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İddia : Ballmer zaten kovulacaktı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Ballmer zaten kovulacaktı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ardından dümene geçen ve 13 yıl boyunca firmayı yöneten Steve Ballmer'ın ani emeklilik kararı teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Daha önce 2018 yılına kadar firmanın başında kalmak istediğini sık sık dile getiren Ballmer'ın aslında görevi bırakmak zorunda kaldığı iddiası gündeme geldi.

13 yıllık dönemde aslında Ballmer'ın inişli çıkışlı bir çizgi izlediği söylenebilir. Windows XP işletim sisteminin büyük başarısı ile koltuğunu perçinleyen Ballmer, Vista ile belki de kariyerinin en büyük hayal kırıklığını yaşamıştı. Windows 7 ile durumu toparlayan Microsoft, geçen yıl Ekim ayına kadar mutlu bir tablo çizdi. 

Ofis yazılımları tarafında da önemli başarılara imza atan firma, baştan sona tüm tasarımlarını yenilediği Metro adlı yeni bir yaklaşıma geçiş yaptı. Ancak Windows 8 ve Windows RT işletim sistemlerinin lansmanı ile Ballmer'ın koltuğu da sallanmaya başladı.

Bir türlü toparlanamayan Windows 8 PC satışları yanında tablet pazarına hitap eden Windows RT işletim sistemi kendisini yeterince anlatamadı ve hüsrana uğradı. Ballmer Windows RT 8.1 ile iddialı bir çıkışın müjdesini verse de asıl sarsıntı Surface RT zararı ile geldi.

Microsoft raflardaki Surface RT modellerinin eritilmesi adına 900 milyon dolarlık bir zararı göze alarak indirime gitti ve sonrasında da yatırımcıların arka arkaya davaları gelmeye başladı.

Moor Insights & Strategy firmasının baş analiz uzmanı Patrick Moorhead, Surface RT felaketi sonrasında Ballmer'ın isminin çizildiğini iddia ediyor. Microsoft yönetim kurulu, çok iddialı açıklamalar yapmasına rağmen vaad ettiği başarıyı sunamayan Ballmer'ın görevden alınması niyetindeyken, bu hamlenin Ballmer'dan gelmesini istedi ve onun görevi bırakmak zorunda olduğunu hissetmesini sağladı.

Ballmer çalışanlarına gönderdiği mesajda da çok sevdiği firmasının menfaatleri gereği böyle bir karar aldığını belirterek aslında bu durumun işaretlerini vermişti.

Moorhead 12 aylık sürecin de aslında Ballmer tarafından değil, yeni bir CEO arayışına giren yönetim tarafından belirlendiğini iddia ediyor. 

Gartner'dan David Clearly de Ballmer'ın kararının Temmuz ayında Microsoft'un yeniden yapılanmasını gerektiren daha geniş bir stratejinin sonucu olduğunu belirtiyor. Ballmer emeklilik için bir süredir fırsat kolluyordu. Firmanın yeni CEO'su ise bu stratejiyi baştan sona uygulayacak bir yönetici olacak. 

Microsoft'un Ballmer sonrası nasıl bir çizgiye yerleşeceği merak konusu. Ancak bu ani ayrılık kararının sık sık tartışmalara konu olacağı anlaşılıyor.

http://wmpoweruser.com/rumour-steve-ballmer-pushed-out-by-microsoft-board-due-to-900-million-surface-rt-disaster/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
windows 7'ye rağmen başarısız 20 yıllık bi işletim sistemi ve windows8'e kadar uygulama mağazası yoktu microsoft zamanında kafayı calıştırsa elinde bu kadar büyük ekosistem varken herkesin elinde evinde windows işletim sistemli bilgisayarlar varken bir uygulama magazası acsa ve itunnes gibi film müzik hizmeti sunsaydı şuan kat ve kat daha büyüktü
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Erkansins 5 yıl
bunu analiz etmeye gerek yok. ciddi bir yeniden yapılanmaya gidiyor microsoft.
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jay jay justified 5 yıl
Surface RT olsun, Surface Pro olsun; fiyaskodan öteye gitmedi. İnanılmaz aletlermiş gibi piyasa sürülen, fakat her yerde benzerleri bulunan aletler. ARM cephesinde Windows'un kısıtlamaları da cabası.
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acbold 5 yıl
Söylendiği gibi oyunlar oynanma ihtimali çok yüksek.Çünkü windows 8 satışlarında sıkıntı olduğu son zamanlarda yayılmaya başladı, ilk zamanlarda çok iyi gidiyordu. Şuan ki pazar payı aşırı iyi derecede. Tablet ve akıllı cihazlar alanındaki başarısızlığın bir nedeni olarak görülebilir balmer gönderme çabaları.
Örneğin ülkemizde,tüm elektronik marketlere bakın, free dos ürün bulmak neredeyse imkansız. Hepsi windows 8 ürün. Casper gibi malesef yüksek satışları olan bir şirketinde windows 8 olmayan bilgisayarı yok.
*Ekstra olarak windows 8 zaten ucuz olarak tanıtıldı. upgrate kampanyalarını hatırlayın... 29 TL windows 8 edinilebiliyordu.
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demo22 5 yıl
microsoft dedilermi tüylerim diken oluyor para öğütücü gibi daha önce bu adam için verdiğim tepki yerindeymiş emin oldum şimdi.
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SysEdit 5 yıl
Bu mükerrer konu ne oluyor ? Aynı konudan daha önce açılmıştı zaten...
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