İddia: Sony Ericsson, 4.7-inç boyutunda 720p 3D ekranlı telefon hazırlıyor

Bugün, Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile 480 x 854 piksel (FWVGA) dokunmatik ekranı bir araya getiren MT11i kod adlı akıllı telefonunun XML dosyasının yayınlanmasının ardından Çin cephesinden önemli bir iddia gündeme oturdu.

Gelen iddiaya göre Sony Ericsson, LG Mobile (Optimus 3D) ile HTC'nin (EVO 3D) ardından 3D dünyasına kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yeni Sony Ericsson modelinin 4.7-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D dokunmatik ekrana sahip olacağı öne sürülmekte. 3D içeriğin izlenebilmesi için herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmayacak.



Önümüzdeki yıldan itibaren gün ışığına çıkacağı iddia edilen akıllı telefonun diğer teknik detaylarına ilişkin bilgi verilmemiş. İddiaların doğru çıkmasını her zaman olduğu gibi diliyoruz ve Sony Ericsson cephesinden gelecek haberleri merakla bekliyoruz.



http://electricpig.co.uk/2011/07/29/sony-ericsson-is-planning-a-massive-4-7-inch-glasses-free-3d-smartphon/#more-146419