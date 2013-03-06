İddia: Nokia'nın Lumia serisinin Çin'deki satışları 2 milyona ulaştı

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WinP.cn sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Nokia, Lumia serisi akıllı telefonlarının Çin'deki satışlarından memnun.
5 Aralık ile 5 Mart arasında geçen zaman zarfında, Nokia'nın 2 milyon adet Lumia satışı gerçekleştirdiği rapor ediliyor. Merak edenler için satılan akıllı telefonlar arasında Lumia 620, Lumia 820, Lumia 920 ve Lumia 920T yer almakta. Haberimizin altındaki fotoğrafta ise Gustavo Eichelmann öncülüğünde Nokia'nın Çin ekibinin satışları kutladığı görülüyor. Kutlama için Lumia şeklinde pastalar hazırlanmış.
Uzunca bir aranın ardından 2012 yılı mali yılı dördüncü çeyrek finansal raporunda kâr durumuna geçiş yapan Nokia, dünya genelinde 4.4 milyon adet Lumia serisi akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Nokia'nın 2013 mali yılı ilk çeyrek finansal raporu merakla beklenmekte.
http://winp.cn/portalthread-185606-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia Purview kamera
Nokia Puremotion ekran
Nokia Clear Black ekran
Nokia Monster kulaklık işbirliği
Nokia ses çıkışı
Nokia Bilen Göz
Nokia Mix radio
Kablosuz şarj
Nokia nın bilindik malzeme kalitesi
bunlar nokianın kendi teknolojileri bu teknolojileri samsung sunsaydı şimdi herkes samsung şöyle kaliteli böyle kaliteli kendi teknolojileri var diye konuşuyordu
samsung fanları havada uçuyordu..