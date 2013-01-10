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İddia : ZTE, 6.3 inç ekranlı ve 8 çekirdekli Nubia Z7 modelini hazırlıyor olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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 Samsung, 6.3 inç boyutunda OLED bir ekran üzerinde çalıştığı haberi, firmanın Note serisinin yeni modelinde 6.3 inçlik bir ekran kullanacağı dedikodularına sebep olmuştu. Ancak iddialara göre 6.3 inçlik bir cihaz geliştiren sadece Samsung değil.

Gizchina tarafından verilen habere göre ZTE'nin 6.3 inç ekrana sahip yeni modeli Nubia Z7 olacak ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. ARM'ın big.LITTLE yapısına göre tasarlanan 4'ü Cortex-A7, 4'ü Cortex-A15 olmak üzere 8 çekirdekli işlemcinin yine bu modelde yer alacağı belirtiliyor.

Modelin diğer bir dikkat çekici özelliği ise 128GB seviyesinde sunacağı depolama kapasitesi ki piyasada mevcut akıllı telefonlarda böyle bir kapasiteye rastlamak şimdilik mümkün değil. Modelin 4000mAh batarya, 16MP çözünürlükte kamera, Mali-T658 grafik birimi, Android 5.0 işletim sistemi ve LTE şeklinde diğer özellikleri sayılıyor.

ZTE, daha önce Nubia adı altında üst seviyeye hitap eden çok iddialı modeller piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bu da onlardan birisi olabilir. Ancak donanım itibariyle modelin oldukça uçuk olduğu ve bu yıl için pazara sunulmasının çok zor olduğu düşünülebilir. Ayrıca böyle bir modelin akıllı telefon pazarındaki fiyat seviyesinden bir hayli yukarıda konumlanacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Samsung'un bu yıl pazara sunacağı tahmin edilen Galaxy Note III modelin 6.3 inçlik Full HD ekran ve kimilerine göre Exynos 5 Quad kimilerine göre de Exynos Octa işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor. Önceki modeller düşünüldüğünde kulağa oldukça gerçeğe yakın geliyor. Ancak 128GB kapasite ve 2560 x 1440 ekran çözünürlüğü bugüne kadar akıllı telefonlarda yer almadığı için tedarik konusunda zincirdeki üreticilerin hazırlıklarının olup olmadığı hakkındaki bilgiler bunu doğrulayabilir.

Bilgiyi sızdıran kaynak modele ait firma içerisinde hazırlanan bir görseli de paylaşmış. Ancak bunun da ne kadar gerçeğe yakın olabileceği bilinmiyor. Görselde bir de ekran kalemi yuvası göze çarpıyor.

Eğer iddia doğruysa ZTE, yılın en önemli hamlesini yapmış olacaktır. Zira Çinli firmaların her gün büyüyen kapasiteleri bunun zaten habercisi durumunda. Ancak yine de şimdilik bir tahminde bulunmak için çok erken.

http://www.gizchina.com/2013/01/08/zte-planning-nubia-z7-with-6-3-inch-2560-x-1440-display-128gb-storage-and-8-core-cpu/ Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Sony bi xperia z yi tanıttı tüm hepsi el altındakilerini çıkarttı vay be helal sony.
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savinelli 6 yıl
Bunlar çıkacak diye kasmaya gerek yok. Samsung un 7 inch tabletlerinin hatta 10.1 inch tabletlerinin çoğu telefon özelliğine sahip. Yani SMS, sesli ve görüntülü arama, whatsapp gibi programları tüm telefonlar gibi destekliyor. Gidin rahat rahat piyasada bulunuyorlarken kendinize bir tane alın. Üstelik telefon konseptinde satilmadiklarindan fiyatları halefi telefonlara göre oldukça makul. 6.3 inch bir cihazı yanında taşımak ve ona dunyanın parasin bayılmaktansa 7 veya (artık tatmine göre) 10.1 inch bir cihazı yanınızda taşımak ama çok daha azinı ödemek daha mantığa yatan bir yol...

Ek olarak: 8 çekirdek olmasının gövde gösterisi veya telefonu daha hızlı yapmakla alakası yok. Sadece enerji verimliliği ile alakalı. "ARM'ın big.LITTLE yapısına göre tasarlanan 4'ü Cortex-A7, 4'ü Cortex-A15 olmak üzere 8 çekirdekli işlemcinin yine bu modelde yer alacağı belirtiliyor." kısmında da yazdığı üzere telefon 4+4 çekirdek olarak insa edilen bir mimariyi kullanıyor. Enerji verimliliği için düşük performanslı 4 çekirdek ve yüksek performans gerektiğinde diğer 4 unun yerine devreye alınacak yüksek performanslı 4 çekirdek. Tegranin 4+1 mantığı ile aynı. Sadece tegra pazarlama hilesi yapıp işlemcisine 5 cekirdekli demedi..
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DH Misafiri 6 yıl
Zevkler ve renkler tartışılmaz derler.Herkesin mobil cihazlarlalakalı beğeni düzeyi farklı olabilirAkıllıca fikir alışverişi yapmak yerine kısır çekişmelerle enerjimizi harcamanın anlamı yok.Şahsen büyük ekranlı telefonlara ayrı bir ilgim var.Zte ,lenovo gibi firmalar büyük bir gelişim içerisinde bu cihazı daha görmedik ama özellikler süper.Fakat benim favorim intel işlemcili 5.5 inç ekranlı LENOVO K 900
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artenis 6 yıl
8 çekirden
2560x1440
6,3 ''
4000 Mah
16 mp kamera
Mali T6xx
konsept olarak kalır gibime geliyor en azından bu yıl için
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hazarRS 6 yıl
Ozellikleri okuyunca dedim ki icimden "ZTE bolum canavari yapmis resmen".
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kralkarga 6 yıl
alp0007
1 aydır kullandığım Note 2 artık hiç büyük gelmiyor. Arkadaşımın iphone 5inin ekranı komik düzeyde küçük geliyor. Bu durumda 6.3 inçe de alışırız.

