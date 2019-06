İddia: Microsoft ve Verizon ancak 500 adet Kin satabildi

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un 2.çeyrekte satışa sunduğu Kin One ve Kin Two akıllı telefonları satışa sunulmasından bu yana 4 haneli satış sayılarına ulaşamadı mı ? Business Insider- SAI sitesinde yer alan iddiaya göre Redmond merkezli firma, Verizon ile birlikte Kin One ve Kin Two'dan sadece 500 tane satarak büyük hayal kırıklığına uğradı. İddia sahibi, konuyla ilgili fazla detay vermekten kaçınırken, Verizon'un her mağazasında ancak 1 tane Kin satabildiğini ifade ediyor. Gerek ürün satışlarıyla ilgili genelde açıklama yapmayan Verizon gerekse de Microsoft, bu iddia karşısında da sessizliğini koruyor.

İddianın mantıklı görünmediği aşikar, ancak geçtiğimiz günlerde çıkan ve Verizon'un Kin serisinde %50'e yakın indirim yapacağı yönündeki iddiadan sonra, haberimize konu olan iddianın ortaya atılması akıllarda soru işaretine neden olduğu da bir gerçek. Bakalım önümüzdeki günlerde Microsoft ya da Verizon cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelecek mi?

Kaynak: Electronista