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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: Sony Ericsson, 4.7-inç boyutunda 720p 3D ekranlı telefon hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
1
41
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bugün, Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile 480 x 854 piksel (FWVGA) dokunmatik ekranı bir araya getiren MT11i kod adlı akıllı telefonunun XML dosyasının yayınlanmasının ardından Çin cephesinden önemli bir iddia gündeme oturdu.
Gelen iddiaya göre Sony Ericsson, LG Mobile (Optimus 3D) ile HTC'nin (EVO 3D) ardından 3D dünyasına kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yeni Sony Ericsson modelinin 4.7-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D dokunmatik ekrana sahip olacağı öne sürülmekte. 3D içeriğin izlenebilmesi için herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmayacak.
Önümüzdeki yıldan itibaren gün ışığına çıkacağı iddia edilen akıllı telefonun diğer teknik detaylarına ilişkin bilgi verilmemiş. İddiaların doğru çıkmasını her zaman olduğu gibi diliyoruz ve Sony Ericsson cephesinden gelecek haberleri merakla bekliyoruz.

http://electricpig.co.uk/2011/07/29/sony-ericsson-is-planning-a-massive-4-7-inch-glasses-free-3d-smartphon/#more-146419 Yorum Yaz
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DemirKipi 8 yıl
Telefonlarda zaten sarjı en çok tüketen şey ekranlarıdır. Bu telefonda nasıl bir batarya kullanmayı düşünüyorlar ki böyle bir girişimde bulunmak istiyorlar? Böyle büyük ve yüksek çözünürlüklü ekran demek yüksek şarj tüketimi demek. Başarısız olacağını düşşünüyorum.
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yunuss.10 8 yıl

sucvceza
Telefonlarda zaten sarjı en çok tüketen şey ekranlarıdır. Bu telefonda nasıl bir batarya kullanmayı düşünüyorlar ki böyle bir girişimde bulunmak istiyorlar? Böyle büyük ve yüksek çözünürlüklü ekran demek yüksek şarj tüketimi demek. Başarısız olacağını düşşünüyorum.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar merak etme sen
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.: mds :. 8 yıl
telefonlarda 640*480 bile HD gözüküyor napacaklar 720p yi.
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Batuist 8 yıl
yakında ekranlar büyüye byüye galaxy tab boyutlarına gelecek.. 4.7" nedir yahu.. çok abartı boyutlar..
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02AN 8 yıl
Cep(!) telefonu mu olacak şimdi bu ? Gangsta değilseniz hiç bir pantolonun cebine girmez 4.7" telefon.
Ama rekabet açısından iyi bir gelişme.
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turbo-powwer 8 yıl
Microsoft bir kaç yıl önceki demecinde tabletlerin gereksiz olduğunu , telefonların büyüyen ekranlarıyla tabletlerin yerini alacağını söylüyordu. Sanırım sonunda Microsoftun dediği gibi olacak.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bence 4.7" çok hoş olur. Ekran kocaman olur. Harflere de benim gibi büyük elliler kolayca basar. Üstelik büyük ekran Akıllı Telefonda çok güzel duruyor.
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wentworthscofield 8 yıl
sony bunu çıkarana kadar diğer firmalar full hd çözünürlüğe falan geçer
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M1A2Abrams 8 yıl
sony ericsson'un geri gelmesine gerçekten sevindim adamlar kendilerini bir silkelediler güzel iş çıkarıcaklar eminim
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` quaD. 8 yıl
Merakla bekliyorum .
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xxxx1 8 yıl
l3ortacine16
xxxx1 Sony Ericsson bir bomba patlatacak çok sağlam gerildikleri belli...yalnız gelecek cihazların yine aykırı ve asi cihazlar olacağı şimdiden belli...
Sony onu çıkarana kadar 4 çekirdekliler çıkacak,al bide burdan yak

Sanmam henüz çift çekirdek henüz olgunlaşmadı... çift çekirdek özelikle Android 3 ten sonra kendini hissettirir...
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xxxx1 8 yıl
Sony Ericsson bir bomba patlatacak çok sağlam gerildikleri belli...yalnız gelecek cihazların yine aykırı ve asi cihazlar olacağı şimdiden belli...
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Silent Guardian 8 yıl xxxx1
xxxx1

Sony Ericsson bir bomba patlatacak çok sağlam gerildikleri belli...yalnız gelecek cihazların yine aykırı ve asi cihazlar olacağı şimdiden belli...


Sony onu çıkarana kadar 4 çekirdekliler çıkacak,al bide burdan yak
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fuckulteli 8 yıl
50" tvler 1920*1080 çözünürlükteler, hey maşallah yahu..
15,6 ekranlı dizüstümde ben 1280*720 kullanıyorum yahu.. :D
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