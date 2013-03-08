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İddia: HTC, Facebook odaklı Myst modeli üzerinde çalışıyor

6 yıl
1,3b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2011 yılında ChaCha ve Salsa gibi modellerle başlayan HTC - Facebook işbirliği, yeniden mobil dünyanın gündemine geldi. İnternet ortamında dolaşan son söylentiler, Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisinin Facebook odaklı Myst modeli üzerinde çalıştığı yönünde.

Unwiredview sitesinin güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgiler ışığında Myst'e, Qualcomm'un MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu hayat verecek. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) bu platform, Adreno 225 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor. 1 GB RAM'e ve 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak akıllı telefonda microSD kart girişi yok.
4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek akıllı telefon, hücresel ağlar üzerinden hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE / HSPA alt yapılarını destekleyecek. Ön yüzünde 1.6 MP çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak akıllı telefonun kullanacağı mobil işletim sistemi ise Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' olacak. Myst'in üzerinde Facebook için kısayol tuşu bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere ChaCha ve Salsa modellerinde bu tuş mevcut durumda.
HTC tarafında yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.
İddia: HTC, Facebook odaklı Myst modeli üzerinde çalışıyor
(Soldan sağa: HTC ChaCha ve HTC Salsa)

http://www.unwiredview.com/2013/03/08/upcoming-facebook-phone-htc-myst-full-specs-confirmed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
ChaCha güzel duruyor.
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janparey 6 yıl
Eger iddia doğruysa vay htc'nin haline! O kadar akıllı telefon üretiyorlar ama hala akıllanamamışlar
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12 Angry Men 6 yıl
Fenomenon
12 Angry Men Sırf facebook için, bu tip telefon alan tipler var demek. Ne facebookmuş hiç üye olmadım eksikliğinide hissetmedim.
hic kullanmadiysan eksikligini hissedemezsinki :) mesela akilli telefonlar. 10 yil once eksikligini hissediyomuydun ? hayir, cunku ozamanlar yoktu peki simdi olmasa hissedermisin ? tabiki hissedersin :)

Hocam denemek için çevremdekilerin hesabından baktım , ama gereksiz geldi bana göre değil zaman kaybı gıbı gelıyor belkıde bagımlılık yaptıgı ıcın bu kadar kişi face kullanıyor.
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rorschach_ 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Fenomenon

12 Angry Men Sırf facebook için, bu tip telefon alan tipler var demek. Ne facebookmuş hiç üye olmadım eksikliğinide hissetmedim.
hic kullanmadiysan eksikligini hissedemezsinki :) mesela akilli telefonlar. 10 yil once eksikligini hissediyomuydun ? hayir, cunku ozamanlar yoktu peki simdi olmasa hissedermisin ? tabiki hissedersin :)


Hocam denemek için çevremdekilerin hesabından baktım , ama gereksiz geldi bana göre değil zaman kaybı gıbı gelıyor belkıde bagımlılık yaptıgı ıcın bu kadar kişi face kullanıyor.

zaman kaybı evet başka birşey değil. ben 2 yıl kullandım. ne twitter ne facebook kullanıyorum. bi eksikliğide yok hayatımda.
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Krone 6 yıl
ChaCha klavyesi ile paçayı zor yırttı. Bundan sonrakiler Tutmaz...
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Kaybettiler, basarisiz oldu; ucuzladikca ucuzladi, o yuzden herkesin elinde goruyorsunuz.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Chacha kullandim son derece guzel bir telefondu ve size iddaali gelebilir ama piyasada ki en rahat tus takimina sahip bir cihazdi. Bircok blackberryde kullandim ama chacha da ki rahatlik hicbirisinde yoktu.

Yalniz ekran cok kucuk ve asil buyuk problemi hafiza sorunu telefondan sogutmaya yetti.
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12 Angry Men 6 yıl
Sırf facebook için, bu tip telefon alan tipler var demek. Ne facebook'muş hiç üye olmadım eksikliğinide hissetmedim.
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Fenomenon 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Sırf facebook için, bu tip telefon alan tipler var demek. Ne facebook'muş hiç üye olmadım eksikliğinide hissetmedim.

hic kullanmadiysan eksikligini hissedemezsinki :)
mesela akilli telefonlar. 10 yil once eksikligini hissediyomuydun ? hayir, cunku ozamanlar yoktu
peki simdi olmasa hissedermisin ? tabiki hissedersin :)
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pogomania 6 yıl
Cacha çoğu kişide gördüğüm bir telefon ve bence başarılı bir çalışma
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