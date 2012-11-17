İddia : Windows 8 satışları Microsoft'un beklentilerinin altında kaldı





Windows 8 ile hem PC hem de tablet segmentinde yeni bir dönem başlatmak isteyen ve başarı bekleyen Microsoft'un satışlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.





Farklı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Microsoft, Windows 8 PC satışlarının firma içi beklentilerin hayli altında kaldığını onayladı ve bu hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor. Microsoft özellikle PC üreticilerinin tasarım ve dağıtım konusundaki eksikliklerini eleştiriyor. Hatta bu ihtimali göz önüne alarak Surface modellerini hazırladığı da iddialar arasında. Bunun yanında düşük satışlara sebep olacak bazı etkenler de dile getiriliyor.





Bunlardan bir tanesi Windows ekibinin eski lideri Steven Sinofsky'nin Windows 8'in başarı planı konusunda yeterince şeffaf olamaması ve bunun sonucunda tüketicilerin ilgisinin çekilememesi.





Diğeri dünya çapındaki ekonomik durgunluk ve tüketicilerin Windows 8 ile iPad gibi diğer ürünlerin arasında kalması.





Bir başka neden ise üreticilerin çok farklı ürün tasarımlarına yer vermesi. Bunun sonucunda hem üretici hem de tüketici tarafında hangi ürünün en uygun olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Örneğin Lenovo; Windows 8 için geleneksel dizüstü ve Ultrabook modelleri yanında dokunmatik Ultrabook ve dizüstü modelleri, Yoga tarzındaki melez ürünler, geleneksel dönebilir ekranlı ThinkPad Twist tablet PC, ThinkPad Tablet 2 tarzındaki tabletler, IdeaPad Lynx gibi klavye docklu tabletler hazırlıyor. Bu durumda tüketici hangi ürünün kendisine uygun olduğu konusunda kararsızlık yaşıyor.





Ayrıca Windows 8 ve Windows RT arasındaki belirgin farkları tüketiciye yeterince anlatamamış olması ve Windows 8 başlangıç ekranında geleneksel masaüstü gibi ögelere erişimin zorlaşması da tüketiciyi düşünmeye zorlayan etkenlerden.





Bunun yanında Ivy Bridge ve Clover Trail tabanlı Intel işlemcilerin Windows 8 ürünlerinde, Clover Trail ve ARM işlemcilerin Windows RT tabletlerde yer alması da kafa karışıklığına sebep olan diğer bir etken.





Tüm bunlar biraraya gelince tüketici açısından bekle ve gör taktiğinin uygulandığı bir sürece dönüşüyor. Gelecek yıl ortalarına kadar gelişmelerin ve alternatiflerin izlenecek olması, bir süre daha Windows 8 satışlarının beklentilerin altında kalmasına neden olacaktır.

http://winsupersite.com/windows-8/windows-8-sales-well-below-projections-plenty-blame-go-around