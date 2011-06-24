İddia: Facebook'un üye sayısı 750 milyona ulaştı

Dünyanın en büyük ve en popüler sosyal ağ, paylaşım sitelerinden Facebook'un aktif üye sayısı firmaya yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre 750 milyona ulaşmış durumda.



Facebook yetkilileri en son 500 milyon üye barajı aşıldığında resmi bir duyuru gerçekleştirmişti. 2011 yılının ocak ayına gelindiğinde ise Goldman Sachs, üye sayısının 600 milyona ulaştığı yarı-resmi bilgisini internette paylaşmıştı. 6 Haziran tarihinde sizlerle paylaştığımız haberde ise Socialbakers sitesine göre Facebook, 700 milyonuncu üye için geri sayıma başlamıştı. Socialbakers şu anda dünya çapındaki üye sayısını yaklaşık 704.176.240 olarak gösteriyor. Bu durum da akıllarda pek çok soru işareti bırakmıyor değil. Zira bir aydan daha kısa bir süre içinde üye sayısı 50 milyondan fazla artış sergileyebilir mi? Facebook neden resmi duyuru yapmıyor, 1 milyarıncı üye için mi resmi duyuru yapılması planlanıyor?





Sadece Socialbakers sitesini baz aldığımızda en fazla üyeye sahip ilk beş ülke arasında 150.495.540 üyeyle ABD, 38.517.640 üyeyle Endonezya, 29.773.240 üyeyle İngiltere, 29.283.520 üyeyle Türkiye ve 28.580.640 üyeyle Hindistan var. İstatistiklere göre son 2 haftada Türkiye'nin üye sayısı 242.320 (%0.83) artmış. Elbette açılan üyeliklerin kaçının gerçeği yansıttığı ayrı bir merak konusu.



http://techcrunch.com/2011/06/23/facebook-750-million-users/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+(TechCrunch)