ama iphone ekranı parmağımızın ulaşabileceği en yüksek noktaya göre tasarlanmamış mıydı?neden komik geliyor ki, adamlar tüketiciyi çok düşünüyor.
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alp0007 6 yıl
1 aydır kullandığım Note 2 artık hiç büyük gelmiyor. Arkadaşımın iphone 5'inin ekranı komik düzeyde küçük geliyor. Bu durumda 6.3 inçe de alışırız.
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wolf silver 6 yıl
JohnLord
Sony bi xperia z yi tanıttı tüm hepsi el altındakilerini çıkarttı vay be helal sony.

abı bu nedır ya herkes dıyor xperıa tanıtıldı butun fırmalarda tanıtım pesındeler falan fılan.. samsung 5 octa ıslemcısını tanıtıyor.. dıyorlar xperıa z tanıtıldıgı ıcın samsung da o yuzden ıslemcı tanıttı. zte telefon haberı cıkıyor daha dogrusu ıddıa haberı cıkıyor. xperıa z yuzunden balackberyy serısı cıkıyor xperıa z yuzunden.. valla helal olsun sıze nasıl bır baglantı kuruyorsunuz anlamadım.. bu fırmalar hazırlıklarını 2-3 gun veya 1 ay once yapmadılar bunlar ıcın haftalarca, aylarca hatta yıllarca da calısmıs olabılırler .. tamam xperıa guzel bır telefon ona sozumuz yok amaa bu baglantıyı nerden kuruyorsunuz.. bılınclı bır tuketıcı gıdıpte z cıktı dıye bunu almaz(acelesı olanlar baska veya parası olanlar) galay s4 htc m7 veya suprz bır telefon cıkabılır LG G2 vb..sonucta hepsı 1-2 ay sonra cıkacak.. ve bırbırlerınden kat ve kat ustunlıklerı olanlar cıkacak.....
1 Yanıt Yanıtla
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kımyasal 6 yıl wolf silver
wolf silver
JohnLord
Sony bi xperia z yi tanıttı tüm hepsi el altındakilerini çıkarttı vay be helal sony.

abı bu nedır ya herkes dıyor xperıa tanıtıldı butun fırmalarda tanıtım pesındeler falan fılan.. samsung 5 octa ıslemcısını tanıtıyor.. dıyorlar xperıa z tanıtıldıgı ıcın samsung da o yuzden ıslemcı tanıttı. zte telefon haberı cıkıyor daha dogrusu ıddıa haberı cıkıyor. xperıa z yuzunden balackberyy serısı cıkıyor xperıa z yuzunden.. valla helal olsun sıze nasıl bır baglantı kuruyorsunuz anlamadım.. bu fırmalar hazırlıklarını 2-3 gun veya 1 ay once yapmadılar bunlar ıcın haftalarca, aylarca hatta yıllarca da calısmıs olabılırler .. tamam xperıa guzel bır telefon ona sozumuz yok amaa bu baglantıyı nerden kuruyorsunuz.. bılınclı bır tuketıcı gıdıpte z cıktı dıye bunu almaz(acelesı olanlar baska veya parası olanlar) galay s4 htc m7 veya suprz bır telefon cıkabılır LG G2 vb..sonucta hepsı 1-2 ay sonra cıkacak.. ve bırbırlerınden kat ve kat ustunlıklerı olanlar cıkacak.....

Şuda bir gerçekki dh de gözü kör marka hastası insanlarda var.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Bu telefon bir harika ! Çözünürlük full hd den de fazla
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stalker(1979) 6 yıl
kamerasıda nokianın 41 megapiksellik kamerası olsa imiş o zaman gör sen bu telefonu pardon tabletphone'u
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
8 çekirde napılacak ki yahu ? işlemcinin gücünü arttırıp verimli kullansalar neyse de anca çekirdek sayısını arttırırlar. kuru gürültü bence.

Tasarımı samsung dan bile kötü yapmışlar
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.TRinTY. 6 yıl
Benim laptopun pili 4400mah.Bu telefonda da 4000 var.Üretilen telefonlar da oldukça ince bu kapasitede bir bataryanın kullanıldığına inanmıyorum.Nokia 920 ve 820 lerin pilleri 2000 ve 1600 civarı ve tuğla kadar piller.
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