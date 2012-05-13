İddia : Google, Meebo firmasını satın almaya çok yakın

Son dönemlerde yoğunlaşan şirket satın alma trendine Google da eklendi. Google+ ile sosyal ağ pazarında önemli bir mücadele veren Google, duruma yakın kaynaklara göre Meebo firmasını almaya çok yakın.





Görüşmelerin devam ettiği satın alma işleminde Google, firma için 100 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Taraflar konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.





Meebo 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde biraraya gelen Seth Sternberg, Sandy Jen ve Elaine Wherry tarafından kurulmuştu. İlk dönemlerde web tabanlı bir internet mesajlaşma istemcisi olarak yayın yapan Weebo, sonrasında tarayıcı üzerine yerleşerek yayıncıların siteleri ile ilgili reklam yayınlamasını ve sosyal ağlarda içerik paylaşmasını sağlayan Meebo Bar olarak hayatına devam etmişti. Şimdi ise Weebo kullanıcıların ilgi duydukları kategorilerde önemli bilgileri anlık olarak okuyabildikleri bir platform konumunda. Firma toplamda 85 milyon dolarlık bir yatırım da almıştı.





Google'ın satın alma gerçekleşirse Meebo ile ne gibi planları olduğu bilinmiyor. Ancak Google+ sosyal ağında kullanılacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.