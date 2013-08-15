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İddia : İlk Samsung Tizen modelleri Ekim ayında tanıtılacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : İlk Samsung Tizen modelleri Ekim ayında tanıtılacak

Rafa kaldırılan açık kaynak mobil işletim sistemi MeeGo'nun yerine gelen ve Intel ile Samsung'un özel gayretleri ile geliştirilmeye devam eden Tizen işletim sistemi henüz bir cihaz üzerinde piyasaya sürülmedi.

Bir süredir Samsung'un projeyi rafa kaldırdığı iddiaları gündeme gelirken, firma bunu yalanladı ve başlattığı Tizen uygulama geliştirme yarışması ile de projeyi desteklediğini gösterdi. Firmanın ilk Tizen cihazlarını ne zaman tanıtacağı bilinmezken, konu ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

İddialara göre Samsung, ilk Tizen ilşletim sistemli cihazlarını Ekim ayında lanse edecek. Firmanın bu lansmanı da 27 Ekim'deki geliştirici konferansında yapması bekleniyor. Samsung, Tizen projesine dahil ettiği Bada işletim sisteminin hangi ülkelerde ilgi gördüğüne dair bir de analiz yaptırdı. Analizin sonuçlarına göre de ilk Tizen cihazları Japonya, ABD, Çin ve Rusya'da satışa çıkacak. Fransa, Çin ve Rusya'da Bada işletim sistemine talep oldukça güçlü olduğu için Tizen şu anda bu dillere destek veriyor.

Tizen projesine dahil olan Orange, NTT DoCoMo gibi pek çok operatör, yıl sonuna doğru ilk Tizen cihazlarının piyasada olmasını bekliyor. Tizen cihazlarının orta ve üst seviye segmente hitap edecek şekilde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2013/08/first-samsung-tizen-phones-launching-in-five-countries-in-october.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Tanıtırsa ekime tanıtmazsa..



diğer aylarda muhtemelen tanıtır.
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Pulstar 6 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

infinitycry

eksi yiyeceğimi biliyorum ama çöööp.en azından arayüzü ben jolladan umutluyum ah Nokiam Meego geliştirmeye devam etseydin çok seviyodum lan meegoyu :D


Meego mükemmel bir sistemdi fakat hiç biri çöp değil hepsinin ilgilendiği bir segment ve kullanıcı kitlesi var. Samsung akıllıca oynuya android sonsuza kadar gidicek değil elbet bundan öncede symbian vardı büyük olarak Samsungun amacıda bigün google androidden desteği bırakırsa ortada kalmamak ____

Google Android'i bırakmaz.

Asıl sorun Android başka firmaların ara yüzüne entegre edildiğinde hantallaşıyor. Yoksa cihaz Nexus serisi olduğunda bu problemler nadiren yaşanıyor.

Bir de Google başka firmalara yeni Android'i geç sunuyor. Bunların ara yüze entegresi falan derken iş uzuyor ve fözellikle Samsung gibi büyük firmalar kullanıcıyla karşı kaşıya kalıyor.

Tizen bu gibi sorunlara bir alternatif olabilir diye düşünüyorum.

Zaten Android platformunu en çok Samsung domine ediyor. Asıl Samsung Android'ten elini çekerse Android için sıkıntı başlar. Zira Android'in bugünkü Android olmasında en büyük pay Samsung'a aittir.

Google ve diğer büyüklü küçüklü firmaların yapmadığı reklamı ve kullanıcı katılımını Samsung yapmıştır.
omerfaruk18_34infinitycryeksi yiyeceğimi biliyorum ama çöööp.en azından arayüzü ben jolladan umutluyum ah No...
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DraGonS 6 yıl
Çöp ne lan? Alternatif olması daima son kullanıcıyı memnun eder. Çöp olduğunu mu düşünüyorsun? Alma! Sana göre gereksiz olabilir ama bu çöp olduğu anlamına gelmez.
Bada için yaptıkları yanlış olabilir ama bu tür şeyler sony bile yaptı zamanında. JB destekleyen telefonlara update vermedi. Yok yapamıyoruz donanım yetmiyor yalanlarıyla.
Zaten bu sistem bada gibi yarı yolda kalmayacak o kesin. Zira sadece samsung'un desteklediği bir sistem değil. Intel, samsung ve bir çok operatör sistemi destekliyor.
Çöp ne lan? Alternatif olması daima son kullanıcıyı memnun eder. Çöp olduğunu mu düşünüyorsun? Alma! Sana göre gereksiz olabilir ama bu çöp olduğu anlamına gelm...
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THESTER 6 yıl
Pulstar
omerfaruk18_34
infinitycry eksi yiyeceğimi biliyorum ama çöööp.en azından arayüzü ben jolladan umutluyum ah Nokiam Meego geliştirmeye devam etseydin çok seviyodum lan meegoyu :D
Meego mükemmel bir sistemdi fakat hiç biri çöp değil hepsinin ilgilendiği bir segment ve kullanıcı kitlesi var. Samsung akıllıca oynuya android sonsuza kadar gidicek değil elbet bundan öncede symbian vardı büyük olarak Samsungun amacıda bigün google androidden desteği bırakırsa ortada kalmamak ____
Google Androidi bırakmaz. Asıl sorun Android başka firmaların ara yüzüne entegre edildiğinde hantallaşıyor. Yoksa cihaz Nexus serisi olduğunda bu problemler nadiren yaşanıyor. Bir de Google başka firmalara yeni Androidi geç sunuyor. Bunların ara yüze entegresi falan derken iş uzuyor ve fözellikle Samsung gibi büyük firmalar kullanıcıyla karşı kaşıya kalıyor. Tizen bu gibi sorunlara bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Zaten Android platformunu en çok Samsung domine ediyor. Asıl Samsung Androidten elini çekerse Android için sıkıntı başlar. Zira Androidin bugünkü Android olmasında en büyük pay Samsunga aittir. Google ve diğer büyüklü küçüklü firmaların yapmadığı reklamı ve kullanıcı katılımını Samsung yapmıştır.

