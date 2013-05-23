İddia : HTC One stok Android versiyonu iki hafta içerisinde tanıtılacak





Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4'ün TouchWiz arayüzünden arındırılarak stok Android arayüzü ile çalışan bir versiyonunun tanıtılması, HTC One için de böyle bir konunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu ortaya çıkarmıştı.





Henüz ortada bazı cılız duyumlar varken, güvenilir bir kaynaktan versiyon ile ilgili önemli bir bilgi geldi. Galaxy S4 Google Edition modelini sızdırması ile tanınan Russel Holly, HTC One'ın stok Android üzerinde çalışan versiyonunun iki hafta içerisinde tanıtılacağını duyurdu.





Android 4.2.2 sürümüne sahip olduğu belirtilen HTC One Google Edition, yaz ayları içerisinde satışa sunulacak. Ancak Galaxy S4 Google Edition'da olduğu gibi bu cihaz da başlangıçta ABD'ye özgü olacak ve Play mağazası üzerinden satışa sunulacak.





Ayrıca HTC çalışanı Leigh Momii'nin stok Android çalıştıran bir plastiğe 649$ verilebileceği veya beklenebileceği şeklinde attığı Tweet de bu iddiayı destekliyor.





HTC One modelinin stok arayüzü ile gelmesini pek çok tüketici merakla beklemekteydi. Bu açıdan satışlara ne tür bir etki yapacağını zamanla göreceğiz.





http://www.androidauthority.com/htc-one-stock-android-edition-215254/