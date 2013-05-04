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İddia : Lumia 925, 14 Mayıs'taki etkinlikte tanıtılabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Lumia 925, 14 Mayıs'taki etkinlikte tanıtılabilir


Nokia'nın 14 Mayıs'taki etkinliğine geri sayım devam ederken, yeni cihazın Lumia 928 veya bir tablet cihazı olacağına dair farklı kaynaklardan iddialar geliyor. Bununla birlikte iki Lumia cihazı tanıtılacağına dair iddialar da var.

Nokia'nın Lumia 928 adlı yeni modelini tanıtacağına dair güçlü ihtimaller varken, ikinci cihazın ise Catwalk adı verilen Lumia 925 olacağı belirtiliyor. Lumia 925, Lumia 928'den donanım olarak farklı değil ve muhtemelen uluslararası versiyonu olacak.

Stephen Elop yeni amiral gemi modelinin operatöre özel olacağını dile getirmişti. Lumia 928'in internete sızan görselleri onun Verizon operatörü ile çıkış yapabileceğini gösteriyordu. Ancak Verizon ABD'li olmasına rağmen etkinliğin Londra'da yapılacak olması kafaları karıştırmıştı. Lumia 925 iddiası ise aslında eksik kalan yeri dolduruyor.

Lumia 928 modeli önceki amiral gemi modelinin işlemcisinde bir değişiklik yapmıyor ve 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci sunuyor. 

4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte daha canlı renkler sunan OLED ekran, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte görüntü sabitleme destekli kamera, 2000mAh batarya şeklinde özellikler mevcutken, 8.4mm kalınlık ve 132gr ağırlık ise Lumia 920'den daha düşük değerler olarak göze çarpıyor. Kamera sensörü ek bir Xenon flaş ile destekleniyor. Lumia 925 modelinin de aynı özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

Bazı uzmanlar Lumia 928 modeli ile Nokia'nın Lumia 920 satışlarına darbe vurabileceğini düşünüyor. Zira Lumia 920 satış açısından Windows Phone 8 ekosisteminin en iyi modeli konumunda.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-925-to-be-announced-in-london-on-may-14th/ Yorum Yaz
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Enola 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan 41mp lik model için daha çok bekleriz.
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General. 6 yıl
Wp8 çok stabil bir sistem önü çok açık Nokia 1-2 sene sonra tepeye oynar
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MK* 6 yıl
aynı donanım mı? olmadı şimdi ama

kamerası pureview olsun en azından
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Fiyaka1903 6 yıl
hadi be nokia özledik seni
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alibakirhan 6 yıl
inceeee çok inceeeeeeeeee
bu nedir ya resmen benim vf945 daha ince ya nokia eller inceltir sen kalınlaştırıyon kalınlık başka şeylerde iyidir telefonda değil
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Burda boş boş sallayan çok. Neymiş efendim 41 mplik kamera neden yokmuş sen hic nokianin 41 mp lik telefonu 808 i eline aldinmida amiral bir modelden bu kamerayi bekliyorsun. 41 mp lik kamera konursa 300 grmlik bir tel ve 20 cm kaliikta tel olur
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carter 6 yıl
Piyasada tutunmaya çalışıyorsun, eski popülerliğini yitirmişsin, rakiplerinle kalite bakımından yarışacağına maşallah çok iyi bir şekilde fiyat konusunda yarışıyorsun. O zaman yerinde saymaya mecbursun.
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Burda boş boş sallayan çok. Neymiş efendim 41 mplik kamera neden yokmuş sen hic nokianin 41 mp lik telefonu 808 i eline aldinmida amiral bir modelden bu kamerayi bekliyorsun. 41 mp lik kamera konursa 300 grmlik ve 15-16 cm kalinlikta tel olur
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Cidelee 6 yıl
Nokia 41mp'lik telefon çıkarsa bu seferde ne sık amiral gemisi çıkartıyor dersiniz
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olağan_şüpheli 6 yıl
808 in gövdesi kalın çünkü algılayıcısı kocaman.41 mp lik bir algılayıcıyı bu kadarcık gövdeye koymalarının pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.41 mp wp gelirse muhtemelen çok kalın olur 808 gibi.
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memoseler 6 yıl
Nokia'ya zirveye yada tabana oynayacak. 41MP kameraları yeni WP telefon çıkardı çıkardı yoksa bu yükseliş kısa sürecektir.
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Enola 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan 41mp lik model için daha çok bekleriz.
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