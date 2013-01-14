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İddia : LG yılın ilk çeyreğinde Full HD ekranlı bir model, yıl sonuna doğru da Optimus G2 modelini planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganıyla lanse ettiği Optimus G modelinin ardından firmanın Optimus G2 adlı bir devam modeli iddiaları dillendirilmeye başlanmıştı. Hatta CES 2013 fuarında yeni modelin lansmanı beklentisi ortaya çıkmıştı.

Ancak yeni haberler Optimus G2 modelinin beklenenden çok daha uzak bir gelecek için planlandığını ortaya koyuyor.

İlk Optimus G modeli bilindiği gibi 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, Gorilla Glass çözümü, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi gibi özelliklere sahipti. Optimus G2 için ise 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 mimarisi örnek alınarak tasarlanan Snapdragon S4 Prime işlemci, 2GB RAM, Adreno 320 grafik birimi, yeni nesil CMOS görüntü sensörü, çift kanallı LPDDR3 (667/800MHz) sistem belleği desteği ve 5.5 inçlik Full HD ekran şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

Güney Koreli Yonhap sitesinin firmalara yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre LG, GK kod adlı bir modeli yılın ilk çeyreği için hazırlıyor. Bu modelde Optimus G2'nin özelliklerine benzer şekilde 5.5 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemci yer alıyor. GK kod adlı modelin büyük ihtimalle MWC 2013 fuarında tanıtılması bekleniyor. Bu model firmanın yeni yıldaki ilk amiral gemi akıllı telefonu olacak.

LG bu hamle ile Galaxy S4 ve iPhone 5S'ten önce akıllı telefon pazarına çıkarak pay kapmayı hedefliyor. 

Firmanın asıl hamlesi ise Optimus G2 modeli ile olacak. GK ile tüketici ilgisini üzerine çeken LG, Optims G2 ile pazar payını daha da artırmaya çalışacak. İddialara bakıldığında GK modelinin yine APQ8064 işlemcisini taşıyacağı, Optimus G2'nin ise Snapdragon S4 Prime işlemcisi ve daha farklı bir ekran boyutu ile geleceği ihtimali ağırlık kazanıyor. MWC 2013 etkinliğinde LG'nin yeni yıl planları daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

http://www.androidauthority.com/lg-gk-full-hd-147189/ Yorum Yaz
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talerk 6 yıl en beğenilen
biri bana lg nin neden optimus g yi tanıttığını söylesin
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JoeyBane 6 yıl
Full HD'yi LG yapmayacak da ben mi yapacağım..
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NEANDARTEL 6 yıl
Harikulade

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S.Soylu 6 yıl
OnTopOfTheWORLD
Rüyamda lg nexus 4 ü gördüm.Hadi hayırlısı

Bu gidişle sadece rüyanda görebilceksin hocam
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S.Soylu 6 yıl
OnTopOfTheWORLD
Rüyamda lg nexus 4 ü gördüm.Hadi hayırlısı

Bu gidişle sadece rüyanda görebilceksin hocam
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S.Soylu 6 yıl
LG ilk önce Nexus bekleyenlerin taleplerini karşılasın.
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General. 6 yıl
LG optimus g aranıyor gören varsa en yakın polis merkezine müracaat edilmesi rica olunur adı var kendisi yok LG nin haberleri bile yapılmaması lazım artık
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depeche35 6 yıl
Bize uğramayan sanal bir cihaz oldu G
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muhamnet 6 yıl
Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak...
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stalker(1979) 6 yıl
Arkadaşların dediği gibi ne g geldi nede nexus 4 halen bekliyoruz LG kardeşş
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yc#1 6 yıl
Marifet telefon çıkarmak değildir yiğen. Çıkardığın telefonun arkasında durabilmektir.
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Türkmenli 6 yıl yc#1
yc#1
Marifet telefon çıkarmak değildir yiğen. Çıkardığın telefonun arkasında durabilmektir.

Iste lg nin boyle bir huyu yok.Onun icin nasil bi cihaz cikarirsa cikarsin tutmaz arkadas [>:]
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neo01470 6 yıl
Once bi nexus 4 yolla arkadas !
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Türkmenli 6 yıl
Sen cikar Lg.Alanin yok ne de olsa.Gecmisin kotu senin.
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