iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi

iTunes uygulamasının Windows Mağazası'na yıl sonuna kadar geleceği açıklanmıştı ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Apple geçtiğimiz Mayıs ayında, uygulamayı Windows 10 S çalıştıran Surface Laptop veya Daima Bağlı (Always Connected) PC'ler için 2017 yılının sonuna kadar Windows Mağazası'na getirme sözü vermişti.

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Ancak bir Apple yetkilisi ZDNet'e verdiği demeçte "Müşterilerimize eksiksiz iTunes deneyimi sunmak için Microsoft ile birlikte çalışıyoruz ve bunu doğru bir şekilde yapmak için biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.

iTunes'un Windows Mağazası'na ne zaman geleceğine dair her iki taraftan da resmi bir açıklama yok. Şu an uygulamanın eksikliğini en fazla Windows 10 S yüklü sistemleri kullananlar hissediyor. Zira bu işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlar Windows Mağazası ile sınırlı ve mağaza dışından uygulama yüklemek mümkün değil.

http://www.zdnet.com/article/itunes-wont-be-in-the-microsoft-store-this-year/