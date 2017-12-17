iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi

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iTunes uygulamasının Windows Mağazası'na yıl sonuna kadar geleceği açıklanmıştı ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Apple geçtiğimiz Mayıs ayında, uygulamayı Windows 10 S çalıştıran Surface Laptop veya Daima Bağlı (Always Connected) PC'ler için 2017 yılının sonuna kadar Windows Mağazası'na getirme sözü vermişti.Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir"
Ancak bir Apple yetkilisi ZDNet'e verdiği demeçte "Müşterilerimize eksiksiz iTunes deneyimi sunmak için Microsoft ile birlikte çalışıyoruz ve bunu doğru bir şekilde yapmak için biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.
iTunes'un Windows Mağazası'na ne zaman geleceğine dair her iki taraftan da resmi bir açıklama yok. Şu an uygulamanın eksikliğini en fazla Windows 10 S yüklü sistemleri kullananlar hissediyor. Zira bu işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlar Windows Mağazası ile sınırlı ve mağaza dışından uygulama yüklemek mümkün değil.
http://www.zdnet.com/article/itunes-wont-be-in-the-microsoft-store-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 10S kullananlar iphonelarını kullanamıyor kullanıcısını itunes belasına mahkum ettiği için sıkıntı çektiriyor.
İşte bu yüzden inadına Android.
Yaşasın her platformda özgürce kullanma imkanı.
Yaşa Android,
Güzel kardeşlerim ; haberin içeriğini okumadan yorum atma alışkanlığınızdan vazgeçin.
Oku güzelce , anlarsın.
Dert ettiğin şeye bak hocam, şuan gidip Apple mağazasından bir macbook bir iphone alsan birbirine bağlayamayacaksın bile
iPhone alsan hızlı şarj edebilmen için ekstra para bayılmalısın, macbook alsan type c kullanmayan ne bağlamak istersen iste para ödeyip dongle alacaksın. Böyle saçmalıkları sıralasam kim bilir kaç sayfa yazı çıkar bir avuç üründen...