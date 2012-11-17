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İddia : Windows 8 satışları Microsoft'un beklentilerinin altında kaldı

6 yıl
3,5b
1
193
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 ile hem PC hem de tablet segmentinde yeni bir dönem başlatmak isteyen ve başarı bekleyen Microsoft'un satışlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor. 

Farklı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Microsoft, Windows 8 PC satışlarının firma içi beklentilerin hayli altında kaldığını onayladı ve bu hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor. Microsoft özellikle PC üreticilerinin tasarım ve dağıtım konusundaki eksikliklerini eleştiriyor. Hatta bu ihtimali göz önüne alarak Surface modellerini hazırladığı da iddialar arasında. Bunun yanında düşük satışlara sebep olacak bazı etkenler de dile getiriliyor.

Bunlardan bir tanesi Windows ekibinin eski lideri Steven Sinofsky'nin Windows 8'in başarı planı konusunda yeterince şeffaf olamaması ve bunun sonucunda tüketicilerin ilgisinin çekilememesi.

Diğeri dünya çapındaki ekonomik durgunluk ve tüketicilerin Windows 8 ile iPad gibi diğer ürünlerin arasında kalması. 

Bir başka neden ise üreticilerin çok farklı ürün tasarımlarına yer vermesi. Bunun sonucunda hem üretici hem de tüketici tarafında hangi ürünün en uygun olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Örneğin Lenovo; Windows 8 için geleneksel dizüstü ve Ultrabook modelleri yanında dokunmatik Ultrabook ve dizüstü modelleri, Yoga tarzındaki melez ürünler, geleneksel dönebilir ekranlı ThinkPad Twist tablet PC, ThinkPad Tablet 2 tarzındaki tabletler, IdeaPad Lynx gibi klavye docklu tabletler hazırlıyor. Bu durumda tüketici hangi ürünün kendisine uygun olduğu konusunda kararsızlık yaşıyor.

Ayrıca Windows 8 ve Windows RT arasındaki belirgin farkları tüketiciye yeterince anlatamamış olması ve Windows 8 başlangıç ekranında geleneksel masaüstü gibi ögelere erişimin zorlaşması da tüketiciyi düşünmeye zorlayan etkenlerden. 

Bunun yanında Ivy Bridge ve Clover Trail tabanlı Intel işlemcilerin Windows 8 ürünlerinde, Clover Trail ve ARM işlemcilerin Windows RT tabletlerde yer alması da kafa karışıklığına sebep olan diğer bir etken. 

Tüm bunlar biraraya gelince tüketici açısından bekle ve gör taktiğinin uygulandığı bir sürece dönüşüyor. Gelecek yıl ortalarına kadar gelişmelerin ve alternatiflerin izlenecek olması, bir süre daha Windows 8 satışlarının beklentilerin altında kalmasına neden olacaktır. 

http://winsupersite.com/windows-8/windows-8-sales-well-below-projections-plenty-blame-go-around Yorum Yaz
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SysEdit 6 yıl en beğenilen
Bunda şaşılacak bişey yok ilk günden beri söylüyoruz windows 8 ikinci bir vista faciası olacaktır diye... Windows 7 gibi mükemmel bir sistemden sonra windows 8 tam bir hayal kırıklığı yaşattı insanlara... Microsoft sanki herkes tablet pc kullanacakmış gibi bir edayla windows 8 empoze etmeye çalıştı ama tutmadı...
Bunda şaşılacak bişey yok ilk günden beri söylüyoruz windows 8 ikinci bir vista faciası olacaktır diye... Windows 7 gibi mükemmel bir sistemden sonra windows ...
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amewrika 6 yıl xLmNt13
xlmnt13

75 tl ye Windows 8 proyu aldım :). bence iyi fiyat bi başlat ekranı yoq. bir de metro arayüzündeki uygulamalarda kapatmak için bir tuş koymamışlar ya fare ile tutup aşağı atacaksın yada alt+F4 bunun harici aynı windows 7

