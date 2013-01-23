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İddia : Nokia, 41MP çözünürlükte Lumia 920 modelini MWC 2013 etkinliğinde tanıtabilir

6 yıl
1,6b
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54
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia, 41MP çözünürlükte Lumia 920 modelini MWC 2013 etkinliğinde tanıtabilir

Geçen yılı Windows Phone 8 yüklü iddialı Lumia modelleriyle kapatan Nokia'nın bu yıl için yeni Lumia modelleri ve bir de tablet hazırladığı iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Pureview 808 benzeri bir cihaz tasarımının patentinin de ortaya çıkması bu iddiaların tuzu biberi olmuştu. 

Firma ile ilgili yeni bir iddia İtalyan sosyal medya ve web pazarlama uzmanı Flavio Pic tarafından geldi. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Nokia MWC 2013 etkinliğinde sürpriz tanıtımlara imza atacak.

Bunlardan ilki Project EOS olarak şirket içi isme sahip 41MP çözünürlükte kamerası ile Lumia 920. PureView teknolojisini yansıtacak olan modelin selefinden ne gibi farkları olduğu bilinmiyor. Nokia'nın yılın ortalarına doğru yüksek MP değerine sahip bir Lumia modelini satışa sunacağı pek çok uzman tarafından öngörülüyordu. Ancak bunun önceki bir model üzerinde gelecek olması biraz kafaları karıştırıyor. 

Diğer model ise Project Catwalk adıyla bilinen metal kasaya sahip Lumia modelleri. Lumia modellerinde polikarbonat malzeme kullanan Nokia'nın metal kasalı ürünler üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Modellerin ne gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı fuarda belli olacak. Nokia'nın bu yıl için 6 yeni Lumia modeli pazara sunacağı iddia ediliyor. 

Nokia'nın fuarda tanıtmayacağı ancak bu yıl için planladığı Windows RT yüklü tablet modelinin ise 799 Avro seviyesinden satışa sunulacağı da iddia edildi. Ancak Nokia pazar dengelerini gözeterek modeli rafa da kaldırabilir.

Nokia'nın MWC 2013 fuarında yeni Lumia modelleriyle gövde gösterisine hazırlandığı herkes tarafından biliniyor. Ancak 41MP çözünürlük ve metal kasa iddiaları için şimdilik teyit edici bilgiler bulunmuyor. 

https://twitter.com/flapic/status/293824201217961984 Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen Recharged
Eagle Claw

Her ne kadar iyi gözüksede kendimden örnek verecek olursam çok fotoğraf çekme düşünü birisi olsam buna vereceğim parayla gider professiyonel bir makine alırım.

yanında işletim sistemide olsun diyorsanız sanırım bu konuda alternatifiniz yok

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Eagle ClawHer ne kadar iyi gözüksede kendimden örnek verecek olursam çok fotoğraf çekme düşünü birisi olsam buna vereceğim parayla gider...
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onsos1100 6 yıl
wphone çıkalı daha 6 ay olmadı 150 bin uygulamaya ulaştı. birileri çıkmış uyguluma olmadıktan sonra diyor.bu dediğiniz android'in ilk çıktığında 800 bin uygulaması mı vardı.
wphone çıkalı daha 6 ay olmadı 150 bin uygulamaya ulaştı. birileri çıkmış uyguluma olmadıktan sonra diyor.bu dediğiniz android'in ilk çıktığında 800 bin uygula...
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danGerfuLL 6 yıl
41 MP'nin amacinin ne oldugunu bilmeyenlerin, arastirmayanlarin, sormayanlarin mekani olmus bura.
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onsos1100 6 yıl
android ilk çıktığı 1 yıl içersinde 20 bin
apple ise 50 bin uygulama
windows phone 8 ise 150 bin civarı uygulama sundu
6 ay bile olmadı.... ve bunun 35 bini windows 8 e özel uygulamalar.Google ın engellemelerine rağmen aradaki fark 1,5 yılda çok azalıcaktır.
bazı arkadaşların öyle düşünceleri varki yenisi çıktı daha iyisi çıktı mantığı ile evli olsa eşini boşar.
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onsos1100 6 yıl
wphone çıkalı daha 6 ay olmadı 150 bin uygulamaya ulaştı. birileri çıkmış uyguluma olmadıktan sonra diyor.bu dediğiniz android'in ilk çıktığında 800 bin uygulaması mı vardı.
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muratkaya 6 yıl
Nokia hiç ama hiç sevmediğim bir marka ancak umarım Windows Phone 8 sistemi hızla gelişir ve biz de bu kadar iyi kameraya sahip bir telefonu tercih edebiliriz.
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ßlaCKFOX 6 yıl
41 değil 4441 Mp kamera sensörü koysa boş Nokia Windowslu telefonlarla yetinmeyip Android'li Cihazlar da yaparsa o zaman eski günlerine döner yoksa WP'de fazla şansı yok ekranda Android'li Cihazlar Full HD kalitesine geçerken WP8 buna olanak tanımıyor uygulama konusunda herkesin kullandığı İnstagram bile yokken ben WP Cihaz almam
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dockhanger 6 yıl
yukardaki yorumların görünce cem yılmazın gösterisinde cep telefonları ıcın sölediği yorum aklıma geliyor :D 5 cıktı 6 gelcek boşver 7 daha iyi 7 :D
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ali277 6 yıl
Lumia'nın kamerası zaten iyiydi ve artık anlar anlamaz insanlar ''seninki kaç megapixel ?'' diye nadir soruyorlar eskiye göre.

