İddia : HP Brave akıllı telefonu Snapdragon 800 çözümü ile gelebilir





HP'nin akıllı telefon pazarı ile ilgili oyunun dışında kalmayacakları açıklamasının ardından, firmanın Android akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızmıştı. Bu kez AnTuTu benchmark skorlarında bazı bilgiler ortaya çıktı.





Phonearena tarafından elde edilen ancak daha sonra apar topar kaldırılan skorlara göre HP, Brave adlı Android 4.2 işletim sistemini temel alan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Önceki görüşlerin aksine HP Brave modeli en üst düzeyden akıllı telefon rekabetine katılacak.





Skorlarda HP Brave modelinin 2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümü kullandığı görülürken, Adreno 330 grafik birimi de yanında yer alıyor. 4.5 inçlik ekranda 1600x900 piksel çözünürlük kullanılırken, bu rakam amiral gemi modellerinden geride kalsa da 408ppi piksel yoğunluğu ile onları yakalamayı başarıyor.





Diğer özellikler ise 2GB RAM, 14.5MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde sıralanıyor.





HP'nin test ettiği anlaşılan yeni akıllı telefonunun pazara sürülüp sürülmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bir süre önce mobil pazarda webOS faciası yaşayan HP'nin adımlarını dikkatli atacağından şüphe yok. İddialı donanıma sahip bir akıllı telefon modeli ile HP pazarda tüketici ilgisini çekebilir. Ancak firma şimdilik bu bilginin sahte olduğu konusunda ısrarcı.

http://gigaom.com/2013/07/16/hp-brave-smartphone-comeback-could-be-a-high-end-4-5-inch-android-phone/