Yıl olmuş neredeyse 2013, hala k yerine q yazanlar var...
xlmnt1375 tl ye Windows 8 proyu aldım :). bence iyi fiyat bi başlat ekranı yoq. bir de metro arayüzündeki uygulamalarda kapatmak için bi...
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bkaakco 6 yıl
Vista faciası diyenlerin Windows'tan bir haber olduklarını düşünüyorum. Vista nere 8 nere. Uzaktan yakından alakası yok.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Radikal degisiklik yaptılar. Normaldir..
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ErKaN-23 6 yıl
Arkadaşlar amaç vin 7 yi değiştirmek yada win 8 çıktı diye win 7 i kullanmamak değil, amaç lisans sahibi olmak tabiki win 7 nin kutulu ürünleine 450 tl gibi veren arkadaşlar var bu insanların yerinde olsam bende para verip almam, fazla bir fark yok değmez fakat benin win 7 yoktu korsan kullanıyordum ama 75 tl yede es geçilecek bir sistem değil win 8 ve aldım inanım bana hiç de pişman olmadım.
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DH Misafiri 6 yıl
yüzeysel bakan arkadaşlara sölüyorum win 7 ile 8 arasındaki fark sadece başlat menüsü değildir.
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Mellkor 6 yıl
w8 kullanmam için öncelikle şuan kullandığım w7den memnun olmamam yeni bir işletim sistemi arayışında olmam gerekiyor. O yüzden xp den w7 ye daha yeni geçmişken macera arayıp. W8 e geçmeyi düşünmüyor insanlar. Daha iyi olabilir ama alışkanlıklar daha önde geliyor
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DH Misafiri 6 yıl
Ne oldukları belli olmayan renkli kutucuklarla, ne umuyorlardıki.
Cep telefonlarındada durumun çok farklı olacağını düşünmüyorum..
Teşekkürler.
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jvcjvc 6 yıl
geçen hafta 29 liraya windows 8 aldım, üstüne de hediye olarak media center kurulumu aldım ve 2 sini de yükledim.

genel olarak konuşursak çıkmasına- en azından bilgisayarlar için hiç gerek yokmuş, aldığıma pişman mıyım? hayır 29 lira verdim, her ne kadar ilk kullanımda karışık gelse de alışılıyor ve de stabilite ve hız konusunda sorunu yok.

bir kızdığım nokta varsa o da aero özelliğinin windows 8 ile gelmemesi ve şu anki durumda açılamaması.

yeni şeyler genellikle beni heyecanlandırır, ama windows 8 beni heyecanlandırmadı malesef, sadece en güncel sürümü kullandığım için destek vs daha iyi olur diye umuyorum o kadar.

Bir de ssd li windows 7 daha hızlı açılıyordu sanki, ben açılış hızında pek fark göremedim, hatta win8 birazcık daha yavaş açılıyor sanki.
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DH Misafiri 6 yıl
ne bekliyodu ki
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Holy Templar 6 yıl
milleti ayakta zonklayacaklar bunlarda
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SysEdit 6 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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` quaD. 6 yıl
Bi ilginc sistem olmus . Win7 bence en iyisi suan .
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nevrans 6 yıl
Bugun lısanslı wın 8 kurdum msn beyenmedim cam acamadım asus maksımus anakartımla thx gomulu muzık sıstemını acamadım drıver uyum sorunu yasadım rahatını bozmak ısteyen wın 8 yuklesın alt tarafı ınternete girip gezincez bu kadar gereksız doldurulmazkı wın 7 pratıklık gıtmıs karısıklık gelmiş şu an wın 7 yuklu laptopumdan yazıyorum resmen oh be dedim.
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nevrans 6 yıl
Ms gelen tepkiler uzerine baslat menusune geri donecekmis ucretli baslat menulu win 8 uyumlu programlarda cikmis 5 dolar ucreti yeni bir kazanc kapisi yaratti ms hem metro arayuz yap hem klasik baslat aore ile devam et insanlar istedigi gibi kullansin.
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SysEdit 6 yıl
Desene windowsu parça parça satacak...
Ne kadar para verirsen o kadar donanımlı windowsun olacak araba alır gibi...
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gergozen 6 yıl nevrans
nevrans

