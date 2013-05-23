İddia : HTC One stok Android versiyonu iki hafta içerisinde tanıtılacak

Haber Editörü
Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4'ün TouchWiz arayüzünden arındırılarak stok Android arayüzü ile çalışan bir versiyonunun tanıtılması, HTC One için de böyle bir konunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu ortaya çıkarmıştı.
Henüz ortada bazı cılız duyumlar varken, güvenilir bir kaynaktan versiyon ile ilgili önemli bir bilgi geldi. Galaxy S4 Google Edition modelini sızdırması ile tanınan Russel Holly, HTC One'ın stok Android üzerinde çalışan versiyonunun iki hafta içerisinde tanıtılacağını duyurdu.
Android 4.2.2 sürümüne sahip olduğu belirtilen HTC One Google Edition, yaz ayları içerisinde satışa sunulacak. Ancak Galaxy S4 Google Edition'da olduğu gibi bu cihaz da başlangıçta ABD'ye özgü olacak ve Play mağazası üzerinden satışa sunulacak.
Ayrıca HTC çalışanı Leigh Momii'nin stok Android çalıştıran bir plastiğe 649$ verilebileceği veya beklenebileceği şeklinde attığı Tweet de bu iddiayı destekliyor.
HTC One modelinin stok arayüzü ile gelmesini pek çok tüketici merakla beklemekteydi. Bu açıdan satışlara ne tür bir etki yapacağını zamanla göreceğiz.
http://www.androidauthority.com/htc-one-stock-android-edition-215254/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu şekilde ilerlerse güçlü cihazlar içinden herkes istediği tipte olanı alır. Ne bileyim kendisi için S Voice önemli olan bildiğimiz S4'ü alsın, güncelleme önemli olan da Google Edition olanı. Hoş birşey.
Böyle böyle sanırım bütün cihazlar saf Android'e doğru geçiş yaptırılacak, bunu hesap eden zekice bir hamle de olabilir Google Edition meselesi. Sonuçta güncelleme alamayan kullanıcılar bir süre sonra bir sonraki telefonlarında Google Edition olanı almaya karar vereceklerdir (diye tahmin ediyorum).
Aslında başta olması gereken de buydu, hep çakal HTC yüzünden oldu bu özelleştirme meselesi. Ceremesini de şimdi kendisi batarak çekiyor, iyi de oluyor. Cihaz satmak için Sense diye birşey attı ortaya, o da Sense 2.1'e kadar yedi sonra cortladı. Olan da bu kadar sürede güncelleme alamayan milyonlarca kullanıcıya oldu. Ne vardı en başından hepsi saf Android olsaydı?
LG'ye Nexus'un kendisini verdi daha ne yapsın :D
ben s3 veya s4 one kasasında çıksaydı almazdım. telefon kardeşim bu, oraya buraya sürtüyor, bilmem ne oluyor, çizildi mi çizilmedi mi onu mu düşünücem sürekli? üstüne kılıf geçirirsem de ne anlamı var? saçmalık bir telefonun dışının bu kadar önemsenmesi. sanırım kişiliği gelişmemiş olanlar telefonlarının onların prestijlerini, saygınlıklarını arttıracağını sanıyor. ayrıca samsung'a da kıllık var, çünkü iphone 3g, 3gs plastiğin kralıydı, kimse çıkış bu plastik demedi. hatta 4 çıkınca 3gs ne güzeldi dediler...