Eğer 920 biraz daha ince ve hafif olsaydı 40 yerde almıştım.
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ZenithSoole 6 yıl
Şuan için çok erken.MWC'de tanıtsa bile en erken Temmuzda piyasaya çıkmalı.Bir de bu cihaz polikarbon duruyor.Nokia alüminyum kasa ve daha hafif daha ince yapacağını söylüyor.Bu da 41mp'in Yani buna bakmayın sizce güzel 920 tasrımını bunda berbat eder mi?
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olağan_şüpheli 6 yıl
41 mp lik ince telefonu unutun..o koca sensoru ince gövdeye sığdıramazlar..bende 808 ile aynı tasarımda olur..ekranı hd yaparlar ,işlemciyi yenilerler ...al sana wp8'li pureview


geçmişte nokianın symbian takıntısı ,şimdide wp8 bağımlılığı çok ssıkıntı yarattı.düşünüyorum da 920 ve 808 androdi ile satsa acaba satışlarını ne kadar etkilerdi... kamera kasa önemli tabi ama insanlar uygulamada istiyor... nokia bu kadar beceriksiz yöneticiye rağmen hala ayakta..yinede takdir etmek lazım...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Artık 250 gr olur
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Mr. Jingles 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Artık 250 gr olur


250 gr için o kadar verilmez.
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Mr. Jingles 6 yıl
@SystemApps dikkat ettiysen yazımda imkânsız demedim. Sadece uçuk geldiğini söylüyorum. Belki de olabilir dedim mesajda. Oturma organınla mı okuyorsun? Sadece tahminimi belirttim. Tahminlerde yanılma payı olabilir.

Ayrıca senin alaycı üslubundan hiç hoşlanmadığımı belirteyim. Adam gibi cevap verme özürlüsü müsün anlamadım? Çocuk musun ergen misin anlamadım? Ama ergenliği geçmiş yaşta isen tam dayaklık biri olduğunu söyleyeyim!
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Guest Account 6 yıl
Herkes oyun oynamak için kullanmıyor akıllı telefonları. 808 deki kamera olursa yeni lumia da ileride düşünebilirim. Market çok önemli değil benim için. Belli başlı şeyler olsun yeterli. Googleplay sorsan zengin içerikli. İçi çöp kaynıyor halbuki. Cep telefonu fotoğrafçılığı bölümüne girerseniz 808 in kalitesini görürsünüz. Ben şahsen yanımda ayrıca cihaz taşımak istemiyorum fotoğraf için. Bu yüzden birebir.
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SystemApps 6 yıl
@sugar_klavyeci






htc 8xde özel ses çipi kullanılıyor.karşında böyle somut bir örnek varken anlaşması olan nokiamı koyamıycak?microsoftun istediği sadece kullanıcı deneyimi etkileyecek kısaca çöp bir windows phonenin önüne geçebilmek.bunlar standartdır kısıtlama değil.nasıl intel ultrabooklarda dokunmatiği zorunlu tutuyorsa (artık) bu da kullanıcı deneyimi ile ilgili bir standartdır.keşke androidde de olsaydı :D

aynı şeyleri bin defa yazdın çizdin umarım o gün içinde planların vardır.hani şimdi o attığın mesajların altında ezilmek de var sonuçta. belkide hata sendedir bişeyi 40 kere yazarsan 41.sinde 41mp gelir karşına :d

neyse daha çok söyleyecek şeylerim varda o güne saklıyorum






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Mr. Jingles 6 yıl
Eldeki verilere bakarsak bu pek de mümkün gözükmüyor. WP8'in desteklediği kamera çözünürlüğü kaç MP? 41 MP destekliyor mu? Desteklediğini sanmıyorum. Hadi destekliyor diyelim peki hangi Snapdragon işlemcisi bunu destekliyor? Daha piyasaya çıkmamış olan S4 Prime bile 20 MP üzeri çözünürlüğü desteklemiyor. Hal böyle olunca bu iddia biraz havada kalıyor. 808'in içinde 41 MP destekleyen özel bir çip var. Bu çipi anca sistemin içine entegre ederse olabilir. Bahsettiğimiz sistem ise Microsoft'un sistemi. Yani Symbian gibi kafasına göre değişiklikler yapabileceği bir sistem değil. Microsoft'un izni olmadan da herhangi bir donanım ekleyemez. Zaten Microsoft'un sabit donanım anlayışı vardır. Stabilizasyonun bozulmaması için kabul etmeme ihtimali de var. Bu durumda böyle bir kamera için maalesef Snapdragon işlemcilerinin gelişmesini beklemek zorunda. Ama Microsoft ile ortaklığı gereği belki bazı ayrıcalıklara sahip olabilir bilemiyorum. Bu yüzden belki donanımsal anlamda bir ayrıcalık da olabilir. Ama benim tahminim böyle bir cihaz çıkmayacağı yönünde. Bana uçuk geldi.
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