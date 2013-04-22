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İddia : Apple yeni bir CEO arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple yeni bir CEO arıyor

Kurucusu Steve Jobs'ın tepe yöneticiliği döneminde en iyi günlerini yaşayan ve dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Apple, 2011 sonlarında Jobs'ın ölümünden sonra şirketin yönetimini operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Tim Cook'a devretmişti.

Tim Cook her ne kadar şirketin gelirlerini ve karını artırmaya devam etse de, Jobs kadar firmaya yenilik getirmediği için eleştiriliyordu. Hisse senetlerinin dip yapmasından sonra gündeme gelen iddialar Apple yönetim kurulunun da benzer bir düşünce içerisinde olduğunu gösteriyor.

Wall Street kaynaklarına göre Apple, Tim Cook'un yerine yeni bir tepe yöneticisi aramaya başladı. 6 ay gibi kısa bir sürede borsa düşüşü nedeniyle 290 milyar doların buhar olması firma yönetiminde ciddi bir rahatsızlık uyandırdı. Jobs sonrası devamlı pazar payı kaybedilmesi de bunun tuzu biberi oldu. 

İsmi açıklanmayan bazı yatırımcıların Apple'a pazar payı kaybettiren Tim Cook'un görevden alınarak yerine mükemmel teknik altyapısı olan bir CEO ile yola devam edilmesi yönünde düşüncelerinin olduğu dile getiriliyor. 

Özellikle Salı günü açıklanacak mali tablolardan sonra yönetim kurulunun nasıl bir tavır içinde olacağına dair de fikir yürütülebilecek. Bununla birlikte Apple'ı takip eden 37 Wall Street analiz uzmanı hisselerin düşmesine rağmen satış pozisyona gelmediğini düşünüyor. Bunlardan 25'i ise hisseleri halen güçlü alış pozisyonunda görüyor.

Apple'da yaşanacak bir tepe yöneticisi değişikliği şu anki durumda firmaya oldukça zarar verebilir. Jobs'ın miras olarak bıraktığı tasarımların ve fikirlerin firmayı 5-10 yıl daha idare edeceği hatta bundan sonraki iki iPhone modelinin de Jobs'ın fikri olduğu sık sık dile getiriliyor. Ortaya çıkan söylentilerin borsaya yönelik bir takım spekülasyonlar veya Cook'a gizli bir uyarı olması da muhtemel. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda Apple'da ne gibi gelişmelerin yaşanacağını merakla bekliyoruz.

http://www.forbes.com/sites/genemarcial/2013/04/21/is-apple-looking-for-a-replacement-for-ceo-cook/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Donanım haber'de firmalara yön gösteren bir sürü işsiz CEO var alsınlar birini
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*GameOver* 6 yıl
iphonedo'yu ceo yapsalar süper olurdu
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yatalak supermen 6 yıl
Sen ağzından çıkan lafı bir ölç bir tart ondan sonra konuş,benim hep genlerimde var aileden geliyor bizde ceoluk
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kain061 6 yıl
Ali Ağaoglu olsun..telefonlarin kralini piyasaya surerler ..
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Steve Jobs 6 yıl
Mike Markkula olmali
.
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by__metallica 6 yıl
Kim olsa aynı duruma düşerdi. Apple'ın o müthiş yükselişi sürdürmesi için şimdiye kadar Holografik ekranlı, düşünce gücüyle kullanılan bir telefon falan yapması gerekirdi. Apple'ın yaptıklarını çinde merdiven altında da yapıyorlar şimdilerde. Yani olanlar normal.
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exulsa 6 yıl
Nerden buldularsa telefon numaramı bulmuşlar aradılar konuştuk , yeni iphone da iletim raporu ve ses kaydı olmazsa olmazlarım dedim , anlaşamadık ;)
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Avienova 6 yıl
Android'in hisse sahipleri konuyu basmis
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whitewolf1907 6 yıl
steve jobs zamanında hele o ilk dokunmatik ekranlı telefon , göz kamaştıran uygulamalar ( ilk çıktığı zamanlar tabiki ) fenomen marka apple dan bir ürün alabilmek tek hayalimdi.öğrenciydim ve 2000 3000 tl param olsa göz kırpmadan verirdim bir teknoloji heveslisi olarak.Ama hiç aklıma gelmezdi ki bir iş sahibi olduktan sonra 2000 tl mi samsungun note 2 sine vereceğim..
steve jobs gibi bir teknoloji dâhisi aramak einstain gibi bir fizikçi aramaya benzer bence...apple ın işi çok zor.
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Erasmus78 6 yıl
Jonathan Ive ta kendisi olur. Bence ne baştan Tim Cook yerine Sir Jonathan Ive gelmeliydi o göreve.
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BeYaBaN. 6 yıl
CEO luk için başvuru tarihi ne zaman kaçırmayalım da =)
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cosmik 6 yıl
Ceo değişirse fandrozort lar çok sevinir.

Satışları, batması, çıkması hatta iflas etmesi bile bence o kadar önemli değil.
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danGerfuLL 6 yıl
6 ayda bir vergi vermemek için arabasını değiştiren Jobs, iPhone 4'te anten sorunu nedeniyle tutmasını bilmiyorsunuz demişti.

Jobs'un ölümünden hemen sonra Cook kendi fikirlerini hayata geçiremezdi. Zamanla hayata geçirmeye başladı En belirgin örneği iPhone 5'in 4 inç, iPad Mini'nin 7.9 inç olması; kısıtlı da olsa bluetooth ile dosya paylaşımı. Ne demişti Jobs, iPhone'da 3.5 inç, iPad'de 9.7 inç en ideal boyuttur.

Jobs'un ölümünden sonra Apple'a olan tavrım değişti açıkçası, Cook'un tavırları daha kullanıcıya dönük, iki defa özür mektubu yayınladı.(En basitinden Çin için yayınlamış olduğu özür mektubu)

İlk iPhone'da AppStore'a sıcak bakmayan Jobs stabiliteyi bozabileceğini öne sürmüştü. Şu an sonuç ortada market gelirlerinde Apple 1. sırada.

Cook kendi mailine gönderilen iletileri es geçmez, Jobs ise sallamazdı.

Kısacası Cook kullanıcı kitlesini adam yerine koyarken, Jobs iplemiyordu.

Jobs yaratmış olduğu bir hava ile(Apple kullanıyoruz biz farklıyız vs.) şirketi götürürken, Cook kullanıcıya dönük fikirler ile götürme fikrinde.

Not: Biraz dağınık bir msj oldu; ama sanırım anlaşılmışımdır.
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genc34 6 yıl
yılmaz vural tercihi yerinde olur ellaam
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QuantumVM 6 yıl
CEO dediğin Steve Ballmer gibi olmalı. Karizma desen karizma, yakışıklı mı yakışıklı, kodu mu oturtur ayrıca çok sempatik espri de yapabiliyor. Daha ne olsun?
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T0L6@ 6 yıl
Hem satışlar hemde gelirler artarken neden ceo değişsin ki? Gerçekçiliği olmayan bir haber.
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OverClocK1ng 6 yıl
Tahmin ettiğim gibi. Sallanma başladı..
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