok parası var. Hayır yapmış gibi olur. İnşallah S3 kazanır da cebi 3...
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Del_Myra 7 yıl
mertgraph1979
Del_Myra Aman apple a laf atmayın 94ten beri apple kullanan ihtiyarlar var kızıyorlar sonra
Bu ben oluyorum galiba.
. Yukarı tarafa elektrik malesef kızıyorlar kelimesi kadar gittiği için bunu bu şekilde idrak etmen şaşırtıcı değil aslında. Çoğunuz kulaktan dolma, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan, salak saçma yorumlar yazdığınız için bu foruma genelde düzeltilmeye ihtiyacı oluyor bu yorumların. Apple hakkında bilgisiz olduğunuz halde ısrarla yazma çabanız malesef beni fanboy, sizleride bilinçli tüketici yapıyor bu forumda. Baksanıza salak saçma yorumlarınıza en güzel örnek bu konu aslında. Kapitalist firmaların patent davalarına gurur, haysiyet yada mertlik çerçevesinden bakıyorsunuz. Bu Appleın ilk patent çiğneyişi değildir. Tarihinde birçok defa patent ihlali nedeniyle tazminat ödemiştir Apple. İyide bu neyi değiştiriyor? Bu sizi niye gaza getiriyor. Ben kullandığım Apple ürünlerini Appleın şirket politikasına, çiğnediği patentlere yada Steve Jobsun yaşam felsefesine göre kullanmıyorum. Bu tamamen gelişmemiş beyinlerin vereceği bir tepkidir. Neyse. Yukarı giden akımın voltajının artması dileğiyle...

Zaten bir akıllı sensin herşeyi sen bilirsin,maşallah bilirkişi gibisin.Asıl sen salak saçma yorumlarını kendine sakla.
Ha bu arada dikkat et akım fazla gelirse devrelerin yanar.Voltajı düşük
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napolyon94 7 yıl
sömürün Apple ı :D
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lazloo 7 yıl napolyon94
napolyon94
sömürün Apple ı :D

Apple nin sömürdükleri geri alınıyor. :D
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Del_Myra 7 yıl
Aman apple a laf atmayın 94'ten beri apple kullanan ihtiyarlar var kızıyorlar sonra
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bcans 7 yıl Del_Myra
Del_Myra
Aman apple a laf atmayın 94'ten beri apple kullanan ihtiyarlar var kızıyorlar sonra

koskoca adamlar takım tutar gibi marka tutuyo ya inan o kadar dalga geçilcek duruma geliolarki.
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smart1978 7 yıl
Apple hem sikaystci hemde indire gandi araklama uzmani cikmis.... Apple bunu ilk defa yapmiyorki ortalama her yil ceza oduyor...
Apple masaya oturtulacak...
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séquestre 7 yıl
Büyük sanatçılar çalar ;)
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H34RTL3SS 7 yıl
elmaya bişi olmaz s3'ün 1 yıllık cirosunu sadaka diye werir onlara
umarım fazlasını wermek zorunda kalır tekelci zihniyet
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
İyi olmuş. S3 e de üzülüyordum. Eskiden gayet iyiydi. Para da lâzımdır. İyi bari. Apple'ın çok parası var. Hayır yapmış gibi olur. İnşallah S3 kazanır da cebi 3 kuruş para görür. Hem de o kadar emeği boşa gitmez.
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bcans 7 yıl
vay çakallar bide samsung a b.k atıolar
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DigitalWorld 7 yıl bcans
bcans

vay çakallar bide samsung a b.k atıolar

İPhone adı bile başkasına patentli idi.


Adamlar utanmasa telefonu da biz icad ettik diyecekler. Bir reklamları vardı sanki görüntülü görüşmeyi onlar bulmuş.


Hala da tasarım denir. Bildiğin dikdörtgen. En basit nasıl olur desen herkes aynı şeyi söyler. Gidip sonra yok Samsung un tableti bizimkine benziyor. Bir arkadaşın dediği gibi. Dikdörtgeni Apple İcad etti ise evet Samsung tasarımı çalmış.

Doğruları patentlemek ne zaman akıl karı oldu. Allahtan nefes almanın patentini almak akıllarına gelmemiş yoksa vay halimize yani. Ya da bana X86 patenti de saçma geliyor. 2+2=4 ün neresi patentlenebilir ki yahu.


Bu gün de biri çift mikrofon Apple a patentli dedi. Ama sanmıyorum daha bakmadım hiç ciddiye bile alıp. Ben kaç sene evvel daha renkli ekran telefonlar yeni çıkmışken bu teknoloji üzerinde çalışıyordum. Bir sesin kaynağını tespit etmek için en az iki alıcı gerek. Bunu da insan kulağından öğrenmişizdir ve basitçe pisagor denklemi ile hesaplama yapılabilir. Yine de kesin belirleme için en az 3 alıcı gerekir. Bazen ses nereden geliyor ayırd edemeyiz bunun sebebi de sadece iki kulağımız olmasıdır. 2 kulak yatay düzlemdeki sesi alır.

Yani yüksekliğini ayırd edemeyiz sesin. Ya da 10 metre ilerideki ile 10 metre gerideki ses aynıdır. Gerçi kulak kepçesinin şekli ile bu biraz aşılır ama. Neyse.



Zaten işin iyice cıvkı çıktı. Ota b.ka patent. Elbet biri birinin kuyruğuna basmış oluyor. Mesela Nokia da Apple dan iyi bir para aldı bu pateny davasından dolayı.
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