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İddia : HP Brave akıllı telefonu Snapdragon 800 çözümü ile gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HP Brave akıllı telefonu Snapdragon 800 çözümü ile gelebilir

HP'nin akıllı telefon pazarı ile ilgili oyunun dışında kalmayacakları açıklamasının ardından, firmanın Android akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızmıştı. Bu kez AnTuTu benchmark skorlarında bazı bilgiler ortaya çıktı.

Phonearena tarafından elde edilen ancak daha sonra apar topar kaldırılan skorlara göre HP, Brave adlı Android 4.2 işletim sistemini temel alan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Önceki görüşlerin aksine HP Brave modeli en üst düzeyden akıllı telefon rekabetine katılacak.

Skorlarda HP Brave modelinin 2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümü kullandığı görülürken, Adreno 330 grafik birimi de yanında yer alıyor. 4.5 inçlik ekranda 1600x900 piksel çözünürlük kullanılırken, bu rakam amiral gemi modellerinden geride kalsa da 408ppi piksel yoğunluğu ile onları yakalamayı başarıyor.

Diğer özellikler ise 2GB RAM, 14.5MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde sıralanıyor. 

HP'nin test ettiği anlaşılan yeni akıllı telefonunun pazara sürülüp sürülmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bir süre önce mobil pazarda webOS faciası yaşayan HP'nin adımlarını dikkatli atacağından şüphe yok. İddialı donanıma sahip bir akıllı telefon modeli ile HP pazarda tüketici ilgisini çekebilir. Ancak firma şimdilik bu bilginin sahte olduğu konusunda ısrarcı.

http://gigaom.com/2013/07/16/hp-brave-smartphone-comeback-could-be-a-high-end-4-5-inch-android-phone/ Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
Bende kendi kendime soruyordum bunu, niye HD'den FHD'ye bir anda geçildi? 1600*900p çözünürlüklü telefonlar neden boy göstermedi diye.
Adreno 330 FHD ekranlar için geliştirildi denilirken 1600*900p bir ekranda çok daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Ki bana göre HD ekran bile yeterli ama en azından HD ekranlı telefonlardan sıyrılıp üst seviye telefonlara göz kırpmak istemiş olabilir HP.
4,5" 1600*900p ekran, 2Ghz'lik Snapdragon 800 (Adreno 330) ve 2 ram'le 5" kategorisinde yer almasa bile üst seviye denebilecek bir cihaz ve FHD cihazlardan kağıt üzerinde daha performanslı olacaktır.
Yine diyorum ki 5" için bile HD ekran yeterlidir bence..
Belki bu dedikodu koca bir hayal kırıklığının dedikodusudur, HP dedikoduları yalanlayıp gerçekleri söylemiştir..
Bende kendi kendime soruyordum bunu, niye HD'den FHD'ye bir anda geçildi? 1600*900p çözünürlüklü telefonlar neden boy göstermedi diye.Adreno 330 FHD ekran...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
android tarafında ortaya farklı bişey koyan marka yok hepsi birbirine benziyorbi arayüz farklı bide kamera o kadar artık sıkmaya başladı
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M0nkey D. Luffy 6 yıl
Adamlar sanki haftalık dergi çıkarıyorlar.
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mcom 6 yıl
iphone'a çok benziyor yeni bir patent davası patlak verebilir belki.
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crossfitter 6 yıl
Roark
LilTunechi Sonunda FullHD denen sacmaliga dur demiş biri.
Neden saçmalık olsun ki? Ben cihazımı 1080p televizyona bağlayıp konsolla aynı kalitede real racing vs oynuyorum. Teknolojiyi kullanmazsanız tabi gereksiz görürsünüz.

qhd ekranlı telefonunu da televizyona bağlayıp fhd oyun oynayabilirsin. buradaki temel mesele telefon olarak kullanıldığında göz ile göremediğin pikseller yüzünden performans ve batarya kayıpları yaşaman.
4.5" ekranda fhd-hd farkını göz ile göremezsin ama aynı donanım kullanan fhd telefon ile hd telefon arasında parformans olarak dağlar kadar fark olur.
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Roark 6 yıl
LilTunechi
Sonunda FullHD denen sacmaliga dur demiş biri.

Neden saçmalık olsun ki? Ben cihazımı 1080p televizyona bağlayıp konsolla aynı kalitede real racing vs oynuyorum. Teknolojiyi kullanmazsanız tabi gereksiz görürsünüz.
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Deist_25 6 yıl
Appleye benziyor çok.
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Led Zeppelin 6 yıl
Eğer diğer firmalarda bu çözünürlüğü benimsemez ise bu ara çözünürlük uygulamalarda sıkıntı çıkarabilir diye düşünüyorum...
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armanatilgan 6 yıl
Bu sene FHD yerine bu çözünürlük kullanılsaydı, oyun performansı olarak s600 ile s800 arasında bariz farklar olmayacaktı, iki işlemcide 30fps üzerinde bir oyun deneyimi sunacaktı.
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LilTunechi 6 yıl
Sonunda FullHD denen sacmaliga dur demiş biri.
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onur01651 6 yıl
o ışık parmak izi okuyucu olmasın ?
Buraya yazarım ve beklerim....
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JohnMullins 6 yıl onur01651
onur01651

o ışık parmak izi okuyucu olmasın ?
Buraya yazarım ve beklerim....

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