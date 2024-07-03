İddia: Samsung, Galaxy S25 Plus modelini iptal edebilir

Android Headlines iddiasını veritabanlarında Galaxy S25 Plus modelinin eksik olmasına dayandırıyor. Buna göre Galaxy S25 serisinde iki model yer alacak: Galaxy S25 ve S25 Ultra. Galaxy S25, IMEI veritabanında SM-S931B/DS model numarasıyla bulunuyor. Galaxy S25 Ultra ise, SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N ve SM-S9380 model numaraları altında görünüyor. Burada "B" Global, "U" ABD ve "N" Güney Kore anlamına geliyor.
Samsung neden Galaxy S25 Plus'tan vazgeçiyor?
Samsung'un bu kararı almasında Plus modellerinin düşük satış rakamlarının rol oynadığı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung için bu modelin eksikliği çok büyük sorun yaratmayacak. Önceki yıllarda S ve Note serileriyle 4 amiral gemisi model çıkaran Samsung, Note serisini iptal ederek S21 Ultra modelini piyasaya çıkarmış ve model sayısını 3'e düşürmüştü. Eğer iddia doğruysa Samsung, amiral gemisi model sayısını 2'ye düşürecek. Böylece ürün yelpazesi daha sade hale gelecek.
Son yıllarda Plus ile normal model arasındaki fark daraldı. İki model arasındaki temel farklar ekran boyutu, pil kapasitesi ve ekran çözünürlüğüyle sınırlı. Örneğin, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ aynı kamera özelliklerini paylaşıyor, bu da Plus modelini fiyat farkına göre daha az çekici hale getiriyor. Bunun yanında Plus modelinin iptal edilmesi, tüketiciyi üst seviye Ultra modeline yöneltmek için stratejik bir hamle de olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.