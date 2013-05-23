Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : HTC One stok Android versiyonu iki hafta içerisinde tanıtılacak

6 yıl
1b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : HTC One stok Android versiyonu iki hafta içerisinde tanıtılacak

Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4'ün TouchWiz arayüzünden arındırılarak stok Android arayüzü ile çalışan bir versiyonunun tanıtılması, HTC One için de böyle bir konunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu ortaya çıkarmıştı.

Henüz ortada bazı cılız duyumlar varken, güvenilir bir kaynaktan versiyon ile ilgili önemli bir bilgi geldi. Galaxy S4 Google Edition modelini sızdırması ile tanınan Russel Holly, HTC One'ın stok Android üzerinde çalışan versiyonunun iki hafta içerisinde tanıtılacağını duyurdu.

Android 4.2.2 sürümüne sahip olduğu belirtilen HTC One Google Edition, yaz ayları içerisinde satışa sunulacak. Ancak Galaxy S4 Google Edition'da olduğu gibi bu cihaz da başlangıçta ABD'ye özgü olacak ve Play mağazası üzerinden satışa sunulacak.

Ayrıca HTC çalışanı Leigh Momii'nin stok Android çalıştıran bir plastiğe 649$ verilebileceği veya beklenebileceği şeklinde attığı Tweet de bu iddiayı destekliyor. 

HTC One modelinin stok arayüzü ile gelmesini pek çok tüketici merakla beklemekteydi. Bu açıdan satışlara ne tür bir etki yapacağını zamanla göreceğiz.


http://www.androidauthority.com/htc-one-stock-android-edition-215254/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Team McLaren 6 yıl en beğenilen
Acaba Nexus cihazı çıkarmayı kesip böyle bir yola mı başvuracaklar bundan sonra. Açıkçası bence daha iyi olur, Nexus'lar hiçbir zaman amiral gemi niteliğinde olmuyordu zaten.

Bu şekilde ilerlerse güçlü cihazlar içinden herkes istediği tipte olanı alır. Ne bileyim kendisi için S Voice önemli olan bildiğimiz S4'ü alsın, güncelleme önemli olan da Google Edition olanı. Hoş birşey.

Böyle böyle sanırım bütün cihazlar saf Android'e doğru geçiş yaptırılacak, bunu hesap eden zekice bir hamle de olabilir Google Edition meselesi. Sonuçta güncelleme alamayan kullanıcılar bir süre sonra bir sonraki telefonlarında Google Edition olanı almaya karar vereceklerdir (diye tahmin ediyorum).

Aslında başta olması gereken de buydu, hep çakal HTC yüzünden oldu bu özelleştirme meselesi. Ceremesini de şimdi kendisi batarak çekiyor, iyi de oluyor. Cihaz satmak için Sense diye birşey attı ortaya, o da Sense 2.1'e kadar yedi sonra cortladı. Olan da bu kadar sürede güncelleme alamayan milyonlarca kullanıcıya oldu. Ne vardı en başından hepsi saf Android olsaydı?
Acaba Nexus cihazı çıkarmayı kesip böyle bir yola mı başvuracaklar bundan sonra. Açıkçası bence daha iyi olur, Nexus'lar hiçbir zaman amiral gemi niteliğinde o...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rust in Peace 6 yıl
Talk2MyHand
sony,lg üvey evlat mı?

LG'ye Nexus'un kendisini verdi daha ne yapsın :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye


OverClocK1ng

Ya var ya. Şu S4 ü çekemeyip "Plastik" yakıştırmasını yapıştıranlara uyuz oluyorum, gülüyorum da.

Plastik kardeşim evet, ama o plastik 10 milyon satıyor, senin hissedarların da kan ağlıyor , ortalığı yıkıyorlar.

O Plastik, Samsung'a milyarlarca dolar kazandırıyor, Samsung plastik satıyor ama yazılım desteğini iyi veriyor.

Sen parasızlıktan kan ağlıyorsun, zarar ettik diyorsun, plastik çıkartmıyorsun ama yazılım desteği vermediğin için geçen sene HTC alıp yarı yolda kalanlar, bu sene HTC'nin yüzüne bakmıyorlar ve yine plastik senin bir yerinde patlıyor.

Keşke sen de plastik dediğin cihaz kadar satabilsen, onun gibi yazılım desteği versen de insanlar aldıkları zaman ortada kalmasa...

Daha 2 gün önce plastiğin yaptığını taklit edip Google Edition çıkartmaya kalkıyorsunuz. Plastiği izliyorsunuz.

HTC çalışanı Leigh Momii'ye selam, plastiğe devam...

