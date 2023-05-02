IBM düğmeye bastı! Binlerce çalışan yapay zeka ile değiştirilecek

Binlerce IBM çalışanı işlerini yapay zekaya kaptıracak
IBM İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna, şirketin önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile değiştirilebileceğini düşündüğü roller için işe alımları duraklatacağını söyledi. Krishna bir röportajda, insan kaynakları gibi arka ofis işlevlerinde işe alımların askıya alınacağını veya yavaşlatılacağını belirtti. Krishna, müşteriye dönük olmayan bu rollerin yaklaşık 26.000 çalışanı kapsadığını söyledi: "Beş yıllık bir süre içinde bunun %30'unun yerini yapay zeka ve otomasyonun aldığını rahatlıkla görebiliyorum."
IBM şu anda yaklaşık 260.000 çalışanı istihdam ediyor ve yazılım geliştirme ve müşteriye dönük roller için işe alım yapmaya devam ediyor. Birkaç ay önce firma 5000 kadar çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu fakat ilk çeyrek yaklaşık 7000 kişi de işe alındı. Firma üretken yapay zeka ile otomasyona bağlanabilecek iş alanlarındaki insan istihdamını azaltarak verimliliği arıtmayı hedefliyor. Bunun yanında birkaç yıldır IBM, bulut ve yazılım alanına odaklanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah