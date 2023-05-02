IBM düğmeye bastı! Binlerce çalışan yapay zeka ile değiştirilecek

Tam Boyutta Gör International Business Machines veya bilindik adıyla IBM, üretken yapay zekayı kendisine entegre etmeye hazırlanıyor. Son dönemlerde hızlanan ve artan yapay zekaların insan çalışanların işlerini alacağı söylemleri IBM ile artık kapsamlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Şirket binlerce çalışanını yapay zeka ile değiştirmeye hazırlanıyor.

Binlerce IBM çalışanı işlerini yapay zekaya kaptıracak

IBM İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna, şirketin önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile değiştirilebileceğini düşündüğü roller için işe alımları duraklatacağını söyledi. Krishna bir röportajda, insan kaynakları gibi arka ofis işlevlerinde işe alımların askıya alınacağını veya yavaşlatılacağını belirtti. Krishna, müşteriye dönük olmayan bu rollerin yaklaşık 26.000 çalışanı kapsadığını söyledi: "Beş yıllık bir süre içinde bunun %30'unun yerini yapay zeka ve otomasyonun aldığını rahatlıkla görebiliyorum."

Tam Boyutta Gör Bahsedilen yüzde 30’luk kesim yaklaşık 7.800 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor. Yapay zeka halihazırda müşteri hizmetlerini otomatikleştirirken doğrudan insana ulaşmayan alanlarda giderek daha çok söz sahibi oluyor. Ancak bazı uzmanlar yapay zekanın işgücü piyasasını bozma potansiyelleri konusunda endişeli. Öte yandan Krishna, işgücü kompozisyonu ve verimliliğin değerlendirilmesi gibi bazı İK işlevlerinin önümüzdeki on yıl içinde muhtemelen değiştirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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IBM şu anda yaklaşık 260.000 çalışanı istihdam ediyor ve yazılım geliştirme ve müşteriye dönük roller için işe alım yapmaya devam ediyor. Birkaç ay önce firma 5000 kadar çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu fakat ilk çeyrek yaklaşık 7000 kişi de işe alındı. Firma üretken yapay zeka ile otomasyona bağlanabilecek iş alanlarındaki insan istihdamını azaltarak verimliliği arıtmayı hedefliyor. Bunun yanında birkaç yıldır IBM, bulut ve yazılım alanına odaklanmış durumda.

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IBM düğmeye bastı! Binlerce çalışan yapay zeka ile değiştirilecek