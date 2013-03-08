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İddia : HTC One bileşen sıkıntısı nedeniyle sınırlı stokla piyasaya çıkacak

6 yıl
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59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC One bileşen sıkıntısı nedeniyle sınırlı stokla piyasaya çıkacak

Mobil dünyaya çok iddialı giriş yapmak isteyen amiral gemi modelleri zaman zaman bileşen tedariğinde sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü ilk kez sunulan bazı teknolojilerin üretiminde problem yaşanabiliyor. 

Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre HTC'nin yeni amiral gemi modeli One bazı üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya. Modelin en iddialı olduğu kamera modülü ve ses bobin motoru bileşenlerinin yetişmemesi nedeniyle önümüzdeki aylarda sadece 800 000-1 200 000 civarında satış yapılabilecek. 

Firmanın iddialı olmak istediği ABD pazarında 15 Mart tarihinde HTC One modeli satışa çıkacaktı. Ancak sıkıntı nedeniyle tarihin Mayıs'a ertelendiği belirtiliyor. Bu da firmanın satışlarına büyük bir darbe vurabilir. 

MWC 2013'te en iyi telefon seçilen modelin bu ay ülkemize de gelmesi bekleniyordu. Ancak bu durumda biz de Mayıs ayını beklemek zorunda kalabiliriz. Rakiplerin daha erken bir dönemde pazara çıkacağı düşünüldüğünde HTC büyük bir kayba uğrayabilir.

Geçen yıllarda HTC One S ve Asus PadFone modelleri de üretim sıkıntıları nedeniyle büyük hüsrana uğramıştı. HTC One modelinin de aynı sonu yaşama ihtimali gerçekten tüketici de hayal kırıklığına sebep olabilir.

http://www.intomobile.com/2013/03/08/rumor-htc-one-delayed-due-component-shortage/?mstac=0 Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
12 Angry Men
Samsung plastik kasa kullanıyor diye kesinlikle övmüyorum, Ama samsung yetkilisi üretim sıkıntısından bahsederek plastik malzeme kullanacaklarını dile getirmişti.Benim fikrimce plastik kasa telefona kaliteli kılıf takarsak sorun ortadan kalkar, zaten böyle kaliteli malzeme kullanan telefonları kılıfsız kullanmak düşünülemez.

2000liralık telefon al, o telefonu inceltmek için yemeden içmeden calıssınlar sonra git 10 liralık 5cmlık kılıf tak ahahahha ferrariye lpg takmaktan farkı yok
12 Angry MenSamsung plastik kasa kullanıyor diye kesinlikle övmüyorum, Ama samsung yetkilisi üretim sıkıntısından bahsederek plastik malzeme ku...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 6 yıl
techgriff.com/...
Haber aslında daha önce de iddia olarak şubat ayının başlarında çeşitli web sitelerinde çıkmıştı ve 3.000.000 adetlik satış hedefinin 500.000'e çekildiği belirtiliyordu.
Yukarıdaki haberde ise 800.000 ile 1.200.000 adet civarı diyor. Demekki geçen 1 ay içinde üretimdeki sorunlar giderilmiş ve yukarı doğru bir ivme kazanılmış. Önümüzdeki günlerde bu iyileştirmeler devam ederse piyasadaki tedarik sıkıntısı daha kolay atlatılabilir.
Samsung Galaxy Note'u 1 yıldan fazla zamandır kullanıyorum. S4'te bahsedilen plastik kasa, gözle takip vb özelliklerle sentetik benchmark programlarında 2000-3000 fazladan puan alıp yazılımsal olarak bunun hiçbir avantajını yaşayamamaktansa sonraki cihaz seçimimi HTC One'dan yana kullanmayı düşünüyorum. Gecikse de bekleyeceğim. Tabiki renkler ve zevkler tartışılmaz sınıflandırılır. HTC One'ı beklemeyip S4'ü tercih edenler de olacaktır.
techgriff.com/...Haber aslında daha önce de iddia olarak şubat ayının başlarında çeşitli web sitelerinde çıkmıştı ve 3.000.000 adetlik satış hedef...
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DH Misafiri 6 yıl
DarknessplaneT
Bence bu pazarlama stratejisi. Tüketicide sınırlı stok endişesi yaratıp, ilk piyasaya sürüldüğünde yüksek fiyattan hızlı bir şekilde satış sağlayıp, pastanın büyük payını almak için yapılan pazarlama stratejsi. Sizce mantıklı geliyormu, bu kadar altyapıya, ARGE ye, teknolojiye, finansa sahip firmaların özellikle telefon üretiminde malzeme sıkıntısı çekmesi.

