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İddia: Nokia'nın Lumia serisinin Çin'deki satışları 2 milyona ulaştı

6 yıl
761
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19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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WinP.cn sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Nokia, Lumia serisi akıllı telefonlarının Çin'deki satışlarından memnun.
5 Aralık ile 5 Mart arasında geçen zaman zarfında, Nokia'nın 2 milyon adet Lumia satışı gerçekleştirdiği rapor ediliyor. Merak edenler için satılan akıllı telefonlar arasında Lumia 620, Lumia 820, Lumia 920 ve Lumia 920T yer almakta. Haberimizin altındaki fotoğrafta ise Gustavo Eichelmann öncülüğünde Nokia'nın Çin ekibinin satışları kutladığı görülüyor. Kutlama için Lumia şeklinde pastalar hazırlanmış.

Uzunca bir aranın ardından 2012 yılı mali yılı dördüncü çeyrek finansal raporunda kâr durumuna geçiş yapan Nokia, dünya genelinde 4.4 milyon adet Lumia serisi akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Nokia'nın 2013 mali yılı ilk çeyrek finansal raporu merakla beklenmekte.
İddia: Nokia'nın Lumia serisinin Çin'deki satışları 2 milyona ulaştı

http://winp.cn/portalthread-185606-1-1.html Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
nokia nın kendisi başarılı bunu herkes biliyor.. Windows Phone platformunda sıkıntılar var.. yoksa
Nokia Purview kamera
Nokia Puremotion ekran
Nokia Clear Black ekran
Nokia Monster kulaklık işbirliği
Nokia ses çıkışı
Nokia Bilen Göz
Nokia Mix radio
Kablosuz şarj
Nokia nın bilindik malzeme kalitesi

bunlar nokianın kendi teknolojileri bu teknolojileri samsung sunsaydı şimdi herkes samsung şöyle kaliteli böyle kaliteli kendi teknolojileri var diye konuşuyordu
samsung fanları havada uçuyordu..
nokia nın kendisi başarılı bunu herkes biliyor.. Windows Phone platformunda sıkıntılar var.. yoksaNokia Purview kameraNokia Puremotion ekranNo...
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wustti 6 yıl
1-adam gibi güncelleme sunup diğer platformlara yakın performans sunmaları lazım (sadece hız değil müzik player vs gibi uygulamaları işlevselleştirmeleri gerek bildirim ekranı uyarı ışığı bunlar olmazsa olmaz.)
2-uygulama fiyatlarına ayar çekmeleri lazım. android de bedava olan uygulama wp da apple dan pahalı olacaksa o iş yaş.
3-tamam aletin kendisi kaliteli ama f/p olarak yukarıdaki nedenlerden ötürü alınamaz seviyede. nokianın platformu hızlı bi şekilde yaygınlaştırmak için telefon fiyatlarına ayar çekmesi lazım. çünkü yavaş satarlarsa geliştiriciler bu platformu gözardı edecektir. va şu anda da durum bu.
4-güncellemelerin zamanında çıkması lazım. çok acil çıkması gereken güncellemeler bile hala çıkmış değil. 512mb ram li birsürü telefon var onların akıbeti belli değil. daha önce nokia kullanmış biri olarak bu paraları nokia ya vermek ürkütüyor beni:)
nokianın daha çok ekmek yemesi lazım:)
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akmac 6 yıl
İddia yalanlandı.

wpcentral.com/...

Windows Phone eksikleriyle tutmadı bu bi gerçek.
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yunuss.10 6 yıl
Mağaza da uygulama yok. Almak için henüz çok erken
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wolf silver 6 yıl
1 mılyar 350 mılyon nufus.. ve 2 mılyon nokıa lumıa satısı..
gercekten cok buyuk bır basarı......
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MURATSPLAT 6 yıl
Geçenlerde Nokia mağzasında Lumia 620'yı inceledim. MS şirketinden ezelden berri hiç sevmem. Masaüstümde de 6-7 yıldır tamamen Linux kullanıyorum. Ona rağmen doğruya doğru demek lazım. Adamlar güzel bir telefon yapmışlar. İşletim sistemi Andoid'e göre müthiş hızlı çalışıyor. Ben şuan 4.2.2 nexus bir cihaz kullanıyorum. Nexus 7. Ona göre bir kıyaslama yaptım. Tasarımı da kullanılabilirlik açısında fena olmamış. Kasası çok sağlam görünüyordu.
Hızlı olması da doğal. Adamlar java gibi bir teknoloji kullanmayarak donanımdan en iyi verimi alıyorlar. Tıpkı iOS gibi.
Her şeye rağmen Android iyi bir sistem. Özellikle Google Play'daki uygulama zenginliği iyi olması, en büyük nedenlerinden biri.
Windows Phone'nun iyi bir uygulama mağzası olursa Nokia - MS ittifakı piyasayı baya bir sarsacaktır. Windows Phone'un tek eksiği uygulama zengini olmamasıdır.
Umarım bu rekabet fiyatları düşürür. Zira ben halen 1000 TL'den fazla bir parayı hiçbir telefonun hak etmediğini düşünüyorum.
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haymatloshan 6 yıl
Çin nüfusu baz alındığında düşük gibi görünüyor lakin Çin'in bir çok firması olduğundan dolayı rağbet görmemiş olması tolere edecektir durumu.Marketi geliştirdikleri zaman,yeni modelle bunu da artıracaktır.
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Prime. 6 yıl
4. çeyrek ile 2013 ilk çeyreği arasında varsın 5 milyon lumia satılmış olsun, varsın 2 milyonu çinden olsun. bu rakama iyi diyenler microsoft'un nokia'ya da verdiği parasal destekle windows phone reklamlarına milyarlar harcadığını göz önünde bulundurmuyorlar anladığım kadarıyla. nokia windows phone'a geçerek kendini bitirdi bu saatten sonra istediği kadar hizmet sunsun windows phone'u kimse sevmedi. bi bizim ülkemizdeki marka fanatiklerinin bir numarası oldu. hatta windows phone o kadar başarısız ki microsoft bu başarısızlığı 520 gibi ucuz ama güçlü modellerle azaltmaya çalışıyor.
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1997utku 6 yıl
o degil donanımhaber artık mobilhaber oldu bune ya
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
nokia nın kendisi başarılı bunu herkes biliyor.. Windows Phone platformunda sıkıntılar var.. yoksa
Nokia Purview kamera
Nokia Puremotion ekran
Nokia Clear Black ekran
Nokia Monster kulaklık işbirliği
Nokia ses çıkışı
Nokia Bilen Göz
Nokia Mix radio
Kablosuz şarj
Nokia nın bilindik malzeme kalitesi

bunlar nokianın kendi teknolojileri bu teknolojileri samsung sunsaydı şimdi herkes samsung şöyle kaliteli böyle kaliteli kendi teknolojileri var diye konuşuyordu
samsung fanları havada uçuyordu..
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webmaster-mt 6 yıl
milyarlık nufus var ülkede 2m çok iyi bir değer değil çin satışları için.

yüzdeye vurduğunuzda çok çok ufak bir değer çıkıyor ortaya
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RAN7843 6 yıl
Evet neye göre basari onun sorusturulmasi lazimmm...
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ZenithSoole 6 yıl
Güzel haberler ama bir sonraki Lumia serisi çok daha başarılı olacak Buna 720 ve ileride çıkacak üst seviye Lumia da dahil olacak
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K.can.tas 6 yıl
Nüfustan kaynaklanan durum yoksa çok başarılı bir seri değil
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