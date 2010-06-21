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İddia: Microsoft ve Verizon ancak 500 adet Kin satabildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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İddia: Microsoft ve Verizon ancak 500 adet Kin satabildi
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Microsoft'un 2.çeyrekte satışa sunduğu Kin One ve Kin Two akıllı telefonları satışa sunulmasından bu yana 4 haneli satış sayılarına ulaşamadı mı ? Business Insider- SAI sitesinde yer alan iddiaya göre Redmond merkezli firma, Verizon ile birlikte Kin One ve Kin Two'dan sadece 500 tane satarak büyük hayal kırıklığına uğradı. İddia sahibi, konuyla ilgili fazla detay vermekten kaçınırken, Verizon'un her mağazasında ancak 1 tane Kin satabildiğini ifade ediyor. Gerek ürün satışlarıyla ilgili genelde açıklama yapmayan Verizon gerekse de Microsoft, bu iddia karşısında da sessizliğini koruyor.

İddianın mantıklı görünmediği aşikar, ancak geçtiğimiz günlerde çıkan ve Verizon'un Kin serisinde %50'e yakın indirim yapacağı yönündeki iddiadan sonra, haberimize konu olan iddianın ortaya atılması akıllarda soru işaretine neden olduğu da bir gerçek. Bakalım önümüzdeki günlerde Microsoft ya da Verizon cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelecek mi?

İddia: Microsoft ve Verizon ancak 500 adet Kin satabildi
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Kaynak: Electronista


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Batuist 9 yıl
bence o rakam doğru.. hata sevinmesi bile lazım microsoftun.. böylesi telefonlardan 500 adet sattı diye...
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zaferaxu 9 yıl
Beter olsunlar diyesi geliyor insanın
WPS7 de de inşallah hüsrana uğrarlar ve insanların artık o kadar kolay kanmadığını anlarlar
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acbold 9 yıl
şimdi ms açıklama yapar.3 sıfır ekler sonuna hahahaha
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homebird 9 yıl
Berbat bi tasarım. O kalınlık ne öyle yaw:D
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metintekin 9 yıl
komik bi rakam olmuş. sanırım en dandik nokia modeli bile günde 500tane satıyordur
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sahafiec 9 yıl
...
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