Süper bir fikir .. olması büyük olmamasıda büyük .. bende zaten bu haberleri duydukca çıktığı ilk hafta alacam dedim senin dediğin olabilir
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DH Misafiri 6 yıl
Bu tip Telefonları kullananlarin cogu için onemli olan telefonun performansı bende bi aralar HTC meraklisiydim. Kasa ilk basta eline ii geliyor. Bi zaman sonra onu unutup performansa bakiyorsun. 4 htc modeli elime gecti simdiye kadar ama samsungtaki performansı hiç biri vermiyor. O yuzden dunya da bu kadar satiyor. Plastik kasaymis. Pc hızında nette gezindikten sonra en zorlu oyunlari bile kasmadan oynadiktan sonra kim napsin kasayi. Artik bu vaatlerle kimseyi kandiramaz htc! Yok boom sound yok zoe gorun bakin gun sonra bir suru yazilim sorunu cikaracak donmalar kasmalar olacak şarjı gitmeyecek. Ondan sonra gozun ne kasa gorur nede diger ozellikleri. Samsung bu yolda cok ii ilerliyor. Sonuna kadar da bole devam edecegine inaniyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=]Slm,ben HTC DESIRE HD kullaniyorum iki yilldir ve cok memnunum yeni modellerinide kullanmayadevam edecegim sizlerede tavsiye ediyorum:)
12 Angry Men
Rajeesh
12 Angry Men Samsung plastik kasa kullanıyor diye kesinlikle övmüyorum, Ama samsung yetkilisi üretim sıkıntısından bahsederek plastik malzeme kullanacaklarını dile getirmişti.Benim fikrimce plastik kasa telefona kaliteli kılıf takarsak sorun ortadan kalkar, zaten böyle kaliteli malzeme kullanan telefonları kılıfsız kullanmak düşünülemez.
2000liralık telefon al, o telefonu inceltmek için yemeden içmeden calıssınlar sonra git 10 liralık 5cmlık kılıf tak ahahahha ferrariye lpg takmaktan farkı yok
Ferrariye karbon fiber kaplama yapan yokmu? Arabamı part ettiğim otopark taki bentleyde siyah mat folyo kaplatmış aracın her tarafını. Alttaki orjinal boyası bozulmasın diye. 2000 tl verip onu korumamak aptallıktır. Hele böyle metal kasalar birkaç kere masaya koy bak bakalım altı nasıl tahriş oluyor. Birkaç ay sonra hepten çizik çizik olur. Hem 5 cm lik kılıf mı var piyasada? biraz lisedeki derslerine çalış sanırım ölçüden anlmıyorsun. ucuz kılıftan bahsetmişsin. Mesajı alıntı yaparken okusaydın bari. kaliteli kılıftan bahsetmişim. 10 tl lik kılıf nereden çıktı ? O kadar para verip 10 tl lik kılıf adamın aklından şüpe duyarım. iphone 5 kendi kutusunda bile çizilmişti yüzlerce böyle şikayet gelmişti takip ettiysen. Forumunda sana katılıp + vermeside beni ayrıca şaşırttı.

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ÇantayaBakBe 6 yıl
ya arkadaşlar ben sizi hiç anlamıyorum lg optimus g pro bunların hepsinden daha iyi donanım açısından peki neden kimse g pro hakkında konuşmuyor neden kimse ben g pro yu alacağım demiyor? kaçırdığım bir şey mi var? lütfen cevap verin.
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tupacamaru 6 yıl ÇantayaBakBe
ÇantayaBakBe
ya arkadaşlar ben sizi hiç anlamıyorum lg optimus g pro bunların hepsinden daha iyi donanım açısından peki neden kimse g pro hakkında konuşmuyor neden kimse ben g pro yu alacağım demiyor? kaçırdığım bir şey mi var? lütfen cevap verin.

