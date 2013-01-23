İddia : Nokia, 41MP çözünürlükte Lumia 920 modelini MWC 2013 etkinliğinde tanıtabilir





Geçen yılı Windows Phone 8 yüklü iddialı Lumia modelleriyle kapatan Nokia'nın bu yıl için yeni Lumia modelleri ve bir de tablet hazırladığı iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Pureview 808 benzeri bir cihaz tasarımının patentinin de ortaya çıkması bu iddiaların tuzu biberi olmuştu.





Firma ile ilgili yeni bir iddia İtalyan sosyal medya ve web pazarlama uzmanı Flavio Pic tarafından geldi. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Nokia MWC 2013 etkinliğinde sürpriz tanıtımlara imza atacak.





Bunlardan ilki Project EOS olarak şirket içi isme sahip 41MP çözünürlükte kamerası ile Lumia 920. PureView teknolojisini yansıtacak olan modelin selefinden ne gibi farkları olduğu bilinmiyor. Nokia'nın yılın ortalarına doğru yüksek MP değerine sahip bir Lumia modelini satışa sunacağı pek çok uzman tarafından öngörülüyordu. Ancak bunun önceki bir model üzerinde gelecek olması biraz kafaları karıştırıyor.





Diğer model ise Project Catwalk adıyla bilinen metal kasaya sahip Lumia modelleri. Lumia modellerinde polikarbonat malzeme kullanan Nokia'nın metal kasalı ürünler üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Modellerin ne gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı fuarda belli olacak. Nokia'nın bu yıl için 6 yeni Lumia modeli pazara sunacağı iddia ediliyor.





Nokia'nın fuarda tanıtmayacağı ancak bu yıl için planladığı Windows RT yüklü tablet modelinin ise 799 Avro seviyesinden satışa sunulacağı da iddia edildi. Ancak Nokia pazar dengelerini gözeterek modeli rafa da kaldırabilir.





Nokia'nın MWC 2013 fuarında yeni Lumia modelleriyle gövde gösterisine hazırlandığı herkes tarafından biliniyor. Ancak 41MP çözünürlük ve metal kasa iddiaları için şimdilik teyit edici bilgiler bulunmuyor.

https://twitter.com/flapic/status/293824201217961984