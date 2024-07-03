iPhone 16'da Samsung'un kamera sensörleri kullanılabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli The Elec'in haberine göre Apple, bu yılın sonlarında piyasa çıkacak olan iPhone 16 için Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor.

Apple, Samsung'un kamera sensörlerini test ediyor

Habere göre Apple şu anda Samsung'un mantıksal iş birimi Samsung System LSI tarafından sağlanan CMOS görüntü sensörleri üzerinde nihai bir kalite değerlendirmesi yürütüyor. Bu sensörlerin iPhone 16'nın ana kamerasında kullanılması planlanıyor. Geçmişte Apple, telefonlarında yalnızca Sony'nin kamera sensörlerini kullanıyordu. Ancak Sony'nin sensörlerinin güvenilirlik konusundaki sorunları ve kamera sistemine yeni teknolojileri dahil etme ihtiyacı nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı söyleniyor.

Geçen yıl Sony'nin kamera sensörlerini zamanında yeterli miktarda teslim edememesi üzerine Apple'ın Samsung'tan talepte bulunduğu belirtiliyor. Şirket, devam eden kalite testlerini geçerse ilk defa iPhone'larda Samsung görüntü sensörlerini göreceğiz.

iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor 1 hf. önce eklendi

Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörünün, daha gelişmiş bir üç katmanlı yığın tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Bu üç katmanın her biri farklı unsurları barındırıyor: fotodiyot, transistörler ve analog-dijital dönüştürücü mantık devreleri. Mevcut iPhone görüntü sensörleri ise, fotodiyot ve transistörleri tek bir plaka üzerinde birleştiren iki yığınlı bir tasarıma sahip.

CMOS sensörlerde fotodiyot, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürürken, dört adet transistör bu sinyallerin aktarılmasından, güçlendirilmesinden, okunmasından ve silinmesinden sorumlular. Bu bileşenlerin üç tabakaya ayrılması, daha yüksek piksel yoğunluğuna, gürültünün azalmasına ve daha küçük piksel boyutlarına olanak tanıyor.

Daha önceki raporlar, iPhone 16 Pro serisinde yükseltilmiş 48 MP çözünürlüğünde Sony sensörün kullanılacağını iddia ediyordu. Bunun yanında ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü arttırılarak 48 MP'lik bir sensöre geçileceği ve ek olarak 5x optik yakınlaştırma yapabilen tetraprizma kameranın yer alacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16'da Samsung'un kamera sensörleri kullanılabilir