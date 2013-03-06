İddia: Nokia'nın Lumia serisinin Çin'deki satışları 2 milyona ulaştı

WinP.cn sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Nokia, Lumia serisi akıllı telefonlarının Çin'deki satışlarından memnun.



5 Aralık ile 5 Mart arasında geçen zaman zarfında, Nokia'nın 2 milyon adet Lumia satışı gerçekleştirdiği rapor ediliyor. Merak edenler için satılan akıllı telefonlar arasında Lumia 620, Lumia 820, Lumia 920 ve Lumia 920T yer almakta. Haberimizin altındaki fotoğrafta ise Gustavo Eichelmann öncülüğünde Nokia'nın Çin ekibinin satışları kutladığı görülüyor. Kutlama için Lumia şeklinde pastalar hazırlanmış.





Uzunca bir aranın ardından 2012 yılı mali yılı dördüncü çeyrek finansal raporunda kâr durumuna geçiş yapan Nokia, dünya genelinde 4.4 milyon adet Lumia serisi akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Nokia'nın 2013 mali yılı ilk çeyrek finansal raporu merakla beklenmekte.



http://winp.cn/portalthread-185606-1-1.html