İddia: Microsoft, 2014'ün ilk çeyreğinde yeni Xbox One satışa sunma hazırlığında

Büyük gün geldi çattı: oyun severler yeni Xbox One’a bugünden itibaren sahip olabilecekler.Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun.Fakat bizden söylemesi: Microsoft, gelecek yılın ilk çeyreğinde Xbox One’ın farklı bir modelini satışa sunabilir...

Uzakdoğu’nun önde gelen teknoloji yayın organlarından Digitimes’ın Xbox One’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Microsoft, tedarikçilerine 1Ç2014’de yeni model Xbox One’ı satışa sunabilmek için hazır olun mesajı göndermiş.

Kaynaklar, konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermediği için bahsi geçen yeni Xbox One’ın hangi özelliklerle bugün piyasaya sunulan Xbox One’dan ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.

Hatırlanacağı gibi Sony, yakın zamanda yeni nesil konsolu PS4’ü 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuş; ve ilk gününde 1 milyonluk satış sayısına ulaşmıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20131120PD210.html