Sence s4 plastik olmasa daha çok satmaz mı

Htc one değilde samsung one olsa görürdüm satışları işler reklam da bitiyor arkadaşım kimse forumlara girip araştırmıyo ne popülerse alıyo o telefonun ismi htc one değilde samsung galaxy s4 olsa en az s4 kadar satar kalıbımı basarım

ben s3 veya s4 one kasasında çıksaydı almazdım. telefon kardeşim bu, oraya buraya sürtüyor, bilmem ne oluyor, çizildi mi çizilmedi mi onu mu düşünücem sürekli? üstüne kılıf geçirirsem de ne anlamı var? saçmalık bir telefonun dışının bu kadar önemsenmesi. sanırım kişiliği gelişmemiş olanlar telefonlarının onların prestijlerini, saygınlıklarını arttıracağını sanıyor. ayrıca samsung'a da kıllık var, çünkü iphone 3g, 3gs plastiğin kralıydı, kimse çıkış bu plastik demedi. hatta 4 çıkınca 3gs ne güzeldi dediler...
faydasizfasulyeOverClocK1ngYa var ya. Şu S4 ü çekemeyip "Plastik" yakıştırmasını yapıştıranlara uyuz o...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sombre06 5 yıl
Çok güzel, yavaş yavaş diğer üreticilerde bu furyaya dahil olsalarda ilerde bütün arayüzler kalksa. Hem çeşitlilik hemde markalara arayüzlü cihazları daha hızlı güncelleştirme için baksı. Google akıllılık etmiş. S4 ün stock ve normal versiyonunu alan 2 arkadaş düşünün, aynı s4 atıyorum birinde android 6.0 iken diğerinde 5 de kalmış olsa 2 yıl sonra, bu olay firmaları biraz daha uzun süreli güncelleme vermeye zorlayabilir. Markalar ve versiyonlar temsildir, lütfen kavga çıkarmayalım ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
Htc'nin bug duzeltme,yazilim guncelleme gibi adetleri olmadigi icin stok android yapsin o aptal sorunlu arayuzunu birakip.ama samsung cok daha stabil ve guncel yazilim destegi veriyor.hatta ben htc'den sony'ye gectim.sony bile htc'den basarili diyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
weneorn 5 yıl
Su kameralarını da düşük mpsli yapmayaydı one stok kaçmazdı ama şimdi abd fiyatı 500 dolardan fazla olursa, çok ucuza satılan nexus 4 ve stok s4 karşısında pek is yapamaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 5 yıl
Nexus serileri zaten iç açıcı olmuyordu donanım açısından, en iyisi firmaların Nexus sertifikası alıp saf android yazılımlı cihazlar çıkartmaları olacaktır. Nasıl olsa şirketlerin eklediği yazılımların bir çoğu kendi market platformları yada google play üzerinden indirime açık oluyor, isteyen harici olarak yükler cihazına.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
stok android'li telefonların çıkması bence gereksiz.stok isteyene zaten nexus var.nexus'un zayıf yönleri ortada:

-batarya ömrü
-fm radyo
-kamera

performans olarak zaten amiral gemileriyle kafa kafaya.biri çıkıp benchmark kıyaslaması yapmasın.elinize alıp biraz kullanın anlarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
desire hd kullandım memnundum ama güncelleme den çıkarılınca htc nin niye batrtığı anlaşıldı nexsus 4 kafam rahat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zafercap 5 yıl
Bu bilgi yeni değilki . HTC nin sitesine girerseniz orda stok one ı görürsünüz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eztemur 5 yıl
htc one ile s4 ün işlemcileri arasında bariz fark var
ama htc bu farkı yazılımla kapatıyor
stock romla çıkarsa bu fark ne olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hhdk 5 yıl
engurlu
Bu hafta plastik S4 ümü alicam SGS mi nasil kullandiysam kilif bile takmadan tepe tepe kullanicam.. Kapak mi cizilmis umrumda degil vericem 25 tl degistiricem.. Nasil olsa cami cizilmiyor..Cizilseydi Galaxy S im haritaya donerdi 3 senedir ama 1 tane cizik bile yok camda.. Htc One lilar İphone 5 liler elleri titreye titreye hareket ederken inadina S4 ü tepe tepe kullanicam..Onlar telefonu transformers gibi kaplarken ben 25 tl lik arka kapak icin Telefonun metabolizmasini degistirmeden keyfime bakicam.. Her zaman Kral Plastik Samsung..

iyi diyosun da biz ağaçtan toplamıyoruz ki parayı plastiğe 2000 kağıdı trink diye verelim. hal böyle olunca çelik kasa bile yapsalar pamuklara sarmalayıp kullanıyoruz, napalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukuanha 5 yıl
Aman tanrım. bu telefon gördüğüm en iyi biridir. dünyanın en popüler. sizin çok daha iyi, gördüğünüz: xp.gd/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 5 yıl
Bu sayede HTC One güncelleme alacak diyebilir miyiz beyler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 5 yıl
Htc akar , mal samsung bakar , adi plastiğe 650 dolar verenin aklını karışlarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Note II için de istiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 5 yıl
Bu hafta plastik S4 ümü alicam SGS mi nasil kullandiysam kilif bile takmadan tepe tepe kullanicam..
Kapak mi cizilmis umrumda degil vericem 25 tl degistiricem..
Nasil olsa cami cizilmiyor..Cizilseydi Galaxy S im haritaya donerdi 3 senedir ama 1 tane cizik bile yok camda..

Htc One lilar İphone 5 liler elleri titreye titreye hareket ederken inadina S4 ü tepe tepe kullanicam..Onlar telefonu transformers gibi kaplarken ben 25 tl lik arka kapak icin Telefonun metabolizmasini degistirmeden keyfime bakicam..

Her zaman Kral Plastik Samsung..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Allah samsungu başımızdan eksik etmesinn,samsung aşktır aşkkkkkk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1020 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc one ve htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: "Kendini sevdirmeyi bilen" Teknoloji ve Oyun programı 25 Mayıs 2013 6 yıl Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim