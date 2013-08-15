İddia : İlk Samsung Tizen modelleri Ekim ayında tanıtılacak





Rafa kaldırılan açık kaynak mobil işletim sistemi MeeGo'nun yerine gelen ve Intel ile Samsung'un özel gayretleri ile geliştirilmeye devam eden Tizen işletim sistemi henüz bir cihaz üzerinde piyasaya sürülmedi.





Bir süredir Samsung'un projeyi rafa kaldırdığı iddiaları gündeme gelirken, firma bunu yalanladı ve başlattığı Tizen uygulama geliştirme yarışması ile de projeyi desteklediğini gösterdi. Firmanın ilk Tizen cihazlarını ne zaman tanıtacağı bilinmezken, konu ile ilgili bir iddia gündeme geldi.





İddialara göre Samsung, ilk Tizen ilşletim sistemli cihazlarını Ekim ayında lanse edecek. Firmanın bu lansmanı da 27 Ekim'deki geliştirici konferansında yapması bekleniyor. Samsung, Tizen projesine dahil ettiği Bada işletim sisteminin hangi ülkelerde ilgi gördüğüne dair bir de analiz yaptırdı. Analizin sonuçlarına göre de ilk Tizen cihazları Japonya, ABD, Çin ve Rusya'da satışa çıkacak. Fransa, Çin ve Rusya'da Bada işletim sistemine talep oldukça güçlü olduğu için Tizen şu anda bu dillere destek veriyor.





Tizen projesine dahil olan Orange, NTT DoCoMo gibi pek çok operatör, yıl sonuna doğru ilk Tizen cihazlarının piyasada olmasını bekliyor. Tizen cihazlarının orta ve üst seviye segmente hitap edecek şekilde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/first-samsung-tizen-phones-launching-in-five-countries-in-october.html