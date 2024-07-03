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    iPhone 16'da Samsung'un kamera sensörleri kullanılabilir

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre Apple, iPhone 16 için Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor. Şirket, uzun süredir kullandığı Sony sensörlerden Samsung'a geçiş yapabilir.
    iPhone 16'da Samsung'un kamera sensörleri kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli The Elec'in haberine göre Apple, bu yılın sonlarında piyasa çıkacak olan iPhone 16 için Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor.

    Apple, Samsung'un kamera sensörlerini test ediyor

    Habere göre Apple şu anda Samsung'un mantıksal iş birimi Samsung System LSI tarafından sağlanan CMOS görüntü sensörleri üzerinde nihai bir kalite değerlendirmesi yürütüyor. Bu sensörlerin iPhone 16'nın ana kamerasında kullanılması planlanıyor. Geçmişte Apple, telefonlarında yalnızca Sony'nin kamera sensörlerini kullanıyordu. Ancak Sony'nin sensörlerinin güvenilirlik konusundaki sorunları ve kamera sistemine yeni teknolojileri dahil etme ihtiyacı nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı söyleniyor.

    Geçen yıl Sony'nin kamera sensörlerini zamanında yeterli miktarda teslim edememesi üzerine Apple'ın Samsung'tan talepte bulunduğu belirtiliyor. Şirket, devam eden kalite testlerini geçerse ilk defa iPhone'larda Samsung görüntü sensörlerini göreceğiz.

    Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörünün, daha gelişmiş bir üç katmanlı yığın tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Bu üç katmanın her biri farklı unsurları barındırıyor: fotodiyot, transistörler ve analog-dijital dönüştürücü mantık devreleri. Mevcut iPhone görüntü sensörleri ise, fotodiyot ve transistörleri tek bir plaka üzerinde birleştiren iki yığınlı bir tasarıma sahip.

    CMOS sensörlerde fotodiyot, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürürken, dört adet transistör bu sinyallerin aktarılmasından, güçlendirilmesinden, okunmasından ve silinmesinden sorumlular. Bu bileşenlerin üç tabakaya ayrılması, daha yüksek piksel yoğunluğuna, gürültünün azalmasına ve daha küçük piksel boyutlarına olanak tanıyor.

    Daha önceki raporlar, iPhone 16 Pro serisinde yükseltilmiş 48 MP çözünürlüğünde Sony sensörün kullanılacağını iddia ediyordu. Bunun yanında ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü arttırılarak 48 MP'lik bir sensöre geçileceği ve ek olarak 5x optik yakınlaştırma yapabilen tetraprizma kameranın yer alacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/07/02/iphone-16-could-feature-samsung-advanced-sensor/ https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=4899
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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