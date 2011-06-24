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İddia: Facebook'un üye sayısı 750 milyona ulaştı

7 yıl
10,9b
1
30
Web Siteleri
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ve en popüler sosyal ağ, paylaşım sitelerinden Facebook'un aktif üye sayısı firmaya yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre 750 milyona ulaşmış durumda.
Facebook yetkilileri en son 500 milyon üye barajı aşıldığında resmi bir duyuru gerçekleştirmişti. 2011 yılının ocak ayına gelindiğinde ise Goldman Sachs, üye sayısının 600 milyona ulaştığı yarı-resmi bilgisini internette paylaşmıştı. 6 Haziran tarihinde sizlerle paylaştığımız haberde ise Socialbakers sitesine göre Facebook, 700 milyonuncu üye için geri sayıma başlamıştı. Socialbakers şu anda dünya çapındaki üye sayısını yaklaşık 704.176.240 olarak gösteriyor. Bu durum da akıllarda pek çok soru işareti bırakmıyor değil. Zira bir aydan daha kısa bir süre içinde üye sayısı 50 milyondan fazla artış sergileyebilir mi? Facebook neden resmi duyuru yapmıyor, 1 milyarıncı üye için mi resmi duyuru yapılması planlanıyor?

Sadece Socialbakers sitesini baz aldığımızda en fazla üyeye sahip ilk beş ülke arasında 150.495.540 üyeyle ABD, 38.517.640 üyeyle Endonezya, 29.773.240 üyeyle İngiltere, 29.283.520 üyeyle Türkiye ve 28.580.640 üyeyle Hindistan var. İstatistiklere göre son 2 haftada Türkiye'nin üye sayısı 242.320 (%0.83) artmış. Elbette açılan üyeliklerin kaçının gerçeği yansıttığı ayrı bir merak konusu.

http://techcrunch.com/2011/06/23/facebook-750-million-users/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+(TechCrunch) Yorum Yaz
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Ambarad 7 yıl en beğenilen
Millet kedisine köpeğine bile hesap açıyor. Yarısı kedi ve köpeklerdir üyelerin.
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Paintbox 7 yıl
Veritabanındaki üyelik sayısının yarısı kadar gerçek üye vardır muhtemelen.


Sadece ben tek başıma oyun için 85 adet feyk almıştım.
Veritabanındaki üyelik sayısının yarısı kadar gerçek üye vardır muhtemelen.Sadece ben tek başıma oyun için 85 adet feyk ...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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Miasmus 7 yıl
Nüfusa göre oranlıyacak olursak:
ABD: %48
Endonezya: %16
"Birleşik Krallık" (İngiltere ile Birleşik Krallık aynı şey değildir DH): %47
Türkiye: %40
Hindistan: %2
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Death Note 7 yıl Miasmus
Miasmus

Nüfusa göre oranlıyacak olursak:



ABD: %48

Endonezya: %16

"Birleşik Krallık" (İngiltere ile Birleşik Krallık aynı şey değildir DH): %47

Türkiye: %40

Hindistan: %2



Türkiyede ki %40 ın %93ü fake
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DH Misafiri 7 yıl
Birde aktif üyelik demiyolar mı bitiyorum. %90'ı zaten sırf oyunlar için açılan saçma sapan profillerden oluşuyor.Yalnızca Texas Holdem Poker için açılmış milyonlarca gereksiz hesap var!
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faho 7 yıl
Michael Jackson'ın; faal müzikal kariyerinde sattığı toplam albüm sayısına ulaşmış.
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séquestre 7 yıl
Facebook bu , inanılır ..
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Capt. Awesome 7 yıl
%80'ı sallama,yalan üyelik.

Herkesin derdi Facebook olmuş,yeni biri ile tanıştığın zaman direk ''Face'nin var mı ?'' diye bir soru ile karşılaşıyorsun.
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Pazzo 07 7 yıl

Bursaspor™

%80'ı sallama,yalan üyelik.

Herkesin derdi Facebook olmuş,yeni biri ile tanıştığın zaman direk ''Face'nin var mı ?'' diye bir soru ile karşılaşıyorsun.


Zamanın da bir kız ile tanıştım,facebook yoktu benim o zamanlar.Dedi ''face'in var mı ? '' diye.Yok dedim,sanki çırılçıplak bir şekilde karşısına çıkmışım gibi şaşırdı.
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YGA 7 yıl
Dogmamis cocugunun adina hesap acan insanlar var,normaldir!
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northernlights 7 yıl
Yarısı fake zaten.
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patrain 7 yıl
sıktı artık !
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Kulak Misafiri 7 yıl
Facebook ve Twitter'ın acayip propagandası yapılıyor anlamıyorum. Facebook'un ilk duyulmaya başladığı yılları hatırlıyorum gazetede, haberlerde, radyoda her yerde bahsedip duruyorlardı. Sonra hedefe ulaşılınca Twitter'a geçildi. Anlamıyorum neden bu ikisi büyütülüyor bu kadar.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
10 kere durduk yere
hesabım kapatıldığı için
gerçek sayının 10 kez büyütülmesi
facebook için normal dir.
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-Superior 7 yıl
Tek hesabım var yakında oda olmayacak :)
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HCalifornia 7 yıl
bende üyeymişim sayfaya hemen geri çektim üyeliğimi. yabancı sitelerdeki oranların kat ve kat altında oran veriyor
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Rainbow6 7 yıl
Herkesde 3-4 hesap var gecen bi arkadas istek gonderip duruyo bi baktim adamin 3. hesabi ne is diyorum iste oyle falan diyo ...anlamiyorum neden yapiyo millet bunu genelde evli tipler falan yapiyo bunu ama neyse :)
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uzil 7 yıl
çok merak ediyorum facebook un sonu ne zaman hangi alternatif ile gelicek acaba
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