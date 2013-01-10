İddia : ZTE, 6.3 inç ekranlı ve 8 çekirdekli Nubia Z7 modelini hazırlıyor olabilir





Samsung, 6.3 inç boyutunda OLED bir ekran üzerinde çalıştığı haberi, firmanın Note serisinin yeni modelinde 6.3 inçlik bir ekran kullanacağı dedikodularına sebep olmuştu. Ancak iddialara göre 6.3 inçlik bir cihaz geliştiren sadece Samsung değil.





Gizchina tarafından verilen habere göre ZTE'nin 6.3 inç ekrana sahip yeni modeli Nubia Z7 olacak ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. ARM'ın big.LITTLE yapısına göre tasarlanan 4'ü Cortex-A7, 4'ü Cortex-A15 olmak üzere 8 çekirdekli işlemcinin yine bu modelde yer alacağı belirtiliyor.





Modelin diğer bir dikkat çekici özelliği ise 128GB seviyesinde sunacağı depolama kapasitesi ki piyasada mevcut akıllı telefonlarda böyle bir kapasiteye rastlamak şimdilik mümkün değil. Modelin 4000mAh batarya, 16MP çözünürlükte kamera, Mali-T658 grafik birimi, Android 5.0 işletim sistemi ve LTE şeklinde diğer özellikleri sayılıyor.





ZTE, daha önce Nubia adı altında üst seviyeye hitap eden çok iddialı modeller piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bu da onlardan birisi olabilir. Ancak donanım itibariyle modelin oldukça uçuk olduğu ve bu yıl için pazara sunulmasının çok zor olduğu düşünülebilir. Ayrıca böyle bir modelin akıllı telefon pazarındaki fiyat seviyesinden bir hayli yukarıda konumlanacağını tahmin etmek yanlış olmaz.





Samsung'un bu yıl pazara sunacağı tahmin edilen Galaxy Note III modelin 6.3 inçlik Full HD ekran ve kimilerine göre Exynos 5 Quad kimilerine göre de Exynos Octa işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor. Önceki modeller düşünüldüğünde kulağa oldukça gerçeğe yakın geliyor. Ancak 128GB kapasite ve 2560 x 1440 ekran çözünürlüğü bugüne kadar akıllı telefonlarda yer almadığı için tedarik konusunda zincirdeki üreticilerin hazırlıklarının olup olmadığı hakkındaki bilgiler bunu doğrulayabilir.





Bilgiyi sızdıran kaynak modele ait firma içerisinde hazırlanan bir görseli de paylaşmış. Ancak bunun da ne kadar gerçeğe yakın olabileceği bilinmiyor. Görselde bir de ekran kalemi yuvası göze çarpıyor.





Eğer iddia doğruysa ZTE, yılın en önemli hamlesini yapmış olacaktır. Zira Çinli firmaların her gün büyüyen kapasiteleri bunun zaten habercisi durumunda. Ancak yine de şimdilik bir tahminde bulunmak için çok erken.

http://www.gizchina.com/2013/01/08/zte-planning-nubia-z7-with-6-3-inch-2560-x-1440-display-128gb-storage-and-8-core-cpu/