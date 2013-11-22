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İddia: Microsoft, 2014'ün ilk çeyreğinde yeni Xbox One satışa sunma hazırlığında

5 yıl
1,4b
1
38
Diğer Ev Elektroniği
Shady
Haber Editörü
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Büyük gün geldi çattı: oyun severler yeni Xbox One’a bugünden itibaren sahip olabilecekler.Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun.Fakat bizden söylemesi: Microsoft, gelecek yılın ilk çeyreğinde Xbox One’ın farklı bir modelini satışa sunabilir...

Uzakdoğu’nun önde gelen teknoloji yayın organlarından Digitimes’ın Xbox One’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Microsoft, tedarikçilerine 1Ç2014’de yeni model Xbox One’ı satışa sunabilmek için hazır olun mesajı göndermiş.

Kaynaklar, konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermediği için  bahsi geçen yeni Xbox One’ın hangi özelliklerle bugün piyasaya sunulan Xbox One’dan ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.

Hatırlanacağı gibi Sony, yakın zamanda yeni nesil konsolu PS4’ü 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuş; ve ilk gününde  1 milyonluk satış sayısına ulaşmıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20131120PD210.html Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
yıl olmuş 2014 halan 1080p oyun oynatamayan yeni nesil konsollar var :)
ps4'ün yanında resmen çöp
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HeavyClocker 5 yıl
Yok,iddia deniliyorsa kesin tutacaktır.Benim beklentim satışa çıkmadan önce revize edilmesiydi.Bende şu aralar almıyorum konsol falan,bekleyeceğim 3 ay.
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gursuogr 5 yıl
ergen çöplüğü sıtayla devam..
haber eksik, kaynak demokrotik kongo vs.
tv, medya, eğlence konseptli bir downgrade edilmiş versiyonun çıkacağı birçok teknoloji sitesinde konuşuluyor.
az yabancı dil öğrenip takip ettiğiniz kaynak sayısını arttırın sevgili ergenusmus kardeşlerim. olmuyo böyle at gözlüğüyle.
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ZEUS__ 5 yıl
sony nin çirkin oyunları. "Uzakdoğu’nun önde gelen teknoloji yayın organlarından" bu ne ki şimdi. bu bile yeterli psnin msnin satışlarını baltalamaya çalışma amacıyla bu iddiayı ortaya attırdığının. yazık bu site de ön ayak oluyor. gittikçe güvenilirlik anlamında suya batıyosunuz gözümde. iddialarla vakit geçireceğinize teknoseyirin günden değerlendirmesi gibi dünyanın dört bir yanından haberleri derleyen bi yayın yapsanız daha iyi olur. salla salla dur bu iddiaları nereye kadar.
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mehmedaltair 5 yıl
Xbox One+
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gcb1903 5 yıl
byhackermstf
Yine sonyciler ortaya bi iddaa atıp xbox one satışlarını düşürmeye çalışıyorlar.

Rekor kırmışın ( - şampiyonu ) asparagas sallamalarda DH şampiyonu olucan az sebat et.
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gcb1903 5 yıl
Keko2000
darkaura microsoft son 5-10 yildir elini neye atsa kurutuyor. windows rt, kin one, xbox one, zune liste uzar gider. yakin zamanda atilim yapipda basarili olduklari bir alan oldumu. varsada ben bilmiyorum.
KArdeş senin ms ve nokia firmalarına karşı bir kastın mı var ? Ms hem xbox 360 hemde win 7 işletim sisteminde oldukça başarılı oldu. Nokia ise şuan dünyanın en iyi telefonu olan lumia 1520 modelini satıyor. Sen hala hangi hayal aleminde yaşıyorsun ?
Ne içtiysen banada söyle

Diğer dediklerine katılıyorum da dünyanın en iyi telefonu olan lumia 1520 - kime neye göre en iyi - ne zamandır dünyanın en iyi telefonu oldu. Senin bu nokia ve ms hayranlığın nereden geliyor var mı bir hisse olayı yoksa nokia bayi falan mısın?
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Inque 5 yıl
Play Station varken XBox zaten anlamsızdı yıllardır.
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darkaura 5 yıl
microsoft son 5-10 yildir elini neye atsa kurutuyor. windows rt, kin one, xbox one, zune liste uzar gider. yakin zamanda atilim yapipda basarili olduklari bir alan oldumu. varsada ben bilmiyorum.
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Guest-EE6EF2C69 5 yıl
Microsoft hata yaptı. sony nin elindeki donanımı gördükten sonra hemen Xbox ın donanimini değiştirmeleri gerekirdi. ama yapmadılar. Çünkü tükürdüklerini yalamak güçlerine gitti. ps4 ile Xbox one eşit donaimda gelse idi 2 konsoluda alırdım ben.
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d3vstator 5 yıl
Sene olmuş 2013 hala 3 ay içinde eski modelini çöpe atan konsol firmaları var.
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MALTHAEL 5 yıl
Kinectsiz bir model olabilir çok düşük ihtimalle de yeni donanımlı gelirler oda olabilir aslında cihaz güçsüz + 100 dolar pahalı ...
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Team NINJA 5 yıl MALTHAEL
MALTHAEL

Kinectsiz bir model olabilir çok düşük ihtimalle de yeni donanımlı gelirler oda olabilir aslında cihaz güçsüz + 100 dolar pahalı ...

%100 Kinectsiz bir modelle gelecektir.yeni donanımla gelmesi imkansız bence.
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