Ms gelen tepkiler uzerine baslat menusune geri donecekmis ucretli baslat menulu win 8 uyumlu programlarda cikmis 5 dolar ucreti yeni bir kazanc kapisi yaratti ms hem metro arayuz yap hem klasik baslat aore ile devam et insanlar istedigi gibi kullansin.

Aslında şu an da programların ücretli, trial (deneme), demo (kısıtlı) ve freeware (ücretsiz) olduğunu düşünürsek hiç de şaşılacak bir durum değil. Sadece crack e o kadar alışmış ki windows kullanıcıları, para ödemek zorunda kalmak garip geliyor.

Market uygulaması aslında bu konuda geliştiriciler açısından windows 8 in en büyük avantajıdır. Çünkü metro uygulamaları microsofttan indirilebildiği için (tabi birileri bir yol bulacaktır yine) uygulama üreticileri para kazanabilecek ve daha kaliteli uygulamalar yazılmasının da önü açıladaktır. Böylece programcılar da para kazanabilecek ki bence bir çok firma metro arayüzü için uygulama yazdırma ihtiyacı da hissedecek (web sitelerinin anlık takibini yapan gadget tarzı şeyler mesela).

Ayrıca denenmiş ve virüssüz yazılımlar indirmek de güvenlik açısından çok önemli. Windows bu konuda çok geri kalmıştı. (Apple ın marketi var, neredeyse tüm linux ların da depoları)

Ben windows 8 i sevmiyorum da kullanmıyorum da, windows 8 çıktı ben linux sürümlerini denemeye başladım, ama daha temiz bir internet ve emeğin hakkının verilmesi konularında gelişmeler sağlayabileceği için market uygulamasını destekliyorum. Adam ürettiğini satıyorsa satsın, çalmanın ne alemi var ?
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Orod-Dain 6 yıl
Microsoft ne bekliyordu bilmiyorum. Ancak çevremde hayatı boyunca orijinal yazılım almamış bir çok insan Windows 8 aldı. Tabi 29 tl gibi cazip bir fiyat olması bunda büyük etken.
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m-99 6 yıl Orod-Dain
Orod-Dain

Microsoft ne bekliyordu bilmiyorum. Ancak çevremde hayatı boyunca orijinal yazılım almamış bir çok insan Windows 8 aldı. Tabi 29 tl gibi cazip bir fiyat olması bunda büyük etken.

Bence Microsoft windows 8 satışlarının düşük olacağını öngördü ve bunu biraz olsun düzeltmek adına fiyatta tarihinde hiç olmadıgı kadar büyük bir indirime gitti . 24 Ekim 2009 tarihinde kutulu Windows 7 Home Premiuma 233 tl nakit para ödemişim . Şimdi windows 8 29tl ya da 75 TL büyük fark var gerçekten . Böyle olmasına rağmen kullanıcılardan büyük eleştiriler var .

Microsoft tablet dokunmatik cihazlar için vs. apayrı bir yazılım üretmeliydi . Masaüstü Pc platformunda ise windows 7 üzerinden ana şablonu bozmadan devam etmeliydi geliştirmesine . Neticede aeroyu startı kaldırmadan da daha stabil hızlı bir sistem yapabilirlerdi .
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MyhM66 6 yıl
Ben 1 aydır kullanıyorum sıkıntı yok :)
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Puzzles 6 yıl
Bende daha denemedim ama yakın zamanda geçmeyi düşünüyorum.
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