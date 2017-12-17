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iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi

Windows 10 S işletim sistemini kullananların dört gözle beklediği iTunes'un yıl sonuna kadar Windows Mağazası'na gelmesi bekleniyordu. Apple uygulamanın ertelendiğini açıkladı.
1 yıl
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30
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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iTunes uygulamasının Windows Mağazası'na yıl sonuna kadar geleceği açıklanmıştı ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Apple geçtiğimiz Mayıs ayında, uygulamayı Windows 10 S çalıştıran Surface Laptop veya Daima Bağlı (Always Connected) PC'ler için 2017 yılının sonuna kadar Windows Mağazası'na getirme sözü vermişti.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir"
Ancak bir Apple yetkilisi ZDNet'e verdiği demeçte "Müşterilerimize eksiksiz iTunes deneyimi sunmak için Microsoft ile birlikte çalışıyoruz ve bunu doğru bir şekilde yapmak için biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.
iTunes'un Windows Mağazası'na ne zaman geleceğine dair her iki taraftan da resmi bir açıklama yok. Şu an uygulamanın eksikliğini en fazla Windows 10 S yüklü sistemleri kullananlar hissediyor. Zira bu işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlar Windows Mağazası ile sınırlı ve mağaza dışından uygulama yüklemek mümkün değil.

http://www.zdnet.com/article/itunes-wont-be-in-the-microsoft-store-this-year/ Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Muhteşem yazılım şirketine bak hele milyar dolarlık şirkete bak hele bir itunes getiremiyor.
Windows 10S kullananlar iphonelarını kullanamıyor kullanıcısını itunes belasına mahkum ettiği için sıkıntı çektiriyor.
İşte bu yüzden inadına Android.
Yaşasın her platformda özgürce kullanma imkanı.
Yaşa Android,
Muhteşem yazılım şirketine bak hele milyar dolarlık şirkete bak hele bir itunes getiremiyor.Windows 10S kullananlar iphonelarını kullanamıyor kullanıcısını ...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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***Leopard*** 1 yıl Vega
Vega
Gelse ne değişecek ki?Zaten Apple'ın kendi sitesinden indirebiliyorsun iTunes'u.

Güzel kardeşlerim ; haberin içeriğini okumadan yorum atma alışkanlığınızdan vazgeçin.
Oku güzelce , anlarsın.
VegaGelse ne değişecek ki?Zaten Apple'ın kendi sitesinden indirebiliyorsun iTunes'u.Güzel kardeşlerim ; haberin içeriğini oku...
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Exterminio 1 yıl dr20mouse
dr20mouse

Muhteşem yazılım şirketine bak hele milyar dolarlık şirkete bak hele bir itunes getiremiyor.



Windows 10S kullananlar iphonelarını kullanamıyor kullanıcısını itunes belasına mahkum ettiği için sıkıntı çektiriyor.



İşte bu yüzden inadına Android.





Yaşasın her platformda özgürce kullanma imkanı.





Yaşa Android,

Dert ettiğin şeye bak hocam, şuan gidip Apple mağazasından bir macbook bir iphone alsan birbirine bağlayamayacaksın bile

iPhone alsan hızlı şarj edebilmen için ekstra para bayılmalısın, macbook alsan type c kullanmayan ne bağlamak istersen iste para ödeyip dongle alacaksın. Böyle saçmalıkları sıralasam kim bilir kaç sayfa yazı çıkar bir avuç üründen...
dr20mouseMuhteşem yazılım şirketine bak hele milyar dolarlık şirkete bak hele bir itunes getiremiyor.Windows 10S...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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BurakTirpanli 1 yıl
Apple iTunes büyük bir eksiklik. Windows 8'den beri mağaza uygulaması berbat saçma sapan uygulamalar ile dolu. Bu metro arayüz olayı da Microsoft'a göre değil keşke kaldırsalar şu sistemi Windows 7 gibi tek arayüze dönseler büyük karışıklık.
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Fashionality 1 yıl
windows un magazasi bana cok gelismis gelmiyor, hala bir suru ucuncu parti cop uygulamayla dolu... bir de sadece o magazaya bagimli windows 10 s diye isletim sistemi cikardilar... windows rt de boyle ellerinde patlamisti diye hatirliyorum...
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Whippoorwill 1 yıl
A11 Bionic kullanan Macbooklar geliyor yani.
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aybey 1 yıl
Bu bilgi ile Apple'ın ARM'lı Windowsları kendine çok ciddi rakip olarak gördüğü yönündeki düşüncem kuvvetlendi. Çünkü Windows AMR ile cep telefonlarına da üreteceği yönünde çok güçlü bir beklenti hatat bu yönde sızıntı haberler var... Apple aynı sony'in istemediği gerekçe (Windows 8 ve mobile ile başlayan XBOX desteği) gibi windows'lu bir telefon içerisinde apple itunes'ı görmek istemez.
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V2 1 yıl
Microsoft mağazayı geliştirmesi lazım. Yavaş çalışıyor.
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AlkanExclusive 1 yıl
Android güncelleme vermeyince çeneye vurmuş demek ki..
Sorun Windows 10 S'in dışarıdan program indirtmeme sorudur!
Önce yazılanı anlayın!
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esmerbuyucu 1 yıl
Yine saçma sapan Apple karşıtı yorumlar. Hani iTunes olmadan telefonun yedeğini, resimlerini yedekleyebildiğin bulut hafıza getirdiler ismi de iCloud... Sanarsın yorumları 2010 yılından yazıyorlar. Google güncelleme vermeyince böyle oluyor demek.
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hidrojennn 1 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

Yine saçma sapan Apple karşıtı yorumlar. Hani iTunes olmadan telefonun yedeğini, resimlerini yedekleyebildiğin bulut hafıza getirdiler ismi de iCloud... Sanarsın yorumları 2010 yılından yazıyorlar. Google güncelleme vermeyince böyle oluyor demek.

mesela adamın ipod touch'ı (benim 5 nesil var )var. windows 10s'li bilgisayarındaki mp3lerini yükleyecek. icloudla nasıl yapacak? sene 2017.
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*GameOver* 1 yıl
W10 betadan beri kullaniyorum magazasina bi kere bile bakmadim acikcasi
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bkaakco 1 yıl
Windows kullanım oranı çok yüksek olmasa ona da getirmezdi Apple. Menfaati var, zora düşeceğini bildiği için getiriyor tıpkı Android'e de Apple Music'i getirdiği gibi.
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Kerim5100 1 yıl
Şunu W10S'e inat yapmadılarsa ben de birşey bilmiyorum...
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