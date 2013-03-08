İddia : HTC One bileşen sıkıntısı nedeniyle sınırlı stokla piyasaya çıkacak

Haber Editörü
Mobil dünyaya çok iddialı giriş yapmak isteyen amiral gemi modelleri zaman zaman bileşen tedariğinde sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü ilk kez sunulan bazı teknolojilerin üretiminde problem yaşanabiliyor.
Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre HTC'nin yeni amiral gemi modeli One bazı üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya. Modelin en iddialı olduğu kamera modülü ve ses bobin motoru bileşenlerinin yetişmemesi nedeniyle önümüzdeki aylarda sadece 800 000-1 200 000 civarında satış yapılabilecek.
Firmanın iddialı olmak istediği ABD pazarında 15 Mart tarihinde HTC One modeli satışa çıkacaktı. Ancak sıkıntı nedeniyle tarihin Mayıs'a ertelendiği belirtiliyor. Bu da firmanın satışlarına büyük bir darbe vurabilir.
MWC 2013'te en iyi telefon seçilen modelin bu ay ülkemize de gelmesi bekleniyordu. Ancak bu durumda biz de Mayıs ayını beklemek zorunda kalabiliriz. Rakiplerin daha erken bir dönemde pazara çıkacağı düşünüldüğünde HTC büyük bir kayba uğrayabilir.
Geçen yıllarda HTC One S ve Asus PadFone modelleri de üretim sıkıntıları nedeniyle büyük hüsrana uğramıştı. HTC One modelinin de aynı sonu yaşama ihtimali gerçekten tüketici de hayal kırıklığına sebep olabilir.
http://www.intomobile.com/2013/03/08/rumor-htc-one-delayed-due-component-shortage/?mstac=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2000liralık telefon al, o telefonu inceltmek için yemeden içmeden calıssınlar sonra git 10 liralık 5cmlık kılıf tak ahahahha ferrariye lpg takmaktan farkı yok
Haber aslında daha önce de iddia olarak şubat ayının başlarında çeşitli web sitelerinde çıkmıştı ve 3.000.000 adetlik satış hedefinin 500.000'e çekildiği belirtiliyordu.
Yukarıdaki haberde ise 800.000 ile 1.200.000 adet civarı diyor. Demekki geçen 1 ay içinde üretimdeki sorunlar giderilmiş ve yukarı doğru bir ivme kazanılmış. Önümüzdeki günlerde bu iyileştirmeler devam ederse piyasadaki tedarik sıkıntısı daha kolay atlatılabilir.
Samsung Galaxy Note'u 1 yıldan fazla zamandır kullanıyorum. S4'te bahsedilen plastik kasa, gözle takip vb özelliklerle sentetik benchmark programlarında 2000-3000 fazladan puan alıp yazılımsal olarak bunun hiçbir avantajını yaşayamamaktansa sonraki cihaz seçimimi HTC One'dan yana kullanmayı düşünüyorum. Gecikse de bekleyeceğim. Tabiki renkler ve zevkler tartışılmaz sınıflandırılır. HTC One'ı beklemeyip S4'ü tercih edenler de olacaktır.