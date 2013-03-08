İddia: HTC, Facebook odaklı Myst modeli üzerinde çalışıyor

2011 yılında ChaCha ve Salsa gibi modellerle başlayan HTC - Facebook işbirliği, yeniden mobil dünyanın gündemine geldi. İnternet ortamında dolaşan son söylentiler, Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisinin Facebook odaklı Myst modeli üzerinde çalıştığı yönünde.







Unwiredview sitesinin güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgiler ışığında Myst'e, Qualcomm'un MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu hayat verecek. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) bu platform, Adreno 225 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor. 1 GB RAM'e ve 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak akıllı telefonda microSD kart girişi yok.

4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek akıllı telefon, hücresel ağlar üzerinden hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE / HSPA alt yapılarını destekleyecek. Ön yüzünde 1.6 MP çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak akıllı telefonun kullanacağı mobil işletim sistemi ise Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' olacak. Myst'in üzerinde Facebook için kısayol tuşu bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere ChaCha ve Salsa modellerinde bu tuş mevcut durumda.

HTC tarafında yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.



(Soldan sağa: HTC ChaCha ve HTC Salsa)



http://www.unwiredview.com/2013/03/08/upcoming-facebook-phone-htc-myst-full-specs-confirmed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29