İddia : TSMC Apple'ın gelecek yıl ki tüm iPhone işlemci siparişini üstlendi





Apple'ın yıllarca A serisi işlemcileri Samsung'a ürettirdikten sonra yaşanan patent davaları üzerine en büyük tedarikçisinden vazgeçmeyi planladığı bir süredir dile getiriliyor. Apple tarafından resmi bir açıklama olmasa da kaynaklar A serisi işlemcilerin büyük kısmının bu yıldan itibaren TSMC tarafından üretileceğini belirtiyor.





Endüstri kaynakları tarafından yeni gündeme gelen bir iddiaya göre, Tayvanlı TSMC firması gelecek yılki iPhone modellerinin tüm işlemci siparişlerini üstlendiği belirtiliyor. Yeni iPhone modelinin de gelecek yıl ikinci yarısında pazarda olması bekleniyor.





Apple'ın A7 işlemcisini 20nm fabrikasyon süreci ile TSMC'ye ürettireceği ve önceki işlemcilerin de bu süreç ile üretimine devam edileceği gündeme gelmekteydi. Gelecek yıl iPhone 6 muhtemel modeli yanında iPhone 5 ve iPhone 5S muhtemel modeli de satışta olacak. Bu bakımdan TSMC devasa bir siparişle karşı karşıya.





Kaynaklar firmanın talebi karşılayabilmek için 12 inçlik yonga plakaları ürettiği Faz-5 tesisine yeni ekipman alımları yapmaya başladığını belirtiyor. Firmanın ikinci 20nm süreci ile üretim yapacağı tesis olan Faz-5, tam kapasite ile yıl sonu veya gelecek yıl hacimli üretime başlayacak.





Samsung'un ise bu yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen iPhone modeli için işlemci üretimine devam edecek. Ancak gelecek yıldan itibaren elindeki siparişler oldukça azalacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130502PD219.html