İddia : HTC One bileşen sıkıntısı nedeniyle sınırlı stokla piyasaya çıkacak





Mobil dünyaya çok iddialı giriş yapmak isteyen amiral gemi modelleri zaman zaman bileşen tedariğinde sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü ilk kez sunulan bazı teknolojilerin üretiminde problem yaşanabiliyor.





Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre HTC'nin yeni amiral gemi modeli One bazı üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya. Modelin en iddialı olduğu kamera modülü ve ses bobin motoru bileşenlerinin yetişmemesi nedeniyle önümüzdeki aylarda sadece 800 000-1 200 000 civarında satış yapılabilecek.





Firmanın iddialı olmak istediği ABD pazarında 15 Mart tarihinde HTC One modeli satışa çıkacaktı. Ancak sıkıntı nedeniyle tarihin Mayıs'a ertelendiği belirtiliyor. Bu da firmanın satışlarına büyük bir darbe vurabilir.





MWC 2013'te en iyi telefon seçilen modelin bu ay ülkemize de gelmesi bekleniyordu. Ancak bu durumda biz de Mayıs ayını beklemek zorunda kalabiliriz. Rakiplerin daha erken bir dönemde pazara çıkacağı düşünüldüğünde HTC büyük bir kayba uğrayabilir.





Geçen yıllarda HTC One S ve Asus PadFone modelleri de üretim sıkıntıları nedeniyle büyük hüsrana uğramıştı. HTC One modelinin de aynı sonu yaşama ihtimali gerçekten tüketici de hayal kırıklığına sebep olabilir.

http://www.intomobile.com/2013/03/08/rumor-htc-one-delayed-due-component-shortage/?mstac=0