İddia : Lumia 925, 14 Mayıs'taki etkinlikte tanıtılabilir









Nokia'nın 14 Mayıs'taki etkinliğine geri sayım devam ederken, yeni cihazın Lumia 928 veya bir tablet cihazı olacağına dair farklı kaynaklardan iddialar geliyor. Bununla birlikte iki Lumia cihazı tanıtılacağına dair iddialar da var.





Nokia'nın Lumia 928 adlı yeni modelini tanıtacağına dair güçlü ihtimaller varken, ikinci cihazın ise Catwalk adı verilen Lumia 925 olacağı belirtiliyor. Lumia 925, Lumia 928'den donanım olarak farklı değil ve muhtemelen uluslararası versiyonu olacak.





Stephen Elop yeni amiral gemi modelinin operatöre özel olacağını dile getirmişti. Lumia 928'in internete sızan görselleri onun Verizon operatörü ile çıkış yapabileceğini gösteriyordu. Ancak Verizon ABD'li olmasına rağmen etkinliğin Londra'da yapılacak olması kafaları karıştırmıştı. Lumia 925 iddiası ise aslında eksik kalan yeri dolduruyor.





Lumia 928 modeli önceki amiral gemi modelinin işlemcisinde bir değişiklik yapmıyor ve 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci sunuyor.





4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte daha canlı renkler sunan OLED ekran, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte görüntü sabitleme destekli kamera, 2000mAh batarya şeklinde özellikler mevcutken, 8.4mm kalınlık ve 132gr ağırlık ise Lumia 920'den daha düşük değerler olarak göze çarpıyor. Kamera sensörü ek bir Xenon flaş ile destekleniyor. Lumia 925 modelinin de aynı özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.





Bazı uzmanlar Lumia 928 modeli ile Nokia'nın Lumia 920 satışlarına darbe vurabileceğini düşünüyor. Zira Lumia 920 satış açısından Windows Phone 8 ekosisteminin en iyi modeli konumunda.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-925-to-be-announced-in-london-on-may-14th/