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İddia : TSMC Apple'ın gelecek yıl ki tüm iPhone işlemci siparişini üstlendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : TSMC Apple'ın gelecek yıl ki tüm iPhone işlemci siparişini üstlendi

Apple'ın yıllarca A serisi işlemcileri Samsung'a ürettirdikten sonra yaşanan patent davaları üzerine en büyük tedarikçisinden vazgeçmeyi planladığı bir süredir dile getiriliyor. Apple tarafından resmi bir açıklama olmasa da kaynaklar A serisi işlemcilerin büyük kısmının bu yıldan itibaren TSMC tarafından üretileceğini belirtiyor.

Endüstri kaynakları tarafından yeni gündeme gelen bir iddiaya göre, Tayvanlı TSMC firması gelecek yılki iPhone modellerinin tüm işlemci siparişlerini üstlendiği belirtiliyor. Yeni iPhone modelinin de gelecek yıl ikinci yarısında pazarda olması bekleniyor.

Apple'ın A7 işlemcisini 20nm fabrikasyon süreci ile TSMC'ye ürettireceği ve önceki işlemcilerin de bu süreç ile üretimine devam edileceği gündeme gelmekteydi. Gelecek yıl iPhone 6 muhtemel modeli yanında iPhone 5 ve iPhone 5S muhtemel modeli de satışta olacak. Bu bakımdan TSMC devasa bir siparişle karşı karşıya.

Kaynaklar firmanın talebi karşılayabilmek için 12 inçlik yonga plakaları ürettiği Faz-5 tesisine yeni ekipman alımları yapmaya başladığını belirtiyor. Firmanın ikinci 20nm süreci ile üretim yapacağı tesis olan Faz-5, tam kapasite ile yıl sonu veya gelecek yıl hacimli üretime başlayacak.

Samsung'un ise bu yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen iPhone modeli için işlemci üretimine devam edecek. Ancak gelecek yıldan itibaren elindeki siparişler oldukça azalacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130502PD219.html Yorum Yaz
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kasim33 6 yıl en beğenilen Extreme Victory
Extreme Victory

kasim33

ne komik apple'ın durumu ya hem işlemci üretemiyor hemde samsung a artislik yapıyor neyine güveniyor anlamıyorum

1. si, Üretemiyor değil üretmiyor.

2.si, artislik değil artistlik olacak.

ve son olarak, sana bir tio vereyim, Apple çok çok zengin bir firma, o'na güveniyor olabilir.

tio değil tüyo
Extreme Victorykasim33ne komik apple'ın durumu ya hem işlemci üretemiyor hemde samsung a artislik yapıyor n...
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7 Yanıt Yanıtla +34
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murdocklawless 6 yıl
tsmc nin nvidia'ya 28 nm de çıkan sorunlar yüzünden yaşattığı gecikmeyi ki bu gecikme 6 ay gibi devasa bir süreydi, apple'a da yaşatırsa vay haline.
tedarik uzmanı tim cook tüm işlemcileri geçmişi sorunlu bir firmaya vererek büyük kumar oynuyor.
tsmc nin nvidia'ya 28 nm de çıkan sorunlar yüzünden yaşattığı gecikmeyi ki bu gecikme 6 ay gibi devasa bir süreydi, apple'a da yaşatırsa vay haline.tedarik...
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DH Misafiri 6 yıl
ne komik apple'ın durumu ya hem işlemci üretemiyor hemde samsung a artislik yapıyor neyine güveniyor anlamıyorum

