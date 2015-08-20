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İddia: Apple iPad Pro'nun bir numaralı panel sağlayıcısı Sharp olacak

3 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPad Pro'nun bir numaralı panel sağlayıcısı Sharp olacak
 
Apple'ın dün Eylül ya da Ekim ayında seri üretime gireceğini öğrendiğimiz büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.
Digitimes sitesinde yer alan son habere göre Apple iPad Pro'nun bir numaralı panel sağlayıcısı Japonya merkezli Sharp olacak. Foxconn Group'un yan şirketi General Interface Solution ya da kısa adıyla GIS ise tabletin dokunmatik modülleri, laminasyon (Katmanlı birleştirme) işlemini ve LCM montaj sürecini üstlenecek. Sharp'ın sağladığı Open Cell LCD panellerin yeterli gelmediği durumlarda ise Samsung Display, dokunmatik modüllerdeyse TPK firması tedarik sürecinde Apple'a yardımcı olacak.
Sektörden gelen bilgilere göre 2015 yılı içerisinde 4 ile 5 milyon arasında dağıtımı hedeflenen Apple iPad Pro, genel olarak toplamak gerekirse Force Touch teknolojisine sahip stylus kalem, 12.9-inç 2732 x 2048 piksellik 264 ppi ekran, ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplama (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyeti arttırılacak hem de maliyetler düşürülebilecek), A9X işlemci, 256GB'a kadar dahili depolama seçeneği ve Touch ID parmak izi sensörüne sahip olacak

Merakla beklenen Apple iPad Pro'nun önümüzdeki ay yeni nesil iPhone'lar ile beraber resmiyete kavuşması bekleniyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20150819PD209.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Samsung'u yedek moda almış Apple.
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clopin 3 yıl
bu işin kalite standartı yokmudur aynı ürünün ekranı biri beyaz digeri sarı çıkıyor.
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sdelta 3 yıl
En son Sharp'ın ürettiği ipad mini 2 lerde ekranda iz kalıyordu.
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strahd_von_zarovich 3 yıl
MacOs ile gelsin yeter
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