Hocam gir bakalım lg forumlarına içilen yeminleri gözlerinle gör optimus 3d ye söz verildiği halde gelmeyen ics 3d max dehset donanımına ragmen hala 2.3 kullanıyor olması ilklerin yaratıcısı olan lg (ilk çift çekirdekli tel ilk 3dli tel) güncelleme konusunda hiç tınlamıyor
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danGerfuLL 6 yıl
Gec olsun da donanimi degistirmesin dort gozle S4 One S bekledim S3 olani geldi hevesim kursagimda kaldi. Bu sefer donanimina dokunmasin aletin de varsin 2 ay gec gelsin. Zaten gelir gelmez de alacak degilim.
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fear-tr 6 yıl
weneorn
Ben bu kadar ofsayta düşme meraklısı bir marka daha görmedim...

bence gündem de kalmaya çalışıyorlar. ufak sıkıntılar olabilr ama gerçekten doğruysa Burak yılmaz bile eskiden bu kadar çok ofsayta düşmemişti. PES ARTIK
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weneorn 6 yıl
Ben bu kadar ofsayta düşme meraklısı bir marka daha görmedim...
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darkaura 6 yıl
samsungun gercek gucu bir akilli telefonun tum parcalarinin uretimini ve argesini yapabilen sayili firmalardan biri olmasinda. bu sayede donanimda kolayca farklilasabiliyor. kendi tasarimi islemcileri ve farkli amoled ekranlari kullanabiliyor. ayni farklilasmayi htc yapmaya calistiginda aynen bu sekilde tedarik darbogazlari yada donanim uyumsuzluklarindan kaynaklanan problemlerle bogusuyor.
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erkanv 6 yıl
Sorun olması değil. Teknik servisin ve çağrı merkezinin olaya bakış açısı. İki kere ekran değişti. Bu değişimler için 4 defa telefon servise gitti. Telefon kendiliğinden kapandığı içinde servise gitmiş ve pil ile anakar değişmişti. Telefonu değiştirin diyorum. Toz probleminde sadece ekran değiştiriyoruz diyorlar. Zaten yasalara göre para iadesi hakkım bile vardı. Müşteriye bakış tarzları hoş değil. Tamam sorun var deyip telefonu uğraştırmadan değiştirseler. İlgilenseler öpüp başımın üstüne koyardım.
EXIST
erkanvHTC Sensation telefonum vardı. Ekrana giren toz (2 kez), ölü pixel ve renk problemi sebiyle 2 kez ekran, 1defa telefon değişti. Daha da yanından geçmem. Telefonu üretirken hiç mi kalite testi ve logistik araştırması yapmıyorlar. Müstahak HTC ye...
Hocam teknoloji Biraz sans isi,soylediginiz problemler her marka ve modelede olabiliyor.ornek vereyim.kronik sorunlari bulunan nexus 7 aldim hicbir sorun yasamadim.Genelde pek sorun cikarmayan iPad mini aldim,olu piksel cikti,bilkom servisi urunumu degistirmedi.Bence onemli olan urun arizasindan çok markanin urunun ne kadar arkasinda durdugudur.

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beatles33 6 yıl
Bileşen sıkıntısı çekmesi gayet doğal çünkü piyasanın en iyi telefonu bu olacak her ne kadar millet Samsung S4 alacak olsa bile tasarım ve performans anlamında One dan iyisi olmayacak.
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EXIST 6 yıl
erkanv
HTC Sensation telefonum vardı. Ekrana giren toz (2 kez), ölü pixel ve renk problemi sebiyle 2 kez ekran, 1defa telefon değişti. Daha da yanından geçmem. Telefonu üretirken hiç mi kalite testi ve logistik araştırması yapmıyorlar. Müstahak HTC ye...

Hocam teknoloji Biraz sans isi,soylediginiz problemler her marka ve modelede olabiliyor.ornek vereyim.kronik sorunlari bulunan nexus 7 aldim hicbir sorun yasamadim.Genelde pek sorun cikarmayan iPad mini aldim,olu piksel cikti,bilkom servisi urunumu degistirmedi.
Bence onemli olan urun arizasindan çok markanin urunun ne kadar arkasinda durdugudur.
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