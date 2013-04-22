İddia : Apple yeni bir CEO arıyor





Kurucusu Steve Jobs'ın tepe yöneticiliği döneminde en iyi günlerini yaşayan ve dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Apple, 2011 sonlarında Jobs'ın ölümünden sonra şirketin yönetimini operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Tim Cook'a devretmişti.





Tim Cook her ne kadar şirketin gelirlerini ve karını artırmaya devam etse de, Jobs kadar firmaya yenilik getirmediği için eleştiriliyordu. Hisse senetlerinin dip yapmasından sonra gündeme gelen iddialar Apple yönetim kurulunun da benzer bir düşünce içerisinde olduğunu gösteriyor.





Wall Street kaynaklarına göre Apple, Tim Cook'un yerine yeni bir tepe yöneticisi aramaya başladı. 6 ay gibi kısa bir sürede borsa düşüşü nedeniyle 290 milyar doların buhar olması firma yönetiminde ciddi bir rahatsızlık uyandırdı. Jobs sonrası devamlı pazar payı kaybedilmesi de bunun tuzu biberi oldu.





İsmi açıklanmayan bazı yatırımcıların Apple'a pazar payı kaybettiren Tim Cook'un görevden alınarak yerine mükemmel teknik altyapısı olan bir CEO ile yola devam edilmesi yönünde düşüncelerinin olduğu dile getiriliyor.





Özellikle Salı günü açıklanacak mali tablolardan sonra yönetim kurulunun nasıl bir tavır içinde olacağına dair de fikir yürütülebilecek. Bununla birlikte Apple'ı takip eden 37 Wall Street analiz uzmanı hisselerin düşmesine rağmen satış pozisyona gelmediğini düşünüyor. Bunlardan 25'i ise hisseleri halen güçlü alış pozisyonunda görüyor.





Apple'da yaşanacak bir tepe yöneticisi değişikliği şu anki durumda firmaya oldukça zarar verebilir. Jobs'ın miras olarak bıraktığı tasarımların ve fikirlerin firmayı 5-10 yıl daha idare edeceği hatta bundan sonraki iki iPhone modelinin de Jobs'ın fikri olduğu sık sık dile getiriliyor. Ortaya çıkan söylentilerin borsaya yönelik bir takım spekülasyonlar veya Cook'a gizli bir uyarı olması da muhtemel. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda Apple'da ne gibi gelişmelerin yaşanacağını merakla bekliyoruz.

http://www.forbes.com/sites/genemarcial/2013/04/21/is-apple-looking-for-a-replacement-for-ceo-cook/