Android normal nexus arayüzünde bile bi iOS veya Wp değil çünkü Android simülatörden başka bir şey değil yeni yetme ve köksüz bir işletim sistemi bu yüzden hep hantal olacak ve öyle devam edecek.
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DraGonS 6 yıl
TurboCore

Linux kernel ine yap sonra neden stabil olmuyor bakınız: android. sen gidip adam akıllı yazılım yazsana samsung iOS Windows gibi.


Allah'ım cehalete gel. Linux kernel'ine stabil değil dedi adam! Hayatınızın her yerinde linux kerneli var. Okulunuzun network ağını taşıyan router dan tutta, kullandığın adsl modeme kadar. MAC OS bile Linux'un temeli unix tabanlı.
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metebyr 6 yıl
samsung bu işletim sistemini düşük fiyat kategorisindeki ürünlerinde kullanıp çok iyi kullanım hızları sunabilir. sonuçta kendi ürünü için gerekli olan stabiliteyi eklemeler ve çıkartmalar yaparak oluşturabilir.
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CertificatedStaff 6 yıl
Fiyat iyi olursa satar.
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xxxx1 6 yıl
Samsung Bada'dan bir kaç model baya ekmek yedi,millet gerçeği bir türlü kabullenemedi ama cihazları mezarlığı çoktan boyladı...

Alternatif sistemler tutsa birbirine rakip olsa fenamı olur,tabiki olmaz,hem tekel kırılır, hemde yaptıkları şımarıklar...
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alp0007 6 yıl
Bende bir BADA mağduruyum, ama yeni sistemlerin piyasada olması da fena olmaz.
Hayırlısı.
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hidrojennn 6 yıl
TurboCore
Linux kernel ine yap sonra neden stabil olmuyor bakınız: android. sen gidip adam akıllı yazılım yazsana samsung iOS Windows gibi.

iosta Linux kernel.
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JohnnyCash 6 yıl
İos gibi kapalı wp gibi seri stabil olsun android gibi ram sömürmesin
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DH Misafiri 6 yıl
Bunu gördükçe aklıma küçükken teyze diyemediğim için tizeeee diye bağırdığım geliyo
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DH Misafiri 6 yıl
Tizen Projesi ,MeeGo projesinin devamı olduğundan öyle çok stabilite sorunun olduğunu düşünmüyorum.Çünkü MeeGo uzun yıllardır geliştirlen bir proje.Ayrıca Sadece Samsung değil bu işin arkasında olan birçok firma olmakla birlikte Intel'de bu işin içinde.Belki siz sadece elinize aldığınız telefonda görmek için bu işe devam edildiğini düşünebilirsiniz .ama Tizen projesinin kullanım alanı daha geniş.
Performans konusunu gelince prototip aşamasında olan bir cihaz bile Facebook'un Web uygulamaların hız performans gibi şeylerini ölçen Ring testinde hiçbir cihazın yanına yaklaşmadığı bir sonuç elde etmiştir.
Tizen SDK'yı Simulator'u denemiş biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten su an iyi bir sistem geliyor.
Tizen için görünen tek sorun Android ve iOS alıp başını gitmesi.Yeni bir platforma uygulama geliştirmek .tamamen yeni bir dünya oldugundan bir çok geliştirici şirket pek yanaşmıyor ..ilk başlarda yeni bir işletim sistemine birşeyler geliştirmeyi.
Burda ise iş Samsung ve Intel'e düşüyor.Geliştiricelere iyi birşeyler vaat etmeleri gerekiyor .Belki başlarda zarar bile edebilirler .(Şu an WP gibi).
Uzatmadan söyleyim ki senim benim facia olarak gördügümüz şeyler adamlar için bir tecrübe. ve son olarak bizim katkımız ne acaba teknolojiye?
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onur01651 6 yıl
Meego süper bi sistemdi, halen kullanıyorum, herşey destekle oluyor. Yazılım tarafının desteklenmesi lazım. O da reklam ve maddi güç demek. Bİ donanım firması o kadar para harcamaz. Google bu yüzden kazanıyor. Sadece yazılım. Symbiandan BB den sonra kalan ve C++ kullanan son sistem olduğu için herzaman var olmasının taraftarıyım.
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