Yıl oldu 2013, hala böyle adamlar var forumda.
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kasim33 6 yıl
artik yorumda yapilmaz oldu bu forumda android ve samsung birilerine dert olmus belli :))
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Extreme Victory 6 yıl
sen yaptığını yorum mu zannediyorsun?
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erkan0075 6 yıl
TSMC nin proses sorunları ve düşük "yield" oranları nvidia'yı vurdu ama aynı dönemde amd ekran kartlarında benzer sorunlar yaşamadı. Her ne kadar bu rakamlar ticari sır olsa da nvidia'nın yield oranlarının %20 lerde olduğu gibi bir rakam okumuştum semiaccurate sitesinde. Ayrıca amd'nin apuları da artık TSMC tarafından üretilecek. Zaten amd ekran kartlarının yanında bobcat serisi apuları da TSMC de ürettirmişti.
Bunun yanında, tüm dünyada bu işlemcileri 2x nm sürecinde üretebilecek kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Mecazi değil, gerçek anlamda. Bu nedenle, Apple kendi fabrikasını kurabilir, kendi üretebilir tezleri gerçekçi değil.
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Ceqa 6 yıl
apple hiçbir zaman donanım üretmediki adamlar yazılımcı beyler konunun içine etmeseymişinz iyimiş.
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Extreme Victory 6 yıl
Teen age fandoroid dolmuş burası, o gülenler açsında kendi k..larına gülsün. Apple' ın haberinde bile, Apple kullanandan çok fandoroid var, amaç belli beyinlerince Apple küçümseyecekler, lehte yazanlarada ( - ) basıp göya egolarınıda tatmin etmiş olacaklar, hay Allahım
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khaos 6 yıl
hacimli üretim konusunda iphone'a göre çok daha az bir üretim sayısı gerektiren ekran kartı gpuları konusunda bile fazlasıyla sicili bozuk bir firmanın sırf yeni tesislerini açıyor olması onu bu işin altından kalkar yapmaz nihayetinde sırf para/yatırım yetmiyor bu iş için en gerekli şey "zaman" yani sabır o da apple da yok
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Rubisco 6 yıl
Bize üretilecek kapasite kalsın da nerde ne kdar ürettirtmek istiyorsa yapsınlar.
Apple'ın geliştirme araçlarına yıllık harcaması 10 milyar $ ları buluyor. Hiç öyle istese onu yapardı bunu yapamazdı olaylarına getirmeyin lafı. İstemekle olmayacak çok iş var. O yüzden dünya paraya dünya kadar adamdan takımlar kurup, yine dünya kada vakit + para harcayıp A6 çiplerinde önemli blokların insan eliyle optimize edilmesini, route-and-place faln gibi şeylerde otomatik sistemlerin daha az etki edeceği kısımlarda kullandılar. Öyle iş istese olurdu olmazdıyla bitmiyor.
Yıllardır kendi kontrolündeki ekosistemi var, kendi yazılım altyapısını sdk ları geliştirme sistemlerini herşeyi kontrol edebiliyor. Bu tarz imkanlara sahip olsak biz kim bilir neler yapabilirdik diyecek dünya kadar firma var. O yüzden belli şeyleri başarı olarak atfetmeyin, hem kendinize hem Apple'a.
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Krauser ll 6 yıl
iddia diye birşey yazıyor orda hatırlatırım
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stalker(1979) 6 yıl
kasim33
Extreme Victory
kasim33 ne komik appleın durumu ya hem işlemci üretemiyor hemde samsung a artislik yapıyor neyine güveniyor anlamıyorum
1. si, Üretemiyor değil üretmiyor. 2.si, artislik değil artistlik olacak. ve son olarak, sana bir tio vereyim, Apple çok çok zengin bir firma, ona güveniyor olabilir.
tio değil tüyo

Ne kadar komik en çok eksiyi alanda Kasım33 en çok artıyı alanda Kasım33. Boş verin Apple, Samsung kavgasını. İşinize hangisi yarıyorsa onu alın. Markaya sempati beslemek çok saçma. Bende Samsung var ama verdiğim paraya bakıyorum ve kızıyorum bu kadar parayı neden vermek zorundayız. Telefondan memnunum ama bu kadar pahalı olmak zorunda mı? Böyle fanlar oldukça bizler daha çooook para veririz bu şirketlere:)
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KANUNI61 6 yıl
walla süper samsung dan kurtulmasına cok sevindim
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