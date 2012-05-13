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İddia : Google, Meebo firmasını satın almaya çok yakın

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde yoğunlaşan şirket satın alma trendine Google da eklendi. Google+ ile sosyal ağ pazarında önemli bir mücadele veren Google, duruma yakın kaynaklara göre Meebo firmasını almaya çok yakın.

Görüşmelerin devam ettiği satın alma işleminde Google, firma için 100 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Taraflar konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Meebo 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde biraraya gelen Seth Sternberg, Sandy Jen ve Elaine Wherry tarafından kurulmuştu. İlk dönemlerde web tabanlı bir internet mesajlaşma istemcisi olarak yayın yapan Weebo, sonrasında tarayıcı üzerine yerleşerek yayıncıların siteleri ile ilgili reklam yayınlamasını ve sosyal ağlarda içerik paylaşmasını sağlayan Meebo Bar olarak hayatına devam etmişti. Şimdi ise Weebo kullanıcıların ilgi duydukları kategorilerde önemli bilgileri anlık olarak okuyabildikleri bir platform konumunda. Firma toplamda 85 milyon dolarlık bir yatırım da almıştı. 

Google'ın satın alma gerçekleşirse Meebo ile ne gibi planları olduğu bilinmiyor. Ancak Google+ sosyal ağında kullanılacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

http://allthingsd.com/20120511/sources-google-is-close-to-buying-meebo/?mod=ATD_iphone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 7 yıl
meebo internnet sayfalarını check-in yapmanızı,paylaşmanızı sağlayan bir site,bir de web sitelerin içerisine entegre edilmiş chatbar ile hizmet verebiliyor,yani web tarayıcınıza ya da internet sitenize bir bar entegre ederek,facebook,msn ya da gtalk arkadaşlarınızla chat yapabiliyorsunuz,etkin bir firmaydı ucuza gitmez diye düşünüyorum halihazırda dünyanın en büyük forumu olan gaia online meebo chatbar'ını kullanıyor ve bunun gibi çok örnek var.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben Meego diye algılayıp ona göre yorum yapmıştım. Kusura bakmayın...
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Mialonde 7 yıl
İlk defa duyuyorum da adını, meebo mu yoksa weebo mu anlamadım. İkisini de kullanmışlar haber metni içerisinde.
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impsych1956 7 yıl
Ne olur al şunu Google..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Keen Eddie 7 yıl
Google+'ın artık ekstra bir şeyler yapması lazım ama o ekstra bir şey bu mu sanmıyorum.
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OverClocK1ng 7 yıl
Alsın ya. Ben zaten aylar önce söylemiştim. Ne olur